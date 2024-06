Vil du vite mer om livet i Sveits?

I Andermatt, sentralt plassert i de sveitsiske alpene, finner du alt du trenger for en behagelig og sofistikert livsstil, samtidig som det majestetiske alpelandskapet gir deg følelsen av å være hjemme.

For mange nordmenn har denne populære feriedestinasjonen blitt så mye mer enn bare et reisemål - det har blitt et hjem. Andermatt er ikke bare et populært vinterparadis, det er også et sted hvor du kan bosette deg og nyte livet året rundt.

Andermatt har blitt et levende, internasjonalt samfunn.

Fjellandsbyen er den eneste alpine destinasjonen i Sveits hvor internasjonale kjøpere kan investere i eiendom uten restriksjoner. Som et resultat av dette har området blitt et levende, internasjonalt samfunn, bestående av en blanding av lokale innbyggere og internasjonale tilflyttere.

Ta kontakt for å høre mer eller melde deg på her.

En smak av Sveits på Villa Inkognito

Er du nysgjerrig på livet i alpene? Da ønsker vi deg hjertelig velkommen til å delta på et arrangement med Andermatt Real Estate onsdag 5. juni. Eventet finner sted på Villa Inkognito, og en representant fra Andermatt Real Estate vil guide deg gjennom området og dets utvikling, samtidig som du kan nyte deilig mat og drikke. Du vil også ha muligheten til å ha en privat samtale med Andermatt Real Estate, hvor du kan få svar på spørsmål og ytterligere informasjon om de spennende eiendomsmulighetene i den sveitsiske alpelandsbyen.

Blant de nye innbyggerne i Andermatt finner vi allerede flere nordmenn som har oppdaget områdets sjarm og det attraktive boligmarkedet med gunstige skatteordninger. Under arrangementet den 5. juni vil en erfaren skatteadvokat være til stede for å dele verdifull innsikt om skatteregler og gi råd knyttet til flytting fra Norge til Sveits.

På arrangementet vil Andermatt Realestate informere om boligkjøp og eiendomsmuligheter i Sveits.

Mange av de nye innflytterne har flyttet til området med sine familier og nyter livet i de sveitsiske fjellene, hvor alt fra barnehager til videregående skoler er tilgjengelig i nærområdet. En representant fra den anerkjente skolen Institut auf dem Rosenberg vil også være til stede for å informere om utdanningsmulighetene i Sveits under arrangementet.

Institut auf dem Rosenberg tilbyr et unikt og enestående studiemiljø, som legger til rette for svært gode akademiske resultater og personlig utvikling på et langt høyere nivå enn tradisjonell utdanning. Med 230 studenter av 57 ulike nasjonaliteter, en gjennomsnittlig klassestørrelse på åtte elever, samt to elever per ansatt, er utdanningsmulighetene på Rosenberg i en klasse for seg selv.

Friluftsmulighetene i Sveits er mange – sommer som vinter.

Møt Andermatt

Maria Roström svarer på spørsmål om livet i Sveits og kjøp av eiendom.

Avtal et møte med Andermatt Realestate onsdag 5. juni for å lære mer om boligkjøp i Sveits.

Ta kontakt med Maria Roström her via telefon eller e-post.

Telefon: +41 41 888 78 67

E-post m.rostroem@andermatt-swissalps.ch

Hvorfor Andermatt?

At de høye fjellene er ideelle for skikjøring vinterstid, er ingen hemmelighet – men det sveitsiske landskapet har en egen magi over seg sommerstid også, og er som skapt for sykling, jogging og fotturer. Golfentusiaster kan også nyte godt av en helt unik opplevelse på det som omtales som Sveits’ beste i sin klasse: Andermatt golfbane, en utfordrende og prisbelønt 18-hulls, par-72 mesterskapsbane.

Som huseier i Andermatt medfølger renhold, klesvask, regnskapstjenester og vedlikehold. De fastboende får eksklusivt medlemskap i Andermatt Owner’s Club, med tilgang til rabatterte priser på skipass og privattimer, green fee på Andermatt Golf Club, i tillegg til gode priser i lokale butikker og restauranter.

For selv om det fantastiske landskapet byr på storslåtte naturopplevelser, kan man også la seg imponere av Andermatts kultur og restauranter. Den sjarmerende landsbyen huser noen av Sveits’ mest velrenommerte restauranter og barer.

Det er et rikt restaurant- og kulturtilbud i den sveitsiske alpelandsbyen.

Her kan du både nyte en tradisjonell fondue i et sveitsisk chalet og få en gastronomisk opplevelse på en elegant Michelin-restaurant. Året rundt har man også mulighet til å besøke noe ingen andre sveitsiske alpelandsbyer kan by på: et helt spesielt, nytt konserthus med plass til 650 publikummere og et filharmonisk orkester på 75 personer.

Les mer om livet i Andermatt her eller ta kontakt for å melde deg på arrangementet 5. juni.