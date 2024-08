Må du bytte lønnssystem? Her er tre tips

Overgangen til et nytt lønnssystem kan for noen virke utfordrende, men det kan også være en gyllen mulighet til å gjøre hverdagen enklere. For mange bedrifter er lønnskjøring en av de største tidstyvene, der unødvendig mange ressurser brukes på manuelle prosesser.

Med et skybasert lønnssystem får du en mer effektiv hverdag uten unødvendig stress.

Her er tre viktige faktorer å vurdere når du velger nytt lønnssystem:

1. En komplett løsning

Et lønnssystem bør være mer enn bare et verktøy for lønnskjøring. Se etter en løsning som også inkluderer funksjoner som reiseregninger, utlegg og timeføring – alt sømløst integrert med ditt økonomisystem. Dette gir deg en helhetlig oversikt og reduserer risikoen for feil, noe som er avgjørende for å sikre nøyaktige og effektive prosesser.

Tripletex er et eksempel på et system som tilbyr en komplett løsning med automatiserte funksjoner som gjør lønnsarbeidet både enklere og mer pålitelig.

2. Automatisering for økt produktivitet

I en hektisk arbeidshverdag er automatisering nøkkelen til å frigjøre tid. Med et system som automatisk håndterer reiseregninger, utlegg og timeføring, blir arbeidsdagen din mer effektiv.

Ved å bruke en løsning som Tripletex kan dine ansatte enkelt registrere timer, reiser og utlegg direkte fra mobilen, noe som minimerer administrasjonsarbeidet. Dette betyr at du alltid har et oppdatert regnskap, uten at det krever ekstra innsats.

Tripletex tar seg av alt fra automatisk kontering, til å knytte timer mot prosjekter og beregne godtgjørelser basert på statens satser.

3. Smidig lønnsjustering

Effektiv lønnsadministrasjon handler også om smidige justeringer og korrekt rapportering.

Velg et lønnssystem som har direkte integrasjon med Altinn for automatisk innhenting av skattekort og innsending av a-melding. Tripletex gjør det enkelt å håndtere skattetrekk, arbeidsgiveravgift, og feriepenger beregnes automatisk når tiden er inne.

Med Tripletex kan du også justere og etterbetale lønn for flere ansatte samtidig, og lønnsutbetalingen skjer direkte fra systemet gjennom integrasjon med alle norske banker.

Start overgangen så snart som mulig

Å bytte lønnssystem kan virke som en stor oppgave, men det er ingen grunn til å utsette prosessen til slutten av året når arbeidsbelastningen er på sitt høyeste. Start overgangen i en roligere periode, slik at du får tid til å sette deg inn i det nye systemet og sikre en smidig overgang. Med et system som Tripletex kan du teste ut løsningen uforpliktende og oppleve fordelene med en gang.

