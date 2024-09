Mørkbrent vs lysbrent kaffe – hva foretrekker du?

I kaffeverdenen er lysbrent og mørkbrent mer enn bare fargenyanser; de representerer to distinkte smaksuniverser. Lysbrent kaffe er kjent for sin syrlige friskhet, mens mørkbrent kaffe byr på en fyldig bitterhet.

Det er i utgangspunktet ulike prosesser under brenningen av kaffebønnene som gir forskjellen på mørkbrent og lysbrent kaffe.

Når kaffebønnene slippes inn i brennemaskinene, har ofte brennekammeret allerede temperatur på 250 grader. Og temperaturen bruker å være det samme, uansett om det skal bli lysbrent eller mørkbrent kaffe.

Kunsten er å brenne de bestemte kaffebønnene på en måte som frigjør aromastoffene som finnes i bønnene. For å kunne vite hva som egner seg best, må brenneren ha kunnskap om råvaren og brennemaskinen. Med utgangspunkt i dette lages det en brenneprofil som skal få det beste ut av kaffebønnene. En erfaren brenner kan lage kaffe med forskjellige egenskaper ved å styre tid og temperatur.

Men hva er best eller hva foretrekker du, mørkbrent eller lysbrent kaffe?

Mørkbrent kaffe

Kjernetemperaturen av en mørkbrent variant, som Evergood Dark Roast, er ca. 10 grader høyere enn temperaturen på kaffebønnene som brukes i lysere varianter. Selve brennetiden er ikke så ulik, men intensiteten i brenningen justeres av varmluften som blåses inn under prosessen.

Er du glad i søtere og kraftigere kaffe, bør du velge en mørkere brent kaffe. Det er for øvrig mellombrent og mørkbrent kaffe som egner seg best sammen med melk. Derfor brukes mørkbrent kaffe i espresso-baserte kaffedrikker. Mørkbrent har mer sødme og bitterhet i smaken, men også mindre syrlighet enn lysbrent. Noen kan sammenligne bitterheten med mørk sjokolade, typisk 80 prosent mørk sjokolade-bitterhet.

Lysbrent kaffe

Lysbrent kaffe er lysere i fargen på kaffebønnene, og har ingen olje på overflaten av bønnene. Smaken bærer ofte preg av en ristet kornsmak og merkbar syrlighet. Den opprinnelige smaken til de unike bønnene beholdes i mye større grad enn i mørkbrent kaffe. Lysbrent kaffe er svært populært i spesialitetskaffeindustrien, nettopp for sin evne til å få frem mer livlige og unike smaker fra kaffen. Hvis man er vant til kaffe som er mørkere brent, kan enkelte lysbrente varianter minne mer om te enn om kaffe. Både farge, smak og «body» oppleves som lysere og lettere. Lysbrent kaffe er såpass transparent at det er umulig å skjule eventuelle defekter. Derfor egner kaffebønner av høyere kvalitet en lysere brenningsgrad.

Er det mer koffein i mørkere brent kaffe?

Mange tror at mørkbrent kaffe inneholder mer koffein enn lysbrent, men stemmer dette? Mengden koffein bestemmes av mengden kaffe som brukes ved brygging. Vil du ha et koffeinkick? Da må du bruke mer kaffe, ikke tenk på selve brenningsgraden. Noen kaffedrikkere tror mørkbrent er sterkere og har mer koffein-kick enn lysbrent. Sannheten er imidlertid at koffeininnholdet forblir stort sett det samme under hvert trinn i

Det er mengden kaffe, ikke brenningsgraden på kaffebønnene, som avgjør koffeininnholdet.

brenneprosessen. Forskjellen er smaken, ikke mengden koffein. Men det kommer også an på hvilke kaffebønner som brukes. Robusta kaffebønner har f.eks høyere koffeininnhold enn Arabica-bønner. En enkel tommelfingerregel er: Det er ikke brenningsgraden på kaffebønnene som avgjør koffeininnholdet; bare legg til mer kaffe for å få mer koffein.

Så nå sommørkbrent vs lysbrent-myten er oppklart, er det bare å finne ut hvilken kaffe du synes smaker best!

Mørkbrent eller lysbrent?

