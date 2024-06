Kaldbrygget eller cold brew-uansett, dette må du prøve!

Kaldbrygget kaffe eller cold brew som det også kalles, har vært en hit i New Yorks sommervarme i flere år allerede.

Nå er også denne kaffetrenden–som mange andre før den–i ferd med å sette seg på det europeiske fastlandet.

Her er en enkel oppskrift på Evergood Cold Brew kaffe. Vi har også lagt med et par tips om hvordan du enkelt gjør om denne til sommerens favoritt! Men husk–det tar litt tid, da kaffen trenger lang bryggetid for å få frem smakene, siden den er brygget på kaldt vann.

Slik lager du Cold Brew

Ingredienser:



100 g Evergood Dark Roast filtermalt kaffe

10 dl vann

Isbiter

Fremgangsmåte:



Ha kaffen i en presskanne, saftmugge eller annen glassbeholder som rommer litt over1 liter og har mulighet for å dekkes til.

Hell friskt, kaldt vann over. Rør om og la det trekke i 10 minutter. Rør så om på nytt.

Dekk til slik at beholderen blir tett. Bruker du presskanne, så sett på lokket med ikke press stempelet ned.

Sett den i kjøleskapet, og la den stå der i 16-18 timer. Kaffen trenger lang bryggetid for å få frem den gode kaffesmaken siden den er brygget på kaldt vann.

Etter 16-18 timer kan du sile ut kaffegruten eller presse ned stempelet og nyte en kopp Evergood Cold Brew.

Dersom du vil unngå søl med kaffegruten, kan du benytte et presskannefilter. Anbefaler å skylle filteret først, ha oppi kaffe og knyt igjen med en tråd eller noe annet, legg den oppi beholderen og hell over vann. Kaffen holder seg fint i kjøleskapet i 2-3 dager.

Det anbefales å drikke cold brew uten melk, for at opplevelsen av kaffesmaken skal være så god og ren som mulig. Det betyr ikke at du ikke burde gjøre det, for all del–prøv deg frem, og se om du finner noe inspirasjon i oppskriftene under.

Ikke det samme som iskaffe

Forskjellen mellom den tradisjonelle iskaffen og cold brew ligger i temperaturen. Iskaffebrygges som oftes varm, og kjøles deretter ned. Slik bevares mye av smaksbildet fra den varme kaffen, som i bitterhet og syreinnhold. Cold brew derimot, brygges kald–derav navnet–og fremhever i stedet de mer søte smakene. Siden du må bruke mer kaffe under bryggingen, som i seg selv tar mye lenger tid, får du også en kaffe med mer «trøkk».

Pimp it up!

Om du ønsker, kan du pimpe opp kaffen med litt! Prøv disse oppskriftene, så kanskje du finner deg en favoritt til sommeren!

Cold Brew iced coffee

2 cl sirup (enten karamell-, vanilje-, sjokolade-, hasselnøtt,-pistasje-eller Irishsirup)

3 deler Cold Brew

1 del Havremelk Barista (kaldsteame den gjerne før du heller den oppi, gjerne 2 runder)

Serveres i et stort latteglass med isbiter.

Fizzy Cold Brew coffee

2 cl. fruktsirup (enten pasjon-, bringebær-, fersken-, mango-, mandarin-eller pæresmak)

3 deler Cold Brew

1 del Sparkling Lemonade/Soda/Tonic

Serveres i et stort latteglass med isbiter.

Tips:

Husk at du enkelt kan lage kaffe-isbiter ved å fryse ned kaffe i en isbitform–da får du en iskald drikk uten å vanne den ut.

