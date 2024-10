Inflasjonen spiser sparepengene. Slik kan du heller få sparepengene til å spise opp inflasjonen

For mange handler banksparing om trygghet, spesielt i økonomisk usikre tider. Men tryggheten har sin pris – avkastningen er ofte minimal, i snitt faktisk bare 2 prosent. Når inflasjonen er høyere, slik den er i dag, går vinninga opp i spinninga.

Det blir ikke bedre av at åtte av ti innskuddskroner står på kontoer uten uttaksbegrensninger, hvor renta i snitt ligger på 2,75 prosent, mens inflasjonen er på 3 prosent. Det trengs sterkere krutt for å få sparepengene til å øke i verdi. Sebastian Harung, grunnlegger og CEO i Kameo, oppfordrer flere til å bygge en variert spareportefølje.

Utvid menyen - doble investeringen

– Det er greit å ha noe av sparepengene i banken for sikkerhet, men vil du at sparingen skal ta fart, bør du spre dem på flere typer investeringer. Utvid menyen med fond, aksjer og eiendomslån gjennom Kameo. Risikoen er høyere, men samlet sett har disse gitt langt bedre avkastning enn bankinnskudd de siste årene.

– For Kameo alene har investorene i snitt hatt en årlig avkastning på over 10 prosent, og med rentes rente-effekt dobles pengene på rundt åtte år. La bankinnskudd være forretten, fond og aksjer hovedretten og Kameo være desserten, sier Harung.

Sebastian Harung, grunnlegger og CEO i Kameo Annika Falkuggla

Få passiv månedlig inntekt

Kameo lar små og store investorer investere i eiendomslån med fast rente og motta passiv inntekt i form av månedlige renteutbetalinger. Med en minimumsinvestering på 500 kroner, uten kurtasje eller avgifter, er det enkelt å komme i gang.

Lånene er sikret med pant i eiendom eller andre garantier, noe aksjer og fond mangler. For over 65.000 investorer i Skandinavia har dette blitt et populært tillegg til spareporteføljen og en attraktiv måte å spre risikoen på.

Bidra til boligbygging

Når du investerer via Kameos plattform, blir du en del av et investorfellesskap som sammen finansierer spennende byggeprosjekter, som boliger i både Sverige og Norge. Du får kortsiktig avkastning med månedlige renteutbetalinger, langsiktig forutsigbarhet med fastsatt rente, og kan følge prosjektene fra start til ferdigstillelse.

– Hver uke finansierer våre engasjerte investorer lån for flere millioner kroner. Ofte fylles lånene opp på under fem minutter. Dette viser en klar vilje til å ta litt høyere risiko for å oppnå litt bedre avkastning. Mange savner også investeringsmuligheter som føles mer stabile enn aksjer og som gir bedre renter enn tradisjonell banksparing, sier Sebastian.

Med høy prisstigning og lav avkastning på sparekontoer kan eiendomslån via plattformer som Kameo være en effektiv måte å få sparepengene til å vokse på. Ved å kombinere sikkerheten i sikrede lån med potensialet for høy avkastning, tilbyr Kameo en løsning for de som søker stabile og passive inntekter over tid.

Folkefinansiering har blitt en populær måte å diversifisere investeringene på, samtidig som man bidrar til lokal bolig- og eiendomsutvikling. Kameo gjør det mulig å investere i både små og store prosjekter, både i ditt nærområde og i andre deler av Skandinavia. Med en låneperiode på omtrent 17 måneder og sikkerhet i form av pant i eiendom, får investorer både kortsiktig avkastning og langsiktig forutsigbarhet.

– Finansiering er avgjørende for å bygge nye boliger. I en tid hvor boligbyggingen synker merkbart, ser vi at stadig flere boligbyggere søker alternative finansieringsløsninger når tradisjonelle banker strammer inn, avslutter Harung.

Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Hver investering er forbundet med risiko, og du kan miste hele eller deler av den investerte kapitalen.