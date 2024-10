Kunstig intelligens vil fundamentalt endre hvordan aktørene og sluttbrukerne jobber med ERP!

Dette mener SAP, som er én av ni aktører intervjuet i Dataforeningens podcast-serie i forkant av konferansen ERP 2024 den 21. oktober. Konferansier og podcast-vert Bo Hjort Christensen har i løpet av serien fått svært mange gode tips og praktiske eksempler på utnyttelsen av AI. Kunstig intelligens er ikke bare en hype, men kommer til å få store konsekvenser for bruken av ERP i årene fremover.

SAP er bare én av de toneangivende produsentene som er med på den rivende utviklingen. De har utviklet en AI-assistent ved navn Joule, som blant annet skal støtte hvordan sluttbrukerne kan automatisere oppgavene. Det opprettes en dialog med den digitale assistenten, som er tilgjengelig hver dag hele døgnet, for å hjelpe deg i dialogen med ERP-systemet.

– Vi leverer i dag en co-pilot i vår public cloud som kommer til å endre fundamentalt hvordan sluttbruker jobber i ERP-systemer, forteller Kjetil Kverne og Henning Klemp. De jobber begge for SAP med Norden som geografisk nedslagsfelt.

– Det er utrolig gøy å se hvordan vi bare kan si til systemet; "Opprett en salgsordre på kunde abc!" Systemet går rett inn og leverer den umiddelbart ferdig utfylt. Vi kan si: "Gi meg en salgsrapport for de siste tre kvartaler, og spørre hva som er de største avvikene?" Systemet leverer umiddelbart det du ber om i rapports form, forklarer de to.

Men SAP er ikke den eneste som har fått fart på sorteringen og genereringen av store, kompliserte datamengder. Staria jobber tett med Oracle for å utvikle AI-produkter som kan forenkle og effektivisere prosesser.

– Det er en klar forventning fra kundene om at de skal få automatisering og forenklinger i prosessene. Og vi skynder oss forsiktig framover. Vi er ikke nødvendigvis de første til å ta tak i ting, men vi har god kontroll på prosessene, sier Kjell Grönberg, salgsansvarlig i Norge og seniorkonsulent Asbjørn Sundodden i Staria.

Virksomheten har tatt i bruk StariaMind, en Chat GPT variant de bruker internt fra egne servere; her kan de ansatte få bistand til alt fra presentasjoner, dekoding av ukjente skript, historikk på tidligere prosjekter, til analyse av tekster og referater fra møter, uten å risikere at kundens data kommer på avveie.

En helt annen brukeropplevelse

Hva vil en digital assistent kunne gjøre med brukervennligheten i løsninger hvor det finnes til dels komplisert funksjonalitet? Svaret på det spørsmålet er ikke minst Visma Software spent på. Knut Gunnar Andersen, kommersielt ansvarlig for ERP i Visma Software, forteller om en 100 prosent AI-generert chat de har lansert:

– Det er fantastisk å se at etter bare noen få måneder, så greier assistenten å svare på 8 av 10 spørsmål. Den største fordelen er at den kan svare hele døgnet, sier han og suppleres av Bo: "og så er den like hyggelig hele tiden!".

– Vi vil jo dra dette videre; fra at du får hjelp til at du kan kommandere systemet. Det kan bli en rivende utvikling på dette området. Det AI virkelig kan hjelpe brukerne med er å "dekomplisere" systemene litt, blant annet med at det blir færre «skjermbilder» å forholde seg til. Det blir fryktelig spennende å se hva en digital assistent kommer til å gjøre med opplevd brukervennlighet, spesielt når løsningene har et så bredt spekter av funksjonalitet som vi leverer. sier han.

Deltek forteller at de har intelligent timeføring som egen applikasjon. Den henter relevante brukerdata fra ditt miljø, og konverterer det inn til timeføringslinjer.

– Det er viktig å være bevisste på at sikkerhet og konfidensialitetsproblemstillinger kommer veldig raskt på bordet ved bruk av AI. Enkelte virksomheter og brukere må godkjenne at applikasjonene kan bruke disse dataene, forklarer direktør Trond Leganger som sitter med en spennende ERP-plattform ved navn Maconomy.

Allerede nå opplever kundene at de kan få svar på enkle spørsmål som faktureringsgrad, betalingsstatus og når kunden sist betalte. I stedet for å måtte kjøre en rapport kan en digital assistent gi svar på denne type viktig informasjon i en hektisk hverdag.

Enorme datamengder må bli bærekraftige å bruke

Odd Magne Vea, ERP-ansvarlig i Hatteland Computer som leverer ERP-plattformen Rambase, ser på hvordan de kan utnytte de store datamengdene som ERP-systemet skaper. AI-assistert arbeid gir kundene kontroll på kontering, fakturering og avviksrapportering, men han medgir at standardisering og relevans i treningen av AI-motorer fortsatt er en utfordring.

