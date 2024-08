Sirkulær økonomi skaper bærekraftige arbeidsplasser

– Vi jobber med sirkulær økonomi i en rekke land, men har særlig lang erfaring fra Etiopia, sier generalsekretær Dagfinn Høybråten.

Waste 4 Value modellen gir økonomisk og teknisk bistand for etablering av små bedrifter som samler inn og bearbeider plast og papir til resirkulering. Med opplæring, startkapital og veiledning i effektiv drift blir ansatte utrustet til å bygge finansielt bærekraftige virksomheter. Plasten og papiret som samles inn blir videresolgt til lokale private resirkuleringsbedrifter som lager tau, koster, stropper, kartong og pappesker. Ved å jobbe langs hele verdikjeden, fra innsamling til produksjon av nye produkter, kan vi sikre at plast og papir holdes i kretsløpet og bidrar til en mer bærekraftig fremtid. Prosjektet har allerede etablert 18 småbedrifter i Etiopia som har samlet inn 260 tonn søppel.

Foto: Christian Larsson

– Dette gir en trygg inntekt for kvinnene, bidrar til et fungerende næringsliv og er et viktig bidrag til Etiopias sirkulære økonomi. I tillegg har Waste 4 Value skapt positive ringvirkninger i lokalsamfunnet. Det skaper økt forståelse for at avfall har en verdi, og at det er sammenheng mellom avfallsproblemer, sykdommer og naturødeleggelser, sier Høybråten.

Prosjektet fremmer et unikt samarbeid mellom industri, myndigheter og småbedrifter, noe som bidrar til økonomisk vekst i lokalsamfunnene. Kirkens Nødhjelp arbeider nå i byer langs hovedveien fra Addis Ababa til Nairobi, hvor forsøpling er et stort problem. Samarbeidet med partnere som BEWI og Kavli samt lokale myndigheter bidrar til å redusere fattigdom og skape renere byer.

Kirkens Nødhjelp har samarbeidet tett med etiopiske myndigheter og bransjeorganisasjoner for å utvikle en nasjonal strategi for avfallshåndtering. Denne ble lansert i juni 2024.

Foto: Christian Larsson

– Sirkulær økonomi fremmer bærekraftig økonomisk vekst. At norske bedrifter støtter Waste 4 Value-prosjektet med finansiering og kompetanse, har stor verdi, sier Høybråten.

Waste 4 Value har allerede blitt testet med suksess i flere byer og flyktningleirer i Etiopia. Nå planlegger Kirkens Nødhjelp å skalere opp modellen til flere områder i Etiopia og andre land der de opererer, inkludert Tanzania. I tillegg vil modellen videreutvikles for å inkludere andre typer avfall, som organisk avfall

– Vi ønsker flere samarbeidspartnere. Kirkens Nødhjelp og partnere gir gjennom Waste 4 Value opplæring og oppstarthjelp. Småbedriftene går med overskudd etter ett år eller to, og når de har oppnådd økonomisk uavhengighet, trekker vi oss ut, avslutter Høybråten.

