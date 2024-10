Ifølge flere prognoser vil Norge stå overfor et massivt kraftunderskudd i løpet av få år, drevet av klimamål, behovet for ny industri og elektrifisering, samtidig som konsesjonsbehandlingen av ny fornybar energi har stoppet helt opp.

– Selv de mest optimistiske anslagene viser et underskudd på 20-25 TWt allerede i 2029, og ser vi på innmeldte prosjekter, vil disse føre til et kraftunderskudd på opp mot 100 TWt i 2030, sier Kristine Domaas Klementsen, energiingeniør og fagansvarlig for konsesjoner hos Æge Energy.

Kristine Domaas Klementsen Æge Energi

Det haster

Hun mener utfallsrommet er stort, og avhenger av hvor raskt de ulike aktørene tildeles nettkapasitet.

– Vi ser at ny industri ønsker å etablere seg i Norge, i tillegg til at eksisterende industri trenger mye kraft for å kutte utslippene sine. Dette er forbruksøkning vi vet kommer, derfor begynner det å haste med å få dekket opp behovet.

Umettelig marked

Leon Notkevich, grunnlegger og styreleder i Æge Energy, støtter Klementsens syn. Han mener markedet er nærmest umettelig, og selskapet er klar til å ta fatt på oppgaven.

– Vi står midt oppi en klimakrise, så vel som en naturkrise, toppet av en kraftkrise. Det byr på komplekse utfordringer vi må finne gode løsninger på. Kunsten er å balansere disse hensynene, og i Æge Energy ønsker vi å bidra med kunnskap i denne debatten, sier han.

Leon Notkevich Æge Energi

– Skal vi nå klimamålene, og fortsatt være en attraktiv nasjon å investere i, vil det være helt avgjørende å få fart på nettutviklingen og konsesjonsbehandling av ny kraftproduksjon. Det vil kreve at vi tør å ta noen ubehagelige beslutninger.

Internasjonalt nærvær

I Æge Energys analyser har havvind utpekt seg som alternativet med størst potensial, men det tar tid å få dette på plass.

– Flere i selskapet har lang fartstid fra blant annet Statkraft, Aker, SSE og EirGrid. Vi har jobbet med havvind i mange år, spesielt i UK, men også Europa for øvrig, Asia og USA, mens vi har ventet på at dette skal komme på plass i Norge. Vi tar med oss denne erfaringen hjem, og nå er vi veldig klare til å sette i gang, sier Notkevich.

– Det store nettverket har resultert i mange spennende oppdrag, og vi har nå også etablert kontor i Edinburgh, i tillegg til Bergen, Oslo og Sandnes.

Her hjemme forteller Notkevich at selskapet har vært involvert i utviklingen av prosjekter som Sørlige Nordsjø II og Utsira Nord, samt elektrifisering av olje og gass i kombinasjon med flytende havvind.

– Det inkluderer GoliatVIND og Hywind Tampen, der vi har jobbet med elektrisk design på kraftsystem, plattform, tilknytning til land og regulatoriske forhold. For sistnevnte områder har det vært mye nybrottsarbeid, og det er fortsatt en god del som gjenstår, forteller styrelederen.

Det grønne skiftet er i full gang. Æge ønsker å være en del av løsningen.

Tidlig involvering avgjørende

Klementsen understreker at det er viktig å komme tidlig inn i prosjektene for å finne gode løsninger.

– Det er ofte i konsesjonsprosessen vi kan bidra mest, når miljøpåvirkningen vurderes. Vi har mye erfaring og verktøy for å finne de beste alternativene, teknisk, økonomisk og miljømessig, sier hun.

– Vi samarbeider også med interesseorganisasjoner, kunder og myndigheter for å forbedre prosessene, blant annet ved å bidra med kunnskap og erfaring i offentlige utredninger og arbeidsgrupper.

Trenger flere kloke hoder

Ifølge Klementsen er selskapet på jakt etter nye talenter:

– Dette er et spennende felt i rivende utvikling. Derfor trenger vi også flere kloke hoder, både erfarne og nyutdannede som er nysgjerrige på å få til noe sammen med andre. Jeg kan i alle fall love mange spennende muligheter.

