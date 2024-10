Slik kan bistand og privat næringsliv sammen styrke Etiopias bærekraftige utvikling

Kirkens Nødhjelp har, sammen med lokale partnere i Etiopia, tilført verdifull dypt forankret kunnskap, tillit og bånd til lokalsamfunnet. Sammen kan strategiske partnerskap bidra til å løse sosiale, miljømessige og økonomiske utfordringer mer effektivt og med større gjennomslagskraft.

Etiopia har den raskest voksende økonomien i Afrika. Likevel har landet store utfordringer. Arbeidsledigheten er høy og forskjellene mellom fattig og rik øker. Landet er hardt rammet av klimaendringene, som har ført til tørke og en usikker matsituasjon.

Kirkens Nødhjelp har inngått et bredt partnerskap som skal bidra til finansiell inkludering og markedsadgang for småskala bønder i Etiopia. Partnerskapet er støttet av Norad, og består av Kirkens Nødhjelp, Alliance Microfinance AS (AMAS), Bakken & Bæck og East African Holding som er et ledende industrikonglomerat i Etiopia. Partnerskapet er en unik kombinasjon av lokal kontekstforståelse og komplementær kompetanse og ressurser.

– Bistand og business kan gå hånd i hånd. Dette er et godt eksempel på det, sier Dagfinn Høybråten, generalsekretær i Kirkens Nødhjelp

Gjennom partnerskapet får småskala bønder direkte tilgang til kommersielle markeder for sine produkter. I tillegg vil bøndene, som ofte står utenfor tradisjonelle banktjenester, få tilgang til kreditt og spareprodukter. Dette vil føre til økt produksjon og inntekt.

– Tilgang til markeder og finansielle tjenester er avgjørende for å oppnå bærekraftig vekst og langsiktige resultater i Etiopia, sier Høybråten.

– Kirkens Nødhjelp har vært til stede i Etiopia i over 50 år. Vi kjenner landet godt og har både kunnskapen og erfaringen som trengs. Vi jobber med matsikkerhet og fattigdomsbekjempelse, og kan derfor legge til rette for private investeringer. Partnerskapet åpner for store muligheter i nye markeder, avslutter Høybråten med.