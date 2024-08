En studie utført ved Norges Idrettshøgskole (NIH) og publisert på forskning.no fant at koffein hadde en positiv innvirkning på utholdenhet. I undersøkelsen presterte forsøkspersonene bedre etter å ha inntatt koffein, sammenlignet med en placebogruppe. Også utenlandske studier støtter opp om disse funnene. En studie fra Canada viste at koffein økte utholdenheten til idrettsutøvere med hele 2-3 kilometer under løping.

Hvor mye koffein trenger du?

For å oppnå effekten av koffein på utholdenhet, trenger du ikke store doser. En kopp kaffe inneholder ca. 100 mg koffein, og det skal være tilstrekkelig.

Husk: Koffein er ikke en mirakelkur, og det er viktig å kombinere det med et sunt kosthold og regelmessig trening for å oppnå optimale resultater. Men for de som ønsker å få litt ekstra ut av treningsøktene sine, kan koffein være en verdifull alliert.

Bedre fysisk prestasjon

Men tilbake til den norske undersøkelsen. Her ble det benyttet koffeinpiller for å undersøke hvilken effekt koffein har på utholdenhet og fysisk prestasjonsevne. Deltakerne fikk 3–6 mg koffein per kg kroppsvekt én time før de skulle utføre fysiske tester. For en person på 80 kg tilsvarer dette mellom 240 og 480 mg koffein. Til sammenligning inneholder en kopp kaffe omtrent 100–150 mg koffein.

Resultatene fra studien viste at fysisk prestasjon økte etter inntak av koffein. 75 prosent av deltakerne presterte bedre, og i gjennomsnitt økte prestasjonene på linje med funnene i den canadiske undersøkelsen.

Nyt en kopp kaffe før trening og prester bedre!

Grunnen til dette er at koffein gir økt energi, blant annet ved å redusere kroppens reaksjonstid, motvirke søvnighet, øke hjerterytmen og utvide hjertets arterier. Samtidig reduserer det opplevelsen av smerte og anstrengelse under fysisk aktivitet, noe som gjør at du klarer å opprettholde en høyere intensitet lenger.

Dette har selvfølgelig gjort at koffein står på dopingjegernes radar. Koffein var da også på IOCs liste over forbudte stoffer frem til 2004. Det er i dag fjernet fra denne listen, men står fortsatt på WADA (World Anti-Doping Agency) sitt overvåkningsprogram for å kunne identifisere misbruk.

Konklusjonen blir derfor at om du ønsker å prestere bra på en fysisk test, så kan det i mange tilfeller lønne det seg å drikke kaffe.

