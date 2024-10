Swecos spennende reise til Urtekvartalet i Oslo

– Fra vårt perspektiv handler det om at Sweco har vært uredd og nysgjerrig. De har turt å teste og pilotere, og de har vært genuint opptatt av data og innsikt for å ta riktig beslutninger.

Det sier CEO i BLDNG, Bjørn Gabrielsen.

Sweco startet reisen til nytt hovedkontor for fire år siden, og BLDNG har vært med i prosjektet fra en tidlig fase.

CEO i BLDNG, Bjørn Gabrielsen

– Vi har levert data og innsikt på overordnet nivå med utnyttelse av arealer, møterom og støtterom, til målinger av pulter og fotballbord, sier Gabrielsen.

Alt i dette prosjektet er gjennomtenkt, testet og pilotert og med gode data som beslutningsgrunnlag CEO i BLDNG, Bjørn Gabrielsen

– Derfor er dette prosjektet blitt en suksess, sier han.

BLDNG.Summit – for deg som vil lære mer



– Tverrfaglig innovasjon og samarbeid

Når Swecos ansatte i disse dager flytter inn i Urtekvartalet i Oslo kommer de til et gjennomtenkt design med riktig fordeling av møterom, støtterom og andre arealer.

Det gir store gevinster for både ansatte og Swecos ledelse.

Vivi-Ann Conradi, Sweco Norge

– Vi kan nesten ikke vente med å komme på plass i vårt nye hovedkontor i Urtegata. Yrende byliv på Grønland, et bygg med uendelig mange muligheter og for mange en grønnere reisevei til jobben, sier Facility Manager i Sweco Norge, Vivi-Ann Conradi.

I dette prosjektet er det også et samarbeid med gårdeier Eiendomsspar, som har telling av mennesker i fellesområder som treningsrom og kantine. Antallet personer i treningsrom og kantine dette gjøres tilgjengelig i sanntid, på skjerm for de ansatte.

Det er ingen tvil om at hovedkontoret vil gi tverrfaglig innovasjon og samarbeid. Innsikt og analyse er svært viktig for å sikre at hovedkontoret tilpasses vår arbeidshverdag, og gode samarbeidspartnere som tilbyr rett teknologi er helt avgjørende. Vivi-Ann Conradi, Sweco Norge

Sweco og BLDNG går nå over i driftsfasen av bygget

BLDNG skal fortsette å levere innsikt om menneskeflyt og romstatus til Sweco. Dette skal gjøres ved å utnytte byggets interne systemer, SD-anlegg og eksisterende sensorikk.

I tillegg består leveransen til Sweco av opptatt/ledig lamper utenfor alle samhandlingsrommene.

Store informasjonsskjermer vil i tillegg vise data som ledig/opptatt status for telefonkiosker, møterom og etasjer, samt fyllingsgrad for de ulike etasjene.

Dette gjør det enklere og raskere for ansatte å finne optimal arbeidsplass, uansett om behovet er en stille-plass for eget arbeid, eller egnet plass for samarbeide med andre.

Hvordan kan andre kunder bruke BLDNG sine løsninger?

Fordelene ved å bruke arbeidsplassanalyse for å optimalisere kontorlokaler er mange.

Blant annet vil arbeidsplasstatistikk gi brukerne verdifull innsikt som kan bidra til å optimalisere bruken av arbeidsplassen, øke ansattes produktivitet og redusere kostnader.

Ved å spore plassutnyttelse i sanntid, kan man ta datadrevne beslutninger om kontoroppsett, ressursallokering og fremtidige behov. Dette fører til mer effektiv drift, økt medarbeidertilfredshet og et arbeidsmiljø tilpasset arbeidsstyrkens behov.

Fleksibilitet er en annen viktig fordel. Fleksible kontorlokaler tilpasset selskapets faktiske behov er avgjørende for å møte endrede arbeidsstiler.

Med nødvendig innsikt kan ledere skape miljøer som støtter både samarbeid og individuelt arbeid, samtidig som de sørger for at lokalene kan tilpasses skiftende arbeidsmønstre.

I tillegg kan man forbedre effektiviteten for møterom ved å adressere utfordringer som «ghost-møter» – situasjoner hvor møterom står tomme selv om de er booket. Med integrasjon mot Microsoft 365 kan

møterom frigjøres automatisk etter bestemte regler, og ledelsen kan få rapporter som viser omfanget av problemet.

BLDNG.Summit – for deg som vil lære mer

Meld deg på BLDNG-Summit som avholdes 17. oktober

BLDNG vil holde sitt årlige BLDNG-Summit den 17. oktober 2024.

Her vil BLDNGs kunder dele erfaringer, råd og tips, og ikke minst samles ledere og fagpersoner for å diskutere det fremtidige kontor, og de nyeste teknologiene og trendene innenfor dette fagområdet.

BLDNG-Summit er derfor en nøkkelbegivenhet for alle som ønsker å maksimere verdien av sine kontorlokaler.

Meld deg på her