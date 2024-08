Byens befolkning skal på nytt øke med flere titalls tusen og Tjensvoll blir nok en gang mer enn en rundkjøring. Stavanger skal igjen bli stedet der viktige diskusjoner i en av verdens viktigste næringer tas.

I to år har Sevland og teamet jobbet med å planlegge ONS 2024.

– Når ett ONS er slutt, setter gjengen seg umiddelbart ned for å starte arbeidet med å skape et enda bedre ONS neste gang, røper han. Men hvordan skal «tidenes ONS» toppes?

Større og bedre 50-åring

ONS 2024 – det 25. i rekken – blir uten tvil større og med mer geografisk spredning. I år finnes det nemlig ingen reiserestriksjoner som følge av pandemien, som var tilfellet for Asia, Latin-Amerika og Afrika i 2022.

Men arrangementet skal også løfte seg på andre områder, ifølge Sevland.

– Utstillingen, programmet og innholdet er ekstremt bra i år, med enda mer nytteverdi denne gangen. De som kommer skal få noe igjen for det – og dét raskt. Vi får høre det er det beste programmet noensinne!

Leif Johan Sevland

Årets tema er «Imagine», der mange eksempler på nye måter å jobbe på skal bli presentert. ONS skal gjøre veien fra å forestille seg til å gjøre, så kort som mulig.

– Alt fra bruk av kunstig intelligens, til nye metoder og teknologier. Det er viktig å gjøre folk klar over dette på en matnyttig måte, som de kan ta med inn i egen jobbhverdag. Når det gjelder fornybar energi og ONS Young, har det også skjedd ting, sier Sevland.

– Fornybarprogrammet er enda mer komplett. Det blir også en helt ny arena for Net Zero Market, som også får en egen utstillingshall. Vi har dessuten forbedret Young-arenaen ytterligere, og har sørget for et enda bedre innhold rettet mot de unge enn i 2022.

Sevland forteller at ONS+-programmet er større og at Vågen skal forvandles til Nord-Europas største dansegulv.

– Vi fortsetter diskusjonene på Tjensvoll nede i sentrum. Det blir løsere snipp, politisk debatt, konserter, god mat og sosiale rammer på paviljonger, nattklubber og skutedekk. Og som andre 50-åringer, inviterer ONS ikke bare til feiring, men også et historisk tilbakeblikk. Vi ønsker også å hedre pionérene våre i år. Mange ofret liv og helse for å bygge opp industrien som har sørget for den velstanden vi har i dag. Torsdag inviterer vi derfor «han far og de» på et helt spesielt arrangement.

Se hele programmet her



Stolthet og fordom

Statusen til olje- og gassindustrien har uten tvil endret seg i løpet av disse 50 årene. Sevland benytter anledningen til å minne om to ting:

– Vi vil være avhengig av olje og gass i mange tiår til, men vi må produsere renere. Det er derfor viktig at bransjen får med seg de klokeste hodene og fortsetter den grønne trenden, understreker han og legger til:

– Bare tenk på all kompetansen som er skapt på skuldrene av oljeindustrien! Innenfor lavutslipp, offshore vind, solenergi, karbonfangst og-lagring … Her er vi helt på topp i verden. Når mange fortsatt kaller ONS for «oljemessen», blir det derfor feil.

– Jo, de som selger bolter til oljeplattformer er fortsatt på ONS. Men den samme bolten brukes også til offshorevind-konstruksjoner. Veien til den fornybare fremtiden finner vi best ut av sammen, slår Sevland fast.

RENAS: ONS viktigere enn noen gang

Leder for forretningsutvikler i RENAS, Eyrún Gudjonsdóttir, er enig.

– Jeg tror ONS er viktigere enn tidligere på grunn av energiomstillingen. På ONS deler bedriftene kunnskap med hverandre, samtidig som det kan være en oppvekker å se hvor langt konkurrentene er kommet.

RENAS er landets ledende selskap for retur av elektronisk avfall – den raskest voksende søppelhaugen i verden.

