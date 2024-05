Slik beregner du hvor mye kaffe du trenger

Det er ikke alltid like lett å vite hvor mye kaffe man skal ha til forskjellige anledninger, som til for eksempel ferieturer eller store og små selskaper.

Her kommer noen tips så du enkelt kan finne ut hvor mye kaffe du trenger for å unngå tomme kopper og skuffede gjester.

Så mye kaffe må du beregne

Å beregne hvor mye kaffe du trenger kan gjøres med en enkel huskeregel:

En pose filtermalt Evergood Dark Roast er som regel 250 gram, med mindre du har kjøpt en større pose. 250 gram filtermalt kaffe tilsvare r ca. 4 liter ferdigbrygget kaffe. Antall kopper avhenger selvsagt av størrelsen på koppen din, men beregn ca. 20 kopper per pose. Bruk ca. 60 gram filterkaffe per liter vann. Beregn ca. 2 kopper per person når du arrangere et selskap.

Beregne kaffe til tur

Skal du ut på langtur må du regne med alle kaffekopper som skal drikkes i løpet av dagen, og da kan det være fint å ta utgangspunkt i snittet som er over 4 kopper kaffe om dagen.

Er det 4 kaffedrikkende personer på tur i 1 uke, så utgjør det 112 kopper kaffe. Med 20 kopper kaffe per pose, må du ha minst 6 poser med 250 gram Evergood Dark Roast for en uke.

Til slutt; det finnes mange som er ekstra glade i kaffe og drikker nærmere 6 kopper om dagen. Husk å beregne ekstra når de kommer på besøk eller skal være med på tur.

Les mer om Evergood Dark Roast