ERP-konferansen: Et sølvjubileum for smarte løsninger

Når Bo entrer scenen på Oslo Kongressenter mandag den 21. oktober er det for 25. gang. Det er viktig å bruke rett tidsadverb, fordi Hjort Christensen har vært kontinuitetsbæreren i alle disse årene. De 15 første i regi av Siviløkonomforeningen, de ti siste med Den norske dataforening som tilretteleggere.

– Dataforeningen var for meg et helt åpenbart valg. De har faktisk vært helt avgjørende for at arrangementet går så bra, mener Christensen.

Stikkordene er digitalisering og digitale leveransemodeller.

– De største endringene på dette området har jo vært teknologidrevne. Og det aller største spranget har skjedd med overgangen til skybaserte tjenester. Det er en endring av leveransemodell som egentlig har preget hele denne 25-årsperioden, sier han.

Konferansen har gått hvert år siden årtusenskiftet.

Skybasert pionér

Christensen penser fort inn på en mental tidsreise: Vi er tilbake på SAS-hotellet en fin junidag i Oslo. Året er 1999, og world wide web har skapt skyhøye bølger: De økonomiske forventningene er urealistiske, likevel er prisene på aksjeboblene hinsides all fornuft.

Diskusjoner om en teknologisk fremtidsboom blir en gjenganger i styrerommene, og det setter griller i hodet på mang en nykommer i næringslivet. Inkludert en gründer i Porsgrunn som startet med skybaserte økonomitjenester allerede i 1997.

– Den første leverandøren av såkalte skybaserte tjenester var Kontorplassen.no, det er et ganske morsomt navn. I dag er virksomheten kjent som 24SevenOffice, men i 1999 var det veldig spennende og litt uklart hva dette egentlig handlet om.

Gründeren het Stian Rustad, en visjonær nordmann som bygget Europas første leverandør av et 100 prosent skybasert ERP-system. Selskapet har i dag over 62.000 kunder og partnere i Norden.

Samtidig, på slutten av 90-tallet, etablerte Netledger seg i USA med det første skybaserte økonomisystemet i det amerikanske markedet. I dag kjenner vi dette systemet som Netsuite.

– Jeg var veldig usikker fra starten om dette var en levedyktig leveransemodell. Skulle viktige regnskapsdata virkelig ligge i skyen? Det var først da vi kom litt inn på totusentallet at det ble åpenbart for meg hvor viktig skybasert ERP ville være for nær sagt alle bedrifter, sier Christensen.

En kostbar og viktig investering

Bo har etter hvert skapt seg en lang yrkeskarriere som høyskolelektor på Handelshøyskolen BI, rådgiver, forfatter og ERP-analytiker. Det han imidlertid er brennende opptatt av, er å holde tritt med den rivende teknologiske utviklingen, som ikke er blitt enklere etter at AI kom på banen.

– Jeg så på bildet av et fragmentert leverandørlandskap - hvem er de - hva leverer de – hvem leverer de til - det hele var ganske uoversiktlig og komplekst i starten. Jeg forstod ganske tidlig at det ville være et behov for noen som kunne ta på seg oppgaven med statusoppdateringer; holde oversikten over aktører, trender og bevegelser i markedet. Da ville man få et langt bedre grunnlag for å velge et system som kunne implementeres smart, anvendes klokt og pleies godt over tid, sier Christensen.

Utviklingen innen ERP har gått i et forrykende tempo, forteller Christensen.

Han er nemlig nokså sikker på at de færreste aktører undervurderer prosessen med å velge nytt ERP-system.

– Det er en krevende anskaffelses- og implementeringsprosess. Ingen på dette området slipper unna verken den tunge jobben eller alle regningene som må betales. Det er når man skal beregne forretningsverdien i kroner og øre, at jeg vet mange sliter med å få orden i tallene. Forhåpentligvis kan jeg gi dem noen gode argumenter i løpet av konferansen.

Mistet alt før en konferanse

Som med alt annet i livet, er ikke alt gått etter planen når man skal avholde store arrangement. Bo Hjort Christensen husker fortsatt med gru tilbake til dagen da PC-en hans ble stjålet tre uker før en konferanse. Der lå absolutt alt han trengte.

– Mine backup-rutiner var på det tidspunktet, for å si det forsiktig, litt dårlige. Skomakerens barn, og så videre. Du kan si det slik at det skapte litt stress å få dette materialet opp på beina igjen, ler han.

– Det ble likevel en god konferanse. Det er rart med det; må man, så må man. Det er nok den mest kritiske og flaue situasjonen jeg noen gang har opplevd, sier primus motor for ERP-konferansen 2024.

Han lover at backrutinene i dag er bedre enn for 17 år siden. Og at han kommer til å stille med like stort engasjement og innlevelse som de 24 foregående årene.

Hva driver deg til å være ERP-ekspert og levere på scenen, år etter år?

– Kanskje er jeg som tankskipet som aldri lar seg stoppe, men driver ufortrødent videre i sakte fart. ERP-konferansen er vel egentlig blitt en digitaliseringskonferanse hvor mange av de samme aktørene befinner seg. Det jeg synes kanskje er mest spennende, er at vi er eksponent for en delingskultur, som alle deltakerne har mulighetene til å ta del i. Det gir mye energi at vi kan dra veksel på hverandres kompetanse, og at det jeg presenterer er til nytte for deltakerne. Det er jo blitt ganske bra med publikum, partnere og utstillere etter hvert, sier Bo Hjort Christensen.

