I mange år etter 1971, ble gull og sølv som investeringsalternativ vært ansett som en kjedelig og lite aktuell investering. Gull og sølv har fått svært liten oppmerksomhet, noe som har medført at de færreste privatpersoner eller selskap har gull og sølv som en del av sine aktiva i dag.

Selv ikke Norges Bank eller Oljefondet eier noe. Det er kun noen få kilo gull Norges Bank sitter på nå, etter at Norge solgte bortimot hele gullbeholdningen i 2004. Verdien er mer enn 7 doblet i tiden fra 2004 og frem til i dag.

Dette er imidlertid i ferd med å endre seg. Hittil i år har spotprisen på gull steget over 30 %, og de siste 12 måneder er gull opp hele 42 %. Sølv har sett samme utvikling. Sølv er opp ca 32 % hittil i år, og hele 42 % siste 12 måneder.

Les mer om investering i gull og sølv



Hvorfor er interessen for gull og sølv steget så mye de siste årene?

Det er svært mange grunner til dette. En viktig årsak, er at mange nå ser en veldig økning i risikoen i finansmarkedene. De aller fleste vestlige land kjører på med stadig økende budsjettunderskudd, og statsgjelden vokser. Dette innebærer at landene må låne penger for å finansiere underskuddene.

Pengetrykkingen har nå nådd et enormt nivå, og da vil man se økende inflasjon. Selv om den offisielle inflasjonen i vestlige land ikke er mer enn 2-6 % offisielt, så er det stadig flere som mener at den virkelige inflasjonen er langt høyere.

Dette fordi mange viktige faktorer ikke måles i offisielle inflasjonstall. Skatter og avgifter har økt mye, og det er lite hensyntatt blant annet. Det er ikke lett å måle hvor mye den reelle inflasjonen er som følge av pengetrykking, men en økning i gull- og sølvpriser, indikerer at inflasjonen er høyere enn den offisielle.

Dermed er det også flere som ikke ønsker å gi særlig oppmerksomhet til økningen i priser og interesse, som vi ser nå.

Invester i gull og sølv her



Ingen motpartsrisiko

En annen viktig årsak er det man også kaller «motpartsrisiko». I årtier har ikke dette vært noe viktig, men nå er det plutselig svært viktig. Ved et krakk eller en bratt økonomisk nedtur, så er det ikke gitt at investorene vil få mye igjen for derivater og andre finansielle instrumenter. Fysisk gull og sølv derimot, har ingen motpartsrisiko, om du selv har råderetten over dem.

På den internasjonale arenaen, så vi i mai 2024 at deler av Russlands reserver ble beslaglagt, og avkastningen (rentene), ble gitt til Ukraina. Dette satte et sjokk i markedene, og flere land leter nå aktivt etter aktiva-klasser, som ikke har samme motpartsrisiko. Stadig pågående kriger og konflikter internasjonalt fører til at denne risikoen må tas med i betraktning.

BRICS-landene har kommet lengst i arbeidet med å skape en alternativ valuta til dollaren. For å gjøre det må de få på plass et system som kan konkurrere med SWIFT for internasjonale transaksjoner. Dette arbeidet har pågått lenge, men er blitt intensivert den seneste tiden. Det som startet med landene Brasil, Russland, India, Kina og Sør-Afrika, er nå utvidet kraftig.

Over 50 land i tillegg har nå sagt at de vurdere å knytte seg til, søke- eller samarbeide med disse. Mer enn halvparten av verdens befolkning bor i landene som har uttalt at de gjerne ser et alternativ til dollar som internasjonal reservevaluta.

Om tilliten til dollaren som reservevaluta skulle falle, så vil det kunne medføre et sjokk i finansmarkedene verden over. Alle aktiva-klasser vil bli påvirket, men gull og sølv vil nok i et slikt scenario klare seg bedre enn de fleste andre.

Invester i gull og sølv her

En «hedge» mot inflasjon

Gull og sølv som investeringsform er for mange altså en «hedge» både mot inflasjon, motpartsrisiko, og synkende tillit til dollar. Gull og sølv har vært regnet som penger i over 5.000 år, og har enda ikke mistet sin relevans. Det er sannsynlig at en ny, konkurrerende valuta til dollar, vil være delvis basert på gull. Det bekreftes gjennom de massive kjøpene til sentralbanker i Asia de siste årene.

«Gold is money, everything else is just currency” Sitat av J.P. Morgan I 1912.

J.P. Morgan mente altså i 1912 at gull var den eneste sanne formen for penger. I dagens situasjon, er dette utrolig nok stadig mer aktuelt. Det faktum at det er en begrenset mengde av både gull og sølv - på samme måte som Bitcoin – gjør at de har iboende verdi i seg selv.

Ingen MVA

I Norge er det i dag ikke noe MVA om man kjøper gull og sølv som investeringsmynter. Dette i motsetning til f.eks Sverige, hvor de har MVA på sølv. Den enkleste – og tryggeste - måten å investere på er å kjøpe ordinære, fysiske mynter fra en trygg leverandør, (f.eks K.A. Rasmussen AS). Deretter kan du selv lagre dem på et trygt sted, eller i en safe hos leverandøren.

Oppsummert er det altså mange grunner til at interessen for gull og sølv har økt. Det faktum at også sølv begynner å bli en knapp ressurs, siden metallet brukes i bla våpen-, solcelle- og elektronisk industri taler trolig for at dette bare er starten.

Påstand: Gull og sølv er en utmerket måte å sikre seg på i stadig mer urolige tider.

Man kan kjøpe både sirkulerte og usirkulerte mynter på en trygg måte gjennom K.A. Rasmussen. Du kan også selge tilbake myntene til oss.