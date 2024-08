Stadig flere boligutviklere velger Visuado!

Salgs- og markedssjef i boligutvikleren Nåbo AS, Mariell Hernandez Berg, forteller at de har valgt Visuado til sitt nye prosjekt, Villa Silur, i Ullernåsen.

– Villa Silur har fantastisk utsikt, ulike leilighetstyper og to stilkonsepter. Det var derfor viktig for oss å kunne fremstille alle leilighetene slik at kunden får best mulig beslutningsunderlag for kjøpet sitt, sier hun.

– Vi har benyttet Visuado og 3D-visning i tidligere prosjekt med godt resultat. AI-drevet visualisering gir boligkjøpere en mulighet til å se hva de faktisk kjøper, i tillegg gir teknologien kunden mulighet til å utvikle sitt eget hjem, forklarer Berg.

Digital leilighetsvisning på nytt nivå

Ved hjelp av BIM-data, ulike kartdata og fotorealistiske illustrasjoner får boligkjøpere se utsikten til de ulike leilighetene, terrenget og nabolaget slik det faktisk blir. De kan stille sollyset på døgnet for å se hvordan lyset på terrassen eller i stua blir. Og med et lite klikk velges ulike innredningsløsninger og farger.

– Dette er et helt nytt nivå på visning av nyboligprosjekter, sier Bøhn.

Økt salgstakt

Mange boligutviklere har nå valgt Visuado. Og flere av disse forteller at salgstakten før og etter er betydelig. Fotorealistiske visninger er det nye i nyboligbransjen og Visuado er den ledende leverandøren, avslutter Bøhn.

