Gamle lønnssystemer fases ut – slik sparer du tid og penger

Overgangen til et nytt lønnssystem kan virke som en utfordring, men det er også en gyllen sjanse til å forenkle arbeidsdagen. Lønnskjøring er for mange en av de største tidstyvene, der unødvendige ressurser går med til manuelle prosesser.

Med et moderne, skybasert lønnssystem kan du redusere stresset og øke produktiviteten. Her er tre ting du bør se etter.

1. En komplett løsning for moderne bedrifter

Et effektivt lønnssystem må tilby mer enn bare lønnskjøring. Se etter en løsning som integrerer reiseregninger, utlegg og timeføring med ditt økonomisystem. Dette gir deg en helhetlig oversikt og reduserer risikoen for feil – noe som er avgjørende for å sikre nøyaktighet i lønnsprosesser.

Tripletex er et eksempel på en komplett løsning som tilbyr automatiserte funksjoner, som gjør lønnsarbeidet enklere og mer pålitelig.

2. Automatisering for økt produktivitet

I en hektisk arbeidshverdag er automatisering nøkkelen til å frigjøre tid og ressurser. Velg et system som automatisk håndterer reiseregninger, utlegg og timeføring. Med Tripletex kan ansatte registrere timer, reiser og utlegg direkte fra mobilen, noe som minimerer administrasjonsarbeidet. Dette gir et oppdatert regnskap uten ekstra innsats.

Tripletex tar seg av alt fra automatisk kontering til knytning av timer mot prosjekter, og beregning av godtgjørelser basert på statens satser.

3. Smidig lønnsjustering og rapportering

Effektiv lønnsadministrasjon krever smidige justeringer og korrekt rapportering. Velg et lønnssystem som har direkte integrasjon med Altinn for automatisk innhenting av skattekort og innsending av a-melding. Tripletex gjør det enkelt å håndtere skattetrekk, arbeidsgiveravgift, og automatisk beregning av feriepenger.

Med Tripletex kan du også justere og etterbetale lønn for flere ansatte samtidig, og lønnsutbetalingen skjer direkte fra systemet gjennom integrasjon med alle norske banker.

Å bytte lønnssystem kan virke som en stor oppgave, men det er ingen grunn til å vente til slutten av året når arbeidsbelastningen er høy. Start overgangen i en roligere periode, slik at du får tid til å sette deg inn i det nye systemet og sikre en smidig overgang. Med Tripletex kan du teste løsningen uforpliktende og oppleve fordelene umiddelbart.

