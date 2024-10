Forvaltere har stort sett en graf eller en avkastningsprosent fra en utvalgt tidsperiode som viser at de er flinke forvaltere. Hvordan skal du kunne være trygg på at det som fremvises deg gir et reelt og objektivt bilde av et fonds kvaliteter?

«Hvordan skal man finne god og objektiv informasjon, som igjen danner et godt beslutningsgrunnlag?»

Uavhengige formuesforvaltere gjør nettopp denne jobben for sine kunder. Disse har ikke sine inntekter knyttet opp til hvilket fondsprodukt du som kunde blir anbefalt – i motsetning til for eksempel bankene og fondsforvalterne selv.

På den måten får du som kunde objektive råd når du benytter deg av en uavhengig formuesforvalter.

Morningstar er verdens største og mest anerkjente ratingbyrå av fond, og dermed enda en kilde til god og objektiv informasjon. Morningstar rangerer i praksis alle verdipapirfond med mer enn 3 års historikk, og gir fondet en rangering fra én til fem stjerner.

Rangeringen gjøres basert på fondets avkastningshistorikk, hvilken risiko forvalteren har tatt og fondets honorarer. Man får enkelt tilgang til Morningstar ved å gå inn på deres nettside og registrere sin e-post.

Har du fond i dag eller vurderer å investere i fond? Da utfordres du til å sjekke fondets rangering på www.morningstar.no. Det kan være du blir overrasket!

Ingen garanti for fremtidig avkastning

At et fond har levert godt tidligere er selvsagt ikke noen garanti for at det vil fortsette å levere godt i fremtiden. Når det er sagt, er det naturlig å anta at det øker tilliten til, og sannsynligheten for, at man gjør et godt fondsvalg når man velger noen som beviselig har gjort en god jobb hittil.

Finansco og fond

Finansco er en norskeid og uavhengig formuesforvalter som leverer en «økonomisk butlertjeneste» for sine kunder. Dette spenner over flere fagområder, og blir ofte brukt som «eksperter» i media på ulike temaer knyttet til fond, finans og personlig økonomi.

I kjernen av dette er fondsplasseringer. Fordi Finansco er en uavhengig aktør kan man levere en nøytral og individuelt tilpasset fondsportefølje.

Faksimile: Morningstar.no

For å effektivisere og skatteoptimalisere kundeoppfølgingen knyttet til å kunne endre kundenes fondsporteføljer med enten økt eller redusert vekting mot aksjemarkedet har Finansco fondert dette i allokeringsfondet Finansco Dynamisk Allokering.

Dette betyr også at fondet – og dermed Finansco sin evne til god kundeoppfølging av fondsporteføljen – blir rangert av Morningstar. Morningstar har rangert Finansco sin fondsforvaltning til fem av fem stjerner på både 3år, 5år, 10år og totalt sett – noe som er en sjeldent god rating av en norsk fondsforvalter!