Eyrún Gudjonsdóttir

– Skal vi lykkes, er det viktig at alle bransjer er med. Spesielt olje- og gassnæringen. Men denne blir kanskje ekskludert fra enkelte samtaler, påpeker hun. Hvis vi skal nå klimamålene, må vi alle tenke mer sirkulærøkonomisk. Det betyr at vi må gi produkter lengre levetid. Og når de slutter å virke, må råmaterialene resirkuleres. Spesielt såkalte kritiske råmaterialer – som platinum, iridium, kobalt, mangan og litium – er viktige.

– Disse finnes kun i en begrenset mengde på denne jorda. Når vi nå skal gå fra olje og gass til elektrifisering og mer bruk av batterier, er vi helt avhengige av dem, understreker hun.

RENAS deltok for første gang med stand på ONS i 2022. Gudjonsdóttir innrømmer at hun var litt skeptisk på grunn av «oljemesse»-stempelet.

– Men vi ble veldig positivt overrasket. Vi så at de fleste bedrifter bryr seg om bærekraft. Mange hadde også hørt om sirkulærøkonomi, men visste gjerne ikke hva det betyr i praksis. Da kunne vi fortelle at sirkulærøkonomi er grunnlaget for å lykkes med bærekraft.

Nå gleder hun seg til årets ONS og til å få enda flere i energibransjen til å få øynene opp for en sirkulær tankegang.

– Vi får mer til sammen enn hver for oss!

Mer informasjon om ONS her!

STENA Recycling: Energibransjen trenger ONS

At det blir mer og mer elektronisk avfall, er noe Stena Recycling kjenner godt til. På filialen i Mekjarvik utenfor Stavanger har mengden i denne kategorien nesten doblet seg på få år.

– Da jeg startet her for ti år siden, ble det levert inn 6.000 tonn årlig. Nå er vi oppe i 10.000 tonn, forteller kundeansvarlig Leif Inge Abrahamsen.

– Vi har fått et samfunn hvor det er billigere å kjøpe nytt enn å fikse det gamle. Vi kan ikke fortsette i denne takten uten at vi tenker mer på gjenvinning, legger leder for forretningsutvikling, Øyvind Sandve, til.

Stena Recycling har 180 anlegg i Europa hvor det gjenvinnes seks millioner tonn avfall i året. Kritiske råmaterialer kan gjenvinnes på milligramnivå.

– Vi har en egen forskningsavdeling som sørger for at vi er helt på topp i utviklingen. For 10-15 år siden tenkte folk at vi var en «skraphandler». Nå skjønner folk at vi kan tilby innovative løsninger, legger Sandve til.

Også Stena Recycling deltok på ONS for første gang i 2022 og fikk en positiv førstereisopplevelse.

– Det var tydelig at det grønne skiftet har fått en stor plass og noe mange bedrifter ville snakke om. Energibransjen trenger ONS, fordi det er en arena som oppfordrer til mer samarbeid, sier Sandve.

Leif Inge Abrahamsen og Øyvind Sandve

Energieventyret fortsetter

Det norske energieventyret holder stø, grønn kurs mot fremtiden. 50-åringen ONS er ikke redd for å vise vei.

– Vår historie er en historie om endring. I starten var ONS bare en utstilling. Denne delen har vi fortsatt med oss, men ONS er også et sted hvor energipolitiske trender blir satt og hvor beslutninger blir tatt. Enten du er plattformarbeider eller politiker, toppleder i et stort internasjonalt selskap eller grønn gründer, fersk student eller oljepionér: ONS skal være for dem alle, sier Sevland.

Dette er også hovedgrunnen til at Sevland selv unngår begrepene «oljemesse» eller «energimesse».

– Jeg foretrekker å kalle ONS for et energimøtested.

Nysgjerrig på hvem som stiller ut på ONS? Klikk her for oversikt

ONS-tidslinje

1969: Oljefeltet Ekofisk blir funnet i Nordsjøen lille julaften og markerer starten på det norske oljeeventyret. Etter hvert vokser det frem et behov for en møteplass for selskapene i den nye industrien.

1974: Historiens aller første ONS-arrangement arrangeres i Siddishallen. Den første oljemessen hadde flere prominente gjester, blant annet daværende kronprins Harald V.

