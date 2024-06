Fra tallknuser til teknologisk trendsetter

– Jeg tror regnskapsførere må bli mer og mer teknologiorientert, mener Søvik, og legger til:

Regnskap kan gradvis automatiseres mer og mer, men for å få det til må regnskapsføreren forstå dataflyten. Vi må gi kundene råd slik at de velger fagsystemer som er moderne og egnet for utvikling av integrasjoner.

Like viktig er det å pushe på leverandørene av regnskapssystemer slik at de prioriterer riktig, og vi må bruke forbrukermakten til å løfte frem leverandører som er gode på teknologi, slik som for eksempel Kravia.

– Regnskapsbransjen er en kunnskapsbransje, noe som vil bli mer og mer tydelig etter hvert som teknologien utvikles. Jeg tror ikke at regnskapsføreren er en utdøende rase, men bokføreren er nok det. Etter hvert som bedriftene kan få regnskapet produsert tilnærmet automatisk, sitter vi likevel igjen med rådgivningskompetansen. Vinnerne er de som klarer å vise at de tilfører verdi utover regnskapsproduksjonen, sier Søvik.

Stor verdi for kunden

Å bli kjent med bedriften er alfa og omega. Både med hva den jobber med, hvilke økonomisystem som brukes, hvordan flyten går fra system til regnskap, hva bedriften trenger å hente ut fra regnskapet, er det mye manuelt arbeid, er teknologien utdatert osv.

– Min jobb er å gjøre den administrative byrden lettere for bedriften, slik at reisen fra utført arbeid til pengene er på konto skjer så effektivt som mulig. Så kan bedriften fokusere på kjernevirksomheten sin, og tjene penger, sier hun.

Søvik forteller at Økonomihuset samarbeider med Kravia, en teknologipartner, som sørger at innfordringer blir fulgt opp og betalt. Det skjer helt sømløst. Det gjelder å få på plass et enkelt, oversiktlig og effektivt system som er tilpasset bedriftens hverdag og behov.

– Vi hjelper til med hele systemreisen, det handler også om verdiskapende rådgivning. Ser det ut til at inntektene ikke henger sammen med kostnadene, foreslår vi løsninger.

Mer enn en teknologipartner

Kravia er helt i front på teknologiske løsninger. De leverer sømløs integrasjon mellom systemene hvor det kan legges inn kontrollpunkter etter kundens ønske.

– Kravia gir både oss og sluttkunden et godt produkt, bedriften får raskere betalt og det reduserer merarbeidet for alle involverte. Oppgjøret bokføres automatisk, noe jeg mener er en forutsetning for å kunne ta i bruk et slikt støttesystem som regnskapsfører. Vi må velge effektive systemer som forenkler både vår og kundens hverdag. Nettopp dette får vi i Kravia, presiserer Søvik.

– For regnskapsbransjen er likevel Kravia mye mer enn en teknologipartner. Gjennom partnerkvelder og andre faglige og sosiale møtepunkt får vi utvekslet kunnskap og erfaring. Kravia er en viktig del av økosystemet til regnskapsbransjen, avslutter Søvik.

