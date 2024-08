Lær hvordan bedriften din kan få fullt utbytte av sine konkurransefortrinn!

Med over 90 foredragsholdere med ekspertkompetanse og hele 1200 deltakere, er Diversify Nordics Summit den fremste konferansen for å lære nye måter å takle forretningskritiske utfordringer på. Bli med og få verdifull innsikt fra blant andre Arbab Dar, Managing Partner/CEO i EY Norge, Tine Austvoll Jensen, CEO i Google Norge, Amruta Vaidya, Country Manager i Norge og Island for The Coca-Cola Company, samt mange flere inspirerende foredragsholdere.

I denne artikkelen gir vi innsikt i fire områder ledere bør se nærmere på for å på best mulig måte lede sin organisasjon inn i fremtiden, og få fullt utbytte av sine konkurransefortrinn.

1. Teknologi:

Det er delte meninger om teknologi og AI, men det kan ikke bestrides at begge deler spiller en sentral rolle for mange bedrifter. Den utbredte frykten for at AI vil utslette arbeidsplasser, er imidlertid stort sett ubegrunnet. En undersøkelse på oppdrag fra Google om Generativ AI i Norge, avslører at 27% av jobbene vil forbli uberørt av AI, mens bemerkelsesverdige 68% vil se økt produktivitet gjennom samarbeid med AI. Bare 5% av jobbene står overfor betydelig eksponering for kunstig intelligens, noe som potensielt kan føre til at arbeidskraft blir overflødig.

Det er altså langt ifra et negativt resultat, ettersom produktivitetsgevinstene fra generativ AI forventes å skape nye jobbmuligheter, og veie opp for de som tapes til automatisering. Det økonomiske potensialet til generativ AI, med bred adopsjon, anslås å nå mellom 320 og 350 milliarder kroner i løpet av det neste tiåret. Det utgjør over 9 % av Norges BNP.

Med fordelene følger også utfordringer. For å redusere disse, spesielt når det gjelder mangfold, databias og AI-etikk, bør du vurdere følgende:

Mangfold og samarbeid: Integrer input fra ulike team i AI-utvikling og automatisering, og sett sammen tverrfunksjonelle team for å forsterke innovasjon.

Databias: Bruk representative datasett og revider for bias med jevne mellomrom.

Etikk: Etabler klare etiske retningslinjer for bruk av kunstig intelligens, med fokus på åpenhet, ansvar og rettferdighet.

Compliance: Følg nasjonale og internasjonale forskrifter. Oppfordre til en cybersikkerhetsbevisst kultur som involverer alle ansatte.

Overvåking: Overvåk AI-systemer regelmessig for etisk compliance og ytelse, og oppdater dem etter behov.

2. Økonomi:

Sunn økonomi er avgjørende for bedriftens bærekraft, da det sikrer effektiv ressursallokering til bærekraftige prosjekter, støtter investeringer i innovasjon og muliggjør langsiktig planlegging. Effektiv økonomistyring hjelper virksomheter med å redusere risiko, overholde bærekraftstandarder og opprettholde økonomisk levedyktighet. I tillegg utforsker vi på Diversify Nordics Summit hvordan finans bygger tillit hos aktuelle interessenter, og utforsker temaet finansiell helse.

Markedsinntrengning: Øk markedsandelen med inkluderende markedsføringsstrategier og rettferdig prissetting. Utvid til globale markeder med samarbeidende innsats, prioriter underbetjente samfunn.

Produktdiversifisering: Introduser nye produkter eller tjenester som imøtekommer ulike behov.

Driftseffektivitet: Gå for strømlinjeformede prosesser, samtidig som du sikrer rettferdig praksis og rettferdig lønn.

Kundeoppfølging: Fokuser på lojalitetsprogrammer og utmerket service for alle kunder, inkludert marginaliserte grupper.

3. Bærekraft:

Ordet “bærekraft” er i vinden om dagen, og er avgjørende for å skape robuste, motstandsdyktige og trygge arbeidsplasser og samfunn. Det omfatter klima- og miljøvennlige valg, samfunnsmessig rettferdighet, inkludering på arbeidsplassen og økonomisk velstand. På Diversify Nordics Summit tar vi et dypdykk inn i emnet, og ser nærmere på hvordan temaets mange fasetter kan bidra til meningsfull endring og fremgang.

Engasjer interessenter: Oppfordre ansatte, ledere og styremedlemmer til å ta bærekraftige valg og samarbeid med ansvarlige leverandører. Business due diligence er viktig og omdømmerisiko bør reduseres sterkt.

Strategiske partnerskap: Skap allianser med ulike virksomheter for å få tilgang til nye markeder og perspektiver. Støtt samfunnsprosjekter og sørg for transparent rapportering om bærekraftarbeid.

Innovasjon: Invester i forskning og utvikling for å skape innovative produkter eller forbedre eksisterende.

4. Produktivitet:

Når det gjelder teamprestasjoner, viser forskning at god arbeidsflyt og høy ytelse fra teammedlemmer krever tre ting: 1. Klare og spesifikke mål, 2. Umiddelbar tilbakemelding, 3. At oppgaven er over og utenfor gjeldende ferdighetsnivå.

Nedenfor er flere måter bedrifter kan dyrke en kultur for produktivitet på arbeidsplassen.

Effektivt lederskap: Oppmuntre ledere til å inspirere, motivere og støtte teamene sine, og fremme en kultur preget av tillit og ansvar.

Styrk de ansatte: Styrk ansatte ved å gi dem autonomi, oppmuntre til å ta initiativ og involvere dem i beslutningsprosesser.

Kontinuerlig læring og samarbeidsmiljø: Frem en kultur for kontinuerlig læring og faglig utvikling gjennom opplærings- og velværeprogrammer, og mentorordninger. Oppmuntre og verdsett ulike ideer og samarbeid.

Work-life Balance: Støtt balanse mellom arbeid og privatliv ved å tilby fleksible arbeidsordninger og fremme et sunt arbeidsmiljø.

Tilbakemelding og kommunikasjon: Hold åpen dialog og gi regelmessige, konstruktive tilbakemeldinger for å hjelpe de ansatte med å utvikle seg.

Ved å omfavne noen av de ovennevnte praksisene og perspektivene, kan ledere drive innovasjon, sikre finansiell stabilitet, fremme bærekraft, lede effektivt, og skape langsiktig suksess for deres organisasjoner og samfunn.