– Datamengdene har vi, men vi må finne ut hvor det er smart å «slippe løs» AI for å kunne hjelpe oss mest mulig med avlastende arbeid. Vi må ta stilling til om vi ønsker manuell kontroll eller AI-styrt kontroll. Vi utforsker AI på mange ulike områder hele tiden, sier han og forteller at de jobber med språkmodeller, koding ved hjelp av AI, integrasjoner som blir ferdig spekket via AI med bistand fra språkmodellene. Hatteland ser også på datamigrering og vask av data som et aktuelt bruksområde for AI.

Solwr fra Ålesund skal utvikle bærekraftige logistikkløsninger og er også på AI-ballen.

– Vi jobber i stadig økende grad med å ta inn KI i produktene. Vi har mange spennende prosjekter, blant annet ett som handler om optimalisering og læring i lagerlogistikken, hvor det blant annet er kommet ut aktivitetsbasert prising og kost. Det er en heatmap-struktur som overvåker alt som skjer på lageret, både når det gjelder bevegelse, men også fylling: At det i større grad skal skje basert på algoritmer og lærende funksjoner. Dette jobber vi aktivt med for å berike funksjonaliteten i ERP-plattformen Trace, sier Beate Vigmostad Grøvik, som sammen med Fredrik Kallevig i podcasten presenterer selskapets konsept for operasjonell ERP med fokus på varelogistikk.

Kundene trenger AI-hjelp

Kundene trenger bistand for å skjønne hvordan kunstig intelligens kan hjelpe dem med å løse ulike utfordringer. Det mener IT-selskapet Columbus.

– Det har vært en voldsom hype rundt AI, Gartner Group mener nå at den er på vei ned igjen. Det gjør at det blir mer rolig, ikke så hysterisk som det har vært. Vi opplever fortsatt at kundene ikke er veldig konkrete på hva de ønsker, sier Espen Enger, ansvarlig for Infor-satsingen i selskapet. Han forteller humoristisk at det ikke dreier seg om hvor mange kilo AI du trenger, men hvor behovet ligger.

– Dette er behov kundene ikke nødvendigvis vet kan løses ved hjelp av AI. Vi har derfor blant annet satt opp noe vi kaller "Infor AI ready to go", hvor det finnes en del konkrete brukercaser som er realisert allerede. Disse legger vi frem for kundene til inspirasjon, sier han.

Eivind Hagen, ansvarlig for Microsoft-satsingen, forteller hvordan de har laget en AI-algoritme i Dynamics som lytter på e-post, supplyportaler, som leser Excel-ark, PDF-er og som klarer å konvertere alle forespørsler til salgsordre i Dynamics.

Infor skisserer såkalte innovasjonsveikart i samarbeid med kundene for å få dem til å ta i bruk ny teknologi.

– Vi har et gap. Det er noen kunder som er innovative og tenker kreativt, men for det store flertallet går det litt sent. Plattformen ligger der, og det skorter ikke på muligheter.. Vi etablerer for kundene «innovation boards», for å hjelpe til med forankring inn i ledergrupper og prosesser opp mot eiere. Det er ikke så enkelt dette her, det er et nytt felt. IT har en tendens til å ikke bli oppfattet strategisk nok, mer driftsfokusert. Nå er tiden virkelig inne for at IT-sjefene bør delta på styremøtene, sier landssjef Erlend Skaar-Olsen i Infor.

Forbedring av beslutningsprosesser

En hovedfunksjon i et ERP-system er å hjelpe bedrifter med å ta bedre beslutninger innen alt fra operativ drift til strategi. AI kan forbedre disse beslutningsprosessene ved å analysere historiske data og lete etter mønstre og forklaringssammenhenger.. Columbus forteller om at deres AI også skanner gjennom alle RFPene (kravspesifikasjoner) for å se på trender; hvis det er ti prospekter med samme krav som ikke standardproduktet dekker, kan den selv konkludere med at dette bør inkluderes i standardproduktet-

Monitor, som feirer 50 år i år, har også som mål optimalisere beslutningsprosessene for sine kunder. Atle Karlsrud, ansvarlig salgssjef i Norge, forteller i sin episode om utviklingen av en Monitor AI assistant (Maia). På 50 årsfesten i Stockholm i oktober slippes AI-nyheter, men allerede nå kan man høre noen nyheter i podcasten om support og prosesstrinnforslag. Virksomheten har blant annet spurt 100 kunder om hva de kunne tenke seg rundt prosess-støtte via AI og ser også på datamigrering som et viktig område.

– For ett år siden ble vel spørsmålet knapt nok stilt om hva vi gjør på AI-siden. Nå blir det stort sett stilt hver gang i forbindelse med litt større anskaffelser, forteller Karlsrud.

Dette, og mye, mye mer om ERP vil du finne i alle de ni ERP-podcastene som vert Bo Hjort Christensen har gjennomført. Han guider oss gjennom både disse og den store ERP-konferansen som avholdes på Oslo Kongressenter mandag 21. oktober i regi av Den norske Dataforening.

