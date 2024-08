Mens vi lever i en verden i konstant forandring og uro (politisk ustabilitet og krig, markedsvolatilitet), leter internasjonale investorer etter løsninger som gir dem sikkerhet og fleksibilitet. I denne sammenhengen har Luxembourg mye å tilby. Vinh Nguyen, Country Manager for Wealins Norge, presenterer de viktigste årsakene for deg.

Luxembourg, en gang kjent som et skatteparadis, har transformert sitt image til å bli et av Europas mest pålitelige og respekterte finanssentre. Denne endringen skyldes landets omfattende reformer og økt transparens, som har styrket tilliten hos internasjonale investorer. I dag er Luxembourg et attraktivt finanssenter for fondsetablering, selskapsstrukturer og grenseoverskridende kapitalforsikringsløsninger, og utmerker seg som et av Europas mest pålitelige og fremste finanssentre.

Transparens: en nøkkelfaktor

Tidligere kjent for sine lave skatter og hemmelighold, var Luxembourg et fristende sted for skatteplanlegging. Imidlertid har landet de siste tiårene implementert strenge regulatoriske rammeverk og styrket sitt internasjonale samarbeid for å bekjempe skatteunndragelse og hvitvasking av penger.

Vinh Nguyen, Country Manager for Wealins Norge

Blant annet Automatic Exchange of Information (AEOI) som gir automatisk utveksling av en forhåndsdefinert mengde finansiell kontoinformasjon mellom skattemyndigheter årlig, og senere har Luxembourg håndhevet EU-direktivet DAC 6 for å bekjempe aggressiv skatteplanlegging, noe som gjør reguleringene enda strengere enn de i Norge. Disse tiltakene har forbedret Luxembourgs omdømme og tiltrukket seg en mer diversifisert og respektabel investorbase.

Fleksibilitet: et bredt spekter av finansielle muligheter

Luxembourg tilbyr en rekke finansielle strukturer og tjenester som gjør det attraktivt for internasjonale investorer. La oss se nærmere på noen av de mest populære løsningene: fondsetablering, selskapsstrukturer og grenseoverskridende kapitalforsikring.

A- Fondsetablering

Luxembourg er det største fondsenteret i Europa og tilbyr en rekke fleksible og gunstige fondstrukturer, inkludert:

1. SICAV («Société d'Investissement à Capital Variable»)

- Fleksibel kapital som kan økes eller reduseres basert på investorers innskudd og uttak.

- Populær blant åpne fond hvor investorer kontinuerlig kan kjøpe og selge andeler.

2. SIF (Specialised Investment Fund)

- Rettet mot kvalifiserte investorer og gir fleksibilitet til å investere i et bredt spekter av eiendeler.

- Lave skattesatser på fondets investeringer og utdelinger.

3. RAIF (Reserved Alternative Investment Fund)



- Kombinerer fordelene til SIF uten krav om forhåndsgodkjenning fra myndighetene.

- Raskere etableringsprosess og egnet for alternative investeringer.

4. Forsikringsfond

- Etablert via kapitaliserings- og kapitalforsikringsprodukter.

- Fleksible fond som kan justeres basert på forsikringstakerens innskudd og uttak.

- Åpen arkitektur som tillater et bredt spekter av investeringer.

- Kostnadseffektive og raskere å etablere enn andre fondstrukturer.

B- Selskapsstrukturer

Luxembourg er rangert som en av de beste jurisdiksjonene i verden for holdingselskaper, og tilbyr attraktive selskapsstrukturer som gir skattefordeler og fleksibilitet, inkludert:

1. Soparfi («Société de Participations Financières»)

- En holdingskapsstruktur med skattefordeler, som fritak på utbytte og kapitalgevinster.

- Ideell for strukturering av internasjonale investeringer.

2. SARL («Société à Responsabilité Limitée»)

- En type aksjeselskap med lavt startkapital og enkel administrasjon.

- Godt egnet for små og mellomstore bedrifter.

C- Kapitalforsikringsstrukturer

Som det ledende distribusjonssenteret for grenseoverskridende livsforsikring i eurosonen, er en av de mest attraktive finansielle løsningene i Luxembourg grenseoverskridende kapitalforsikring, som tilbyr flere fordeler for internasjonale investorer:

1. Investering og sikkerhet

- Kapitalforsikring kombinerer investeringsmuligheter med livsforsikring, og gir både vekstpotensial og sikkerhet (gjennom et unikt investorbeskyttelsesregime i Europa kalt "Triangle of Security").

2. Skattenøytralitet

- Luxembourg livsforsikring er basert på prinsippet om skattenøytralitet.

Forsikringstakere og begunstigede bosatt utenfor Luxembourg, beskattes i henhold til forsikringstakerens skattemessige bostedsland. For eksempel gjelder norske skatteregler, dersom forsikringstakeren er skattemessig bosatt i Norge

- Beskatning av livsforsikringsløsninger er ofte gunstigere enn andre typer investeringer, og beskattes normalt først ved utbetaling enten ved delvis eller fullt uttak

- Dermed kan kapitalgevinster og renteinntekter reinvesteres skattefritt inntil uttak.

