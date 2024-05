Vil du oppleve Norges vakreste skip?

En unik opplevelse

Kaptein, kokk og resten av mannskapet sørger for en uforglemmelig opplevelse. Book Grace til en unik lunsj eller middag på sjøen. For lengre turer kan seks gjester overnatte i fire luksuriøse lugarer. Vi skreddersyr turen etter dine ønsker.

Foto: Nyebilder

Smaken av luksus

Den uformelle stemningen ombord gir et godt samtalemiljø. Vi tilbyr alt fra enkle buffeter til fem retters middager. Vi har egen kokk ombord som sørger for at maten smaker godt og servers vakkert tilberedt. Vi serverer havets delikatesser i alle varianter. Vi har viner som du kun får på få utvalgte restauranter. Vår stuert og hovmester er ekspert på valg av god vin som passer til menyen.

Foto: Nyebilder

Tradisjon og stil

Det er tradisjon og atmosfære som kjennetegner opplevelser av MY “Grace.” Hun er bygget for å glede sine eiere og gjester. I 1927 betød det stil, eleganse og vakre linjer og komfort. Over 80 år senere byr hun på det samme og hun er minst like vakker. Ved ombordstigning merker man med en gang gammel stolthet. Gamle teakpaneler, dører, dørker er omsorgsfullt pleiet med strøk på strøk av lakk, oljer, til minste detalj er det tatt vare på båtens sjel og opprinnelig stil.

Motoryachten Grace er 120 fot lang, og er i dag like vakker som da hun forlot verftet i Southampton i 1927. Hun er nå tilgjengelig for lunch- og kveldsturer på Oslofjorden, men også ukes cruise på Sørlandet eller i Vestlandsfjordene. Ombord finner man ikke mindre enn fem gjestelugarer, spisesalong og aktersalong. I tillegg kommer et stort overbygget akterdekk. På overnattingsturer har vi køyeplass til 6-8 gjester. Noen dagers cruise gir en luksusfølelse som lite annet kan måle seg med.

Foto: Nyebilder

