Slik kan ERP-systemet påvirke din CFO-karriere

– De beste CFO-ene er de som utfordrer bedriften på systemsiden. Alle moderne systemer ligger nå i skyen, og det stiller nye krav til CFO-en, sier Kenneth Ryvoll Klev – daglig leder og en av de fremste hodejegerne i rekrutteringsselskapet Assessit.

Klev rekrutterer jevnlig til CFO- og økonomilederstillinger. Han og Xledger-sjef Ove Jørgen Carlsen er samstemte om at de beste kandidatene ofte er de som forstår hvordan selskapets systemer påvirker organisasjonens evne og vilje til omstilling i møte med nye krav til governance, digitalisering og bærekraftsrapportering.

– CFO står sentralt i å levere på dette, og da må han eller hun være tydelig på «hva er viktig for oss, hva trenger vi at systemene våre kan gjøre» – og deretter sikre at bedriften har eller skaffer teknologi som leverer på dette. Det kommer sjelden bransjeledende resultater fra en CFO som sier «jaja, vi får gjøre det beste ut av de systemene vi har», fortsetter Klev.

Andreas Ystgaard Tjemsland, Partner og Leder for Business Services i BDO møter daglig svært mange CFO-er.

– Den som klarer å sy virksomhetens ulike systemer sammen, med ERP-løsningen i sentrum for det hele, bygger et synlig bevis på sin evne til å lede økonomiavdelingen inn i fremtiden. Det er nesten like viktig som å vise at du forstår og kan hjelpe virksomheten å lykkes med strategi, teknologi og innovasjon, sier Tjemsland.

Mangel på slik erfaring blir sånn sett raskt et tydelig handicap:

– Arbeidsgivere med et moderne, skybasert ERP-system vil nok ha mindre tillit til CFO-er som mangler erfaring med dette. Du vil i hvert fall stille med et handicap i forhold til kandidater som har sky-erfaring, mener Tjemsland.

– Alle moderne systemer ligger nå i skyen, og det stiller nye krav til CFO-en, sier Kenneth Ryvoll Klev i Assessit Foto: Tobias Willumstad

Moderne CFO-er jakter gevinster i skyen

Økonomisystemet Xledger er bygget for å bistå CFO-er som har store ambisjoner. Administrerende direktør Ove Jørgen Carlsen i Xledger Norge bruker mye tid på å forstå hvordan økonomiavdelingen vil utvikle seg frem mot 2030, og han mener at de store endringene vi allerede har sett i CFO-rollen, bare kommer til å fortsette.

– Tidligere handlet mye av økonomisjefens jobb om å ha kontroll på selskapets økonomi og finanser. Nå er forventningen at CFO skal drive strategi- og endringsprosesser. Det er dette som er kjernen i moderne virksomhetsstyring.

– Dagens moderne ERP-systemer gjør dette mulig – og gir en helt annen kraft. Vi i Xledger snakker om at økonomisystemet er CFOs brekkstang for gevinstrealisering, sier Carlsen.

Konsulenthuset McKinsey viser at mange virksomheter strever med dette, og at mulige gevinster blir liggende igjen i lommer ute i selskapet.

– Digitalisering, bærekraft og nye krav til virksomhetstyring treffer nå CFO-rollen. Det gir både helt nye utfordringer og helt nye muligheter for CFO-ene, påpeker han.

Dette er saken CFO-ens veivalg: Norske virksomheter står overfor tidenes skifte av økonomisystemer. Anslagsvis fem av ti større virksomheter skal bytte system frem mot 2030. Men å velge sky er ikke nok i 2024. SKY FOR STØRRE VIRKSOMHETER: Modne skybaserte ERP-systemer som Xledger gir CFO-er mulighet til å utøve moderne virksomhetsstyring og gevinstrealisering. I dag er Xledger foretrukket av velkjente norske virksomheter som Bouvet, Gjensidige, Eiendomshuset Malling – og hundrevis av andre selskaper over hele landet. Norske CFO-er som tar i bruk moderne skybaserte ERP-systemer, som Xledger, kan få et betydelig konkurransefortrinn i arbeidsmarkedet – og rigger virksomheten til å møte nye krav til moderne virksomhetsstyring, gevinstrealisering og digitalisering.