- Norske skatteregler tillater blant annet fritaksmetode av aksjeinntekter gjennom forsikringspolisen eid av et norsk selskap

3. Fleksibilitet

- Investorer kan kjøpe og selge innenfor forsikringspolisen uten skattemessige konsekvenser, noe som muliggjør tilpasning av investeringer etter markedsforhold uten å utløse skatt

- Egnet for både privatpersoner og selskaper i Norge.

- Ideell for toppidrettsutøvere som flytter mellom land, eller familie som flytter ut

4. Arv og generasjonsskifte

- Kapitalforsikring kan være et effektivt verktøy for å planlegge arv, og bevare, strukturere og overføre formuen til neste generasjon.

- Kan tilby gunstige arveregler avhengig av forsikringstakerens bostedsland.

- Tillater diskret og effektiv formuesoverføring, selv på tvers av landegrenser.

5. Forsikringsstruktur som det mobile investeringsselskap

- Kapitalforsikring kan fungere som et mobilt investeringsselskap, skreddersydd for å imøtekomme det juridiske og skattemessige rammeverket i det nye bostedslandet kunden flytter til.

- Også brukt som et verktøy for investeringsselskaper for å optimalisere investeringene sine.

6. Tilgang til sofistikerte investeringer

- Noen fondsforvaltere utenfor EU har ingen etablering i Europa eller Norge og må etablere en spesifikk fondsstruktur for å tilby forvaltning til EU- eller norske investorer.

- Dette unngås gjennom kapitalforsikring, da WEALINS fungerer som motparten og institusjonskunde av fondet, med etablerte avtaler med de fleste fondsleverandører.

Sammenligning av skatteregler: Norge vs. Luxembourg

La oss se på beskatningen av Luxembourg vs Norge for investorer:

Norge har fritaksmetoden for selskaper, hvor investeringer innen EØS vanligvis er unntatt fra skatt på gevinster og utbytte. Mens, den luxembourgske versjonen av fritaksmetoden kan være mer kompleks, avhengig av type selskap, type investering, beløp, eiertid osv. Generelt vil det være vanskelig å hevde at Luxembourg er et skatteparadis, når beskatningssatsene ikke er vesentlig forskjellige fra de i Norge.

På den annen side er det også verdt å nevne at Norge har en strengere utflyttingsskatt, noe som nylig har ført til en betydelig utflytting av velstående nordmenn som forlater landet.

Konklusjon

Luxembourg har med sine strenge regulatoriske rammer og fleksible finansielle strukturer blitt et attraktivt knutepunkt for internasjonale investorer. Landet tilbyr en rekke muligheter for fondsetablering, selskapsstrukturer og kapitalforsikring som gir fordeler og fleksibilitet. Disse fordelene gjør Luxembourg til et ideelt sted for investorer som ønsker å beskytte og øke sin formue i et stabilt, transparent og pålitelig jurisdiksjon.

WEALINS S.A.

I mer enn 30 år har WEALINS samarbeidet med sine partnere og deres internasjonale kunder, for å imøtekomme deres behov og forventning. Det luxembourgske livselskapet spesialiserer seg på å utvikle innovative forsikringsløsninger for strukturering og planlegging av formue, og er aktive i 10 europeiske markeder, inkludert Norge.

Kilder:

https://kpmg.com/xx/en/home/insights/2020/10/why-luxembourg-remains-attractive-for-investment.html#:~:text=With%20more%20than%20EUR%204%2C500,than%2070%20countries%20around%20the

https://assets.kpmg.com/content/dam/kpmg/lu/pdf/luxembourg-regulated-investment-vehicles-2018-legal.pdf

https://lawyers-luxembourg.com/create-sicaf-sicav-luxembourg/

https://www.linkedin.com/pulse/jurisdictions-holding-companies-top-10-countries-white-and-partners-qlfpf/

https://www.luxembourgforfinance.com/en/publication-mag/insurance/#:~:text=Luxembourg%20is%20the%20leading%20financial,insurance%20products%20in%20the%20Eurozone

https://www.skatteetaten.no/person/

https://taxsummaries.pwc.com/luxembourg/individual/taxes-on-personal-income

https://www.deloitte.com/lu/en/services/tax/research/dac-6-directive.html

https://www.pwc.com/gx/en/services/tax/tax-policy-administration/dac6-eu-directive-on-cross-border-tax-arrangements.html#:~:text=DAC6%20is%20an%20EU%20directive,requirements%20to%20their%20local%20laws.

https://luxtoday.lu/en/knowledge/exit-tax-in-luxembourg

https://www.bloomberg.com/news/articles/2024-03-20/norway-s-fleeing-billionaires-face-stricter-taxes-in-new-plan