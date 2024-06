Slik lager du best mulig kaffe

Grunnleggende elementer

Før vi dykker ned i de ulike tilberedningsmetodene som finnes, er det essensielt å etablere et solid fundament, og at det grunnleggende er på plass.

Rent utstyr er en selvfølge – brukes tilberedningsutstyret regelmessig, anbefales det å rengjøre med Clean Drop annenhver uke.

Den gylne balansen

Forholdet mellom kaffe og vann er avgjørende for å få en balansert kopp kaffe. Bruk 60-70 gram kaffe, noe som tilsvarer 6-7 måleskjeer, per liter vann.

Friskhet er nøkkelen! Fyll kaffetrakteren med friskt, kaldt vann fra en separat beholder.

Kverner du dine egne kaffebønner? Da vil det lønne seg å måle opp akkurat passe mengde for hver gang du skal tilberede, for å ta vare på aromaen og smaken best mulig. Kaffe er ett produkt som er veldig ømfintlig for lys, luft og fukt, og kaffen bør derfor alltid oppbevares i originalemballasjen. Kaffebokser er veldig fint, men da bør man beholdeemballasjen på oppi boksen.

Få mer informasjon om Evergood Dark Roast

Din smak

Det neste steget er å velge dine kaffebønner. Foretrekker du en mørk, fyldig og kraftigkaffe, som Evergood Dark Roast? Eller frister en lysere, aromatisk variant som Evergood Classic? Selve tilberedningsmetoden har også mye å si for smaken. En kaffe som er tilberedt på en kaffetrakter eller i en presskanne smaker litt annerledes enn kaffe som er laget i en helbønnemaskin.

Nyt øyeblikket

Husk at kaffealltid smaker best nylaget. Unngå å la den stå i mer enn 30 minutter for å unngå bitterhet. Serverer du fra en kaffekanne? Forvarm den med varmt vann for å holde temperaturen lengst mulig.

En verden av muligheter

Dette er bare en veiledning-kaffeuniverset er uendelig!

Eksperimenter gjerne med forskjellige tilberedningsmetoder, som kaffetrakter, presskanne eller hva med en moccakanne på komfyren?