Xledger bruker mye tid på å forstå hvordan økonomiavdelingen vil utvikle seg frem mot 2030, og de store endringene CFO-rollen har vært gjennom, kommer bare til å fortsette. Foto: Tobias Willumstad

Systemskifte kan booste karrieren

Ryvoll Klev i Assessit, Ystgaard Tjemsland i BDO og Carlsen i Xledger er samstemte om at CFO-ene står overfor valg som påvirker hvor godt både de og selskapene deres lykkes – og at feil valg av ERP-system kan stå i veien for både din egen eller selskapets fremtid.

– Brukerne av tradisjonelle løsninger, såkalte on-premise-systemer, er allerede nå på etterskudd, siden de fleste av dem vil ha kjørt lenge uten større oppgraderinger. Da ligger sannsynligvis både bedriften og dens økonomiavdeling lenger bak enn de aner, sier Tjemsland.

Hvis du som CFO lykkes med å oppgradere ERP-systemet i din eksisterende organisasjon, vil det nemlig bli mye enklere å overbevise en eventuell fremtidig arbeidsgiver om at du kan gjøre noe tilsvarende hos dem. Da vil du ha et solid fortrinn i konkurransen mot CFO-er uten erfaring fra et tilsvarende systembytte.

– Arbeidsgivere med et moderne, skybasert ERP-system vil nok ha mindre tillit til CFO-er som mangler erfaring med dette, mener Andreas Ystgaard Tjemsland, Partner og Leder for Business Services i BDO.

Han påpeker at selve skiftet av system ikke nødvendigvis er så teknisk krevende i seg selv.

– Det som gjerne er mest krevende, er den tiden kunden må investere i å snu om på eksisterende vaner og rutiner for å kunne høste gevinstene av et skifte. Et moderne, skybasert ERP-system åpner nemlig for automatisering, integrasjoner og mye mer hensiktsmessige prosesser, og det er først når organisasjonen klarer å ta dette inn over seg at CFO for alvor kan hevde å ha lykkes med et systemskifte, sier Tjemsland i BDO.

Xledger bruker mye tid på å forstå hvordan økonomiavdelingen vil utvikle seg frem mot 2030, og de store endringene CFO-rollen har vært gjennom, kommer bare til å fortsette. Foto: Tobias Willumstad

Bill.mrk «Trenger teknologiforståelse»

Nøkkelen er uansett at CFO må ha eller opparbeide seg forståelse for teknologi. En av erfaringene CFO-ene gjør seg, er at det er stor forskjell på økonomisystemene – og at det er for lett å la seg lokke opp i skyen med samme leverandør som tidligere.

Carlsen fremhever at det er en dårlig ide.

– Vi ser at det er stor forskjell på modne, veltestede skyløsninger som Xledger og løsningene som de tradisjonelle ERP-leverandørene nå går i markedet med, sier Carlsen.

Han ber CFO-ene gjøre en grundig evaluering av modenhet og implementeringsprosess.

– Hvis du møter leverandør som har hastverk med å flytte deg til skyen, er det viktig å stoppe opp og hente inn gode råd. Tiden du bruker på dette vil du spare inn senere. Men aller viktigst er å få det riktige systemet som lar deg realisere gevinster i virksomheten senere, sier Carlsen.

Eller for å se det med ordene til Tjemsland i BDO.

– CFO har et ansvar for å henge med i tiden. Det krever at CFO-en tar grep om teknologien, og sørger for virksomheten lykkes med digitalisering, forretningsutvikling og gevinstrealisering, sier Tjemsland.

Klev i Assessit ser at dette er noe mange virksomheter strever med.

– Mange selskaper står overfor usikkerhet både når det gjelder egen vekststrategi og hvordan markedskreftene vil utvikle seg fremover. Vi ser et økende behov for å definere kravene og rammene til CFO-rollen. Som rådgiver for selskaper fungerer vi som en sparringspartner som bidrar til å tydeliggjøre og definere kritiske suksessfaktorer for CFO-rollen. Vi observerer en trend der økt kompetanse innen ledelse, forretningsutvikling og en forståelse av teknologiens muligheter for effektivisering blir stadig viktigere, sier han.

Og for de som lykkes ser fremtiden lysere ut enn noen gang.

– CFO leder den store, sentrale funksjonen i et selskap, og vi i Assessit ser en tendens til at denne funksjonen blir enda større. Dette påvirker naturlig nok rollen. Også styret ønsker å koble seg tettere på og verdsetter en dyktig CFO, fordi et godt og koordinert samarbeid muliggjør et analytisk og mer proaktivt arbeid for styret, understreker Klev.

