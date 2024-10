Styrets vei til suksess: Slik lykkes du

Gyrid Skalleberg Ingerø har over 30 års erfaring innen bank & finans, revisjon, snuoperasjoner, og som CFO i børsnoterte selskaper.

Hun er erfaren som styremedlem og investor, og er for tiden nestleder i Telenor ASA og styremedlem i Höegh Autoliners ASA, Gjensidige ASA, Kitron ASA, KID ASA, Itera ASA og Flytoget.

Inntil ifjor var hun EVP og CFO i Kongsberg Gruppen ASA.

Fortell oss om din erfaring og bakgrunn fra styrearbeid.

– Min styrekarriere begynte i et privat equity-selskap som finansdirektør. Jeg hadde styreverv i porteføljeselskapene, drev opplæring i selskapsstyring og var bindeleddet mellom eierne og selskapene vi investerte i. Jeg førte også styre- og generalforsamlingsprotokoller. Da Norge i 2004 innførte krav om 40 prosent kvinner i ASA-styrene, var jeg en av få kvinner i lederstilling som CFO i et børsnotert selskap.

– I løpet av de siste 12 årene har jeg hatt jeg hatt eksterne styreverv i forbindelse med mine stillinger som finansdirektør i Telenor Norge og Kongsberg Gruppen, samt ledet internstyrer og satt strategisk retning til selskaper i underkonsern.

– Mangfoldet i disse rollene har gitt meg bred erfaring med å håndtere og løse lokale utfordringer som krever spesiell oppmerksomhet, samt ha god dialog med fagforeningene. Gyrid Skalleberg Ingerø

Hva er din erfaring med å optimalisere styrets effektivitet i styrearbeidet?

– Det er viktig at styret har god balanse mellom ulike roller, ekspertise og ferdigheter. For å sikre verdiskaping og ivareta og øke aksjonærenes verdier, må alle medlemmene ha en grunnleggende forståelse for organisasjonens forretningsmodell og strategiske retning. De må også ha god innsikt i bransjen.

– Et godt forberedt og løsningsorientert styre kan gjennomføre effektive møter og fatte gode beslutninger. I en verden i rask endring er behovet for rask og sikker kommunikasjon med styrets leder og medlemmer avgjørende.

Kontinuerlige styreevalueringer handler ikke kun om årsoversikter, men om å ha en proaktiv tilnærming til forbedring og samarbeid. Gyrid Skalleberg Ingerø





Hva mener du er noen av utfordringene styrene står overfor i dag når det gjelder styrets effektivitet? Har du opplevd utfordringer i styrearbeidet ditt?

– Det er utfordrende, men nødvendig, å finne den optimale styresammensetningen for å sikre godt samarbeid og effektiv beslutningstaking. For å opprettholde kontrollen med virksomheten må styrene ha medlemmer som har betydelig erfaring med lovpålagte oppgaver. Det er viktig å finne den rette balansen mellom individuelle fageksperter, samtidig som man sørger for en sammenhengende teaminnsats.

– Risikostyring er avgjørende, og behovet for kompetanse må inngå i diskusjonene i styrerommene og i måten styrene arbeider, kommuniserer, lagrer og deler informasjon på. Jeg tror KI er et annet område der styrene må følge med i timen. ESG (miljø-, sosiale- og forretningsetiske forhold) blir en stadig mer dynamisk og viktig del av selskapsstyringen, noe som krever tid og kompetanse i styrerommet.

Kan du fortelle oss mer om din erfaring med Admincontrol?

– Jeg har brukt Admincontrol siden begynnelsen av min styrekarriere, og i dag bruker jeg Admincontrol i 8 av 10 styrer. Effektiv styreledelse i dagens hektiske forretningsmiljø er avhengig av rask tilgang til informasjon, sikker kommunikasjon og effektivt samarbeid.

– Etter min mening forbedrer en sikker og brukervennlig styreportal samarbeidet og effektiviteten i styrearbeidet. I tillegg har Admincontrol en egen app som er tilgjengelig via mobile enheter som gir kontroll og tilgang til møter og dokumenter, til og med offline.

– Det jeg setter spesielt pris på med Admincontrols styreevaluering, er de omfattende undersøkelsene som dekker alle styrets områder. Løsningen er profesjonell og strukturert, og dekker alle de viktigste områdene som må inkluderes i en evalueringsprosess.

– Jeg liker også godt de åpne spørsmålene knyttet til forbedringsområder. Evalueringen er brukervennlig for både ledelsen og styremedlemmene. Igjen, det å ha evalueringsmodulen som en del av styreportalen, øker portalens samlede betydning.

Les mer om Admincontrols styreevaluering her.

Til slutt, hva er ditt beste råd til andre styremedlemmer som ønsker å forbedre styrets effektivitet i egen organisasjon?

– Hyppige evalueringer er avgjørende, helst etter hvert møte. Det er styrelederens ansvar å ta opp eventuelle uoverensstemmelser og ulike synspunkter, og sørge for at styret har innsikt i kritiske spørsmål som har stor innvirkning på selskapet. Det er ikke obligatorisk å gjennomføre evalueringer, men jeg anser det som avgjørende for at styrene skal kunne skape verdi for interessentene.