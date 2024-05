En nøkkelfaktor for suksessen til markedsplassen Hybel.no har vært strategien om å tiltrekke seg brukere ved å tilby gratis tjenester i startfasen, før de gradvis innførte ulike betalingstjenester for utleiere. Denne tålmodige oppbyggingen av brukerbasen har betalt seg, med over 85.000 leietakerprofiler registrert i fjor.

Med et rekordhøyt trykk i leiemarkedet i forventes det at 115.000 nye leietakerprofiler vil publiseres på Hybel.no i 2024. De strømmer til fordi plattformen er enkel og oversiktlig, og gjør at man effektivt kan kommunisere med utleier. Svært mange utleiere oppretter også leiekontrakter og depositum via Hybel. Hybel bidrar dermed til økt trygghet både for leietaker og utleier.

Utleierne og utleieselskapene som i tillegg forvalter sin leieobjekter og porteføljer med Hybel Premium opplever store besparelser og effektivseringsgevinster. Hybel forenklerhverdagen for forvalter, regnskap og vedlikeholdsavdeling eller vaktmester, siden oppgaver de tidligere måtte gjøre manuelt, nå automatiseres. De slipper å bekymre seg for om leien blir betalt og får god oversikt over leieforholdene. I tillegg kan de sende meldinger til leietakere, legge inn notater, opprette og signere leiekontrakter og overtakelsesprotokoller, sette opp depositumskonto, depositumsgaranti, kredittsjekk og ID-verifisering. Brukergrensesnittet er utrolig godt og enkelt å forstå. Den positive opplevelsen har ført til at kundene anbefaler produktet til andre i bransjen, og sånn har ballen rullet videre.

Ekspanderer videre

Administrerende direktør i Hybel, Christian Rasmussen, forteller at leiemarkedet i hovedstaden er brennhett om dagen. Etterspørselen er stor, som har ført til en prisvekst på over 10% på enkelte boligtyper. Det er for få utleieobjekter, så prisene presses opp.

Han forteller at prisen for ettromsleiligheter har steget fra 10.411 kroner i 2022 til 13.268 kroner i 2024, med forventninger om ytterligere økning.

- Antall henvendelser til utleiere er opp 16% sammenlignet med i fjor. Mange utleiere blir ofte overrasket over hvor mye de faktisk kan kreve i disse dager, spesielt i de store byene. Det er helt vilt, sier Rasmussen.

Med et rekordhøyt trykk i leiemarkedet og kraftig prisvekst posisjonerer Hybel seg som en foretrukken partner for både utleiere og leietakere

For rundt to år siden kjøpte IT-giganten Visma 50,1 prosent av Hybel. Med en stor aktør i ryggen, planlegger de å ekspandere videre.

– Den siste tiden har vi også utvidet tjenester og funksjonalitet knyttet til forvaltning av næringseiendom. Hundrevis av kunder har dermed har begynt å forvalte sine parkeringsplasser, butikklokaler og kontorer på Hybel plattformen, en sektor som representerer tusenvis av nye forvaltningskontrakter. Veien videre blir spennende, avslutter Rasmussen.

Hybel.no forventer en omsetning på over 65 millioner kroner i 2024, og er i dag Vismas tredje raskest voksende selskap.

