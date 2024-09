Hva er Hudd?

Hudd er et nytt norsk sosialt nettverk som tar sikte på å bringe nabolag sammen. Navnet "Hudd" er en leken norsk vri på ordet "hood" (nabolag), og vårt mål er å gjøre det enkelt for deg å bli bedre kjent med de som bor rundt deg – helt uten forstyrrelser som reklamer, bots eller endeløse strømmer av innhold du ikke bryr deg om.

Hvorfor Hudd?

Med Hudd får du de beste funksjonene du allerede kjenner til fra sosiale medier – men på en helt ny og forbedret måte:

Kun ekte mennesker – Alle brukere verifiseres trygt via Vipps, så du slipper falske profiler og bots. Det er ekte folk, ekte samtaler.

Grupper og direktemeldinger gjort bedre – Koble med venner, naboer og lokale grupper på en mer intuitiv og personlig måte. Enten du vil chatte én-til-én eller delta i nabolagsdiskusjoner, har vi gjort det enklere enn noensinne.

Lokale arrangementer rett i din hånd – Hold deg oppdatert på hva som skjer i ditt nærmiljø, fra konserter og loppemarkeder til sosiale sammenkomster – alt samlet på ett sted.

Og det er bare starten! Hudd er bygget for å gi deg et mer relevant, ekte og lokalt tilpasset digitalt liv.

Hudd sitt unike nabolagskart viser deg hvem som bor i nabolaget ditt, lokale bedrifter, grupper og eventer. Hudd

Bli med på reisen fra start!

Over 1500 har allerede registrert seg – er du neste? Meld deg på i dag for å få eksklusive oppdateringer om vår lansering. Vær blant de første som opplever et sosialt medie skreddersydd for ekte menneskelig interaksjon!

Registrer deg på hudd.no i dag og bli med fra starten!

Bygget for ekte fellesskap

Hudd er laget for å gjøre det enkelt å bygge sterke, lokale forbindelser. Enten du vil bli kjent med naboen, finne en gruppe med samme interesser, eller få vite om noe viktig som skjer i nabolaget ditt, er Hudd plattformen som bringer folk sammen. Med Vipps-verifisering og innebygde sikkerhetsfunksjoner kan du være trygg på at du kun interagerer med ekte mennesker.

Daglig leder i Hudd, Eigil Arff Tarjem. Hudd

Lanseringen nærmer seg – er du klar?

Hudd er rett rundt hjørnet, og vi gleder oss til å vise deg hvordan ekte, menneskelig interaksjon kan se ut i en digital verden. Sørg for å være blant de første til å oppleve dette ved å registrere deg nå!