Gjør en forskjell i verdens katastrofer

De siste årene har de humanitære krisene vokst i omfang og antall. De fleste er menneskeskapt. Noen av dem preger nyhetsbildet daglig. Andre blir glemt. Felles for dem alle er at de setter global humanitær innsats under press.

– Mens behovet for humanitær bistand øker, kuttes budsjettene i mange land, sier Dagfinn Høybråten Det er avgjørende at privat næringsliv er engasjert i de glemte krisene - humanitære utfordringer som får lite oppmerksomhet, men som likevel berører millioner av mennesker. Som en del av sitt samfunnsansvar bidrar bedrifter med viktige ressurser, kompetanse og plattformer. Denne støtten redder ikke bare liv, men fremmer også langsiktig utvikling og skaper muligheter for fremtidig vekst i fremvoksende markeder. Kirkens Nødhjelp er helt avhengig av støtten vi får fra dere. I skyggen av Ukraina og Gaza er millioner av mennesker verden over rammet av kriser. Kirkens Nødhjelp er til stede i flere av disse landene og har vær i mange av i en årrekke; Sudan, Sør-Sudan, Haiti, Mali, Burkina Faso, Etiopia, DR Kongo og Somalia. Felles for mange av disse krisene er manglede oppmerksomhet fra verdenssamfunnet og mangel på nødvendig støtte. Disse landene trenger tilgang til rent vann, sanitær og hygiene, samt hjelp til å bekjempe overgrep og voldtekt av kvinner. Kritisk infrastruktur må gjenoppbygges både i lokalsamfunn, skoler og i helseinstitusjoner for å forebygge sykdommer. – Kirkens Nødhjelp innsats rettes ofte mot internt fordrevne flyktninger, der vi også jobber med lokal konfliktløsning og særlig styrker kvinners deltakelse i fredsprosesser. Les mer: Disse glemte krisene er Kirkens Nødhjelp til stede i Hvordan kan du bidra? Behovene verden over er enorme, og med støtte til katastrofefondet kan vi raskt respondere i nødsituasjoner og skape varig endring gjennom både nødhjelp og langsiktige samarbeid med lokalsamfunn. Gi livsviktig nødhjelp til katastroferammede