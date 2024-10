Sertifiseringen foretas av The Center for Fiduciary Excellence, Pittsburgh, USA, som gjennomfører en uavhengig kontroll og vurdering av investeringsrådgivere over hele verden.

– Gjennomgangen klassifiserer selskapenes kvalitet og trygghet for kundene. Connectum er sertifisert som «fiduciary»: Uavhengig rådgivning, hvor kundens beste er fremst.

– Vi er stolte av å ha en sertifisering som representerer gullstandarden for investeringsrådgivning i henhold til «Global best practice», sier de to.

Nils-Odd Tønnevold Connectum

Evidensbasert investering

Connectums råd og investeringsvalg er evidensbasert. Det betyr at forvaltningen av kundens kapital skjer i tråd med vitenskapelig dokumentert metodikk. Systematisk forvaltning, med tilgang til løsninger og fond i verdensklasse gir fornøyde kunder.

– Det legges vekt på kilder som forklarer historisk og forventet høyere avkastning. Samt fornuftige kriterier til lønnsomhet, ESG/bærekraft og det velges ofte fond hvor selskaper ekskluderes, over/undervektes etter etterlevelse av eierstyring, samfunnsansvar og miljøhensyn.

Richard Stott Connectum

Ingen kunder er like

Connectum er ingen fabrikk. Det finnes ikke løsninger og investeringer som passer for alle. – Vi starter med å kartlegge kundens mål, behov og forutsetninger, i motsetning til banker eller finanshus som kan ha produkter «på lager» de vil selge.

– Vi har ikke egne fond og ingen bindinger til banker, fondsselskaper eller andre finansinstitusjoner. Vi anbefaler ut fra hva hver enkelt kunde er best tjent med. Basert på analyse av kundens særskilte behov, utformer vi anbefalinger som implementeres i en investeringsstrategi. Investeringene følges opp i samsvar med strategien og vi har løpende kontakt med kunden gjennom rapportering og møter, fysisk eller på nett. På hjemmesiden kan du lese mer om hver enkelt av Connectums rådgivere og deres bakgrunn.

Ta kontakt - vi garanterer personlig oppfølging, avslutter de to.