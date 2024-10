Heimdals fond fortsetter å vokse

Norske investorer strømmer til Heimdal Forvaltning. På under to år er forvaltningskapitalen mer enn firedoblet til 8,4 milliarder kroner.

Den enorme interessen skyldes avkastning i fondene, bedre tilgjengelighet og ikke minst en tro i markedet på filosofien til det Stavanger-baserte forvaltningshuset.

Klev leverer

For kun 22 måneder siden hentet Heimdal Fondene Sigurd Klev, etter at han i ni år hadde forvaltet et av Norges beste aksjefond (basert på Sharpe ratio). Klev har levert også hos Heimdal, med 17,6% avkastning i 2023 og over 20% hittil i år *. Fondet hans, Heimdal Utbytte, har passert milliarden mindre enn to år etter etableringen.

- Filosofien vår er tydelig: Skaff best mulig risikojustert avkastning. Slik mener jeg fondssparing bør være: Ikke gamble på trender, på å slå markedet, eller å treffe den neste store teknologikometen, men plassere pengene i solide selskaper som har god kontantinntjening, forklarer Sigurd.

- Vi fokuserer på det jeg kaller «indrefileten» på Oslo Børs. Det vil si selskaper som har en viss størrelse, som er lønnsomme her og nå, og som er likvide på børsen slik at vi kan handle når vi ønsker det. Kontantinntjening går aldri av moten! Ved å unngå de mest risikable aksjene, reduserer vi også verdisvingningene.

Fordeler midlene i 7 kategorier

Sigurd Klev er en meget erfaren forvalter. Hans forrige fond, Landkreditt Utbytte, vant eller ble nominert til Morningstar Awards flere år på rad.

- Som forvalter er jeg motstander av alt som er kult! Det er mest rasjonelt å handle aksjer i selskaper som faktisk tjener penger, har en god ledelse og er lett omsettelig. Jeg fordeler midlene på syv ulike kategorier som ikke går i takt, for å redusere svingningene, forklarer Sigurd Klev.

Har han så investert egne penger i eget fond?

- Selvsagt! Jeg har faktisk plassert alle mine pensjonsmidler i Heimdal. Vi tror jo på det vi holder på med!

Heimdal Fondene Har 8,4 mrd under forvaltning

Stavanger-basert. Vokser i Oslo og andre steder i Norge

Kontor i Stavanger og Oslo

14 ansatte

Fond: Heimdal Høyrente, Heimdal Utbytte, Heimdal Tinde, Heimdal Jorde, Heimdal Vidde * Avkastning er pr 30.09.2024 for Heimdal Utbytte (A)