1982: Etter de fire første messene, blir ONS stiftet av Stavanger kommune, Statoil, Stavanger Forum og Norsk Petroleumsforening. Utstillingen var den største frem til da, med over 600 utstillere fra 15 forskjellige land. Utstillingsområdet på Tjensvoll dekket 10 mål innendørs og ett mål ute.

1990: Det niende ONS i rekken åpnes av kronprinsesse Sonja. Messen fortsetter å vokse. Dette året deltok 800 firmaer fordelt på 550 stands - dobbelt så mange som på de første messene på 70-tallet.

1994: ONS-festivalen blir en del av programmet - for å gi noe tilbake til byen.

– Festivalen skulle gjøre oss spesielle. Selv om det er mye spennende industri som drar folk hit, så er vi ikke akkurat verdens navle. Og da må vi gjøre det slik at det blir kjekt, sa tidligere administrerende direktør i ONS, Kjell Ursin-Smith, til Aftenbladet.

2008- ONS etablerer for første gang en Clean Energy Park og en egen konferansearena for fornybar energi, kalt Centre Court.

2012: Ursin-Smith går av som ONS-leder etter 13 år. Under hans ledelse utviklet ONS seg til å bli en av verdens ledende energimøteplasser, med fornybarpark, innovasjonspark, internasjonalt topplederforum og fokus på unge i industrien. Tidligere Stavanger-ordfører Leif Johan Sevland blir ny administrerende direktør i ONS.

2018: Styret vedtar å satse strategisk på partnerskap, for å sikre nye nettverk for ONS og mulighet for å sette dagsorden utenom hovedarrangementet. Sikkerhetskonferansen i München er en av de strategiske partnerne.

2019: ONS etablerer egne arbeidsgrupper for hydrogen, havvind, batterier, solkraft og karbonfangst og -lagring, som skal lage konferanseprogram på den nye arenaen Net Zero Markets ved neste ONS.

2022: ONS inntar Stavanger sentrum med sitt nye konsept ONS+ - et mer folkelig tilbud i Vågen i Stavanger sentrum. Over 60.000 besøkende fra 82 land tok turen til messehallene ved Tjensvoll og kveldsarrangementene i Vågen. Tesla og SpaceX-gründeren Elon Musk, som deltok på ONS allerede i 2014 var uten tvil den største kjendisgjesten dette året.

2024: ONS fyller 50 år - og den 25. versjonen av ONS går av stabelen 26.- 29. august. Årets tema er «Imagine».

Visste du at…?

…siden første ONS i 1974 har Kong Harald V vært messens høye beskytter? Først som kronprins og siden som konge. Medlemmer av kongefamilien har med få unntak vært til stede hvert ONS siden den gang.

…det skal ha vært Torolf Smedvig, Milorg- og Høyre-mann, skipsredersønn og en av byens rikeste - som lanserte ideen om en oljemesse i Stavanger? «Denne nye oljeindustrien» kunne jo kanskje brukes til noe, skal han ha uttalt.

…historiens første ONS gikk av stabelen i 1974, men skulle egentlig skjedd året før? Da ONS oppdaget at de hadde en skotsk konkurrent, ble det heller et samarbeid enn rivalisering. De to konkurrentene ble enige om å arrangere annethvert år.

…ONS fyller 50 år i år? Siden starten har messens profil endret seg fra å være en ren oljemesse til å bli en energimøteplass. Fornybar energi, grønn omstilling og innovasjon er blitt en stadig viktigere del av programmet.

…ONS+ var et nytt konsept under ONS 2022? Da inntok ONS Vågen i Stavanger sentrum, med debatter, podkastinnspillinger og konserter - åpent og gratis for alle.

…studenter og lærlinger får gratis inngang på ONS? ONS har dessuten en egen komité som jobber med et program for unge deltakere, og det finnes en egen ONS Young Arena på messeområdet på Tjensvoll med et daglig program rettet mot unge.

Kjøp billett her

Kilder: Wikipedia, Stavanger byarkiv, Stavanger Aftenbladet

https://stavangerbyarkiv.no/nettutstillinger/ons-gjennom-40-ar/ https://www.aftenbladet.no/aenergi/i/rnvlA/en-ulovlig-hall-var-starten-paa-ons