Regnskap og Rådgiving - Kravia

Det er ingen tvil om at det gjøres enorme byks i bransjen, og for deg som er regnskapsfører eller økonomiansvarlig – du merker det helt sikkert på antall AI-genererte e-poster eller den nye sjargongen i bransjen.

Du er overlesset av tilbud.

I tillegg kommuniserer alle noen lunde det samme – verdensherredømme og ~384% økt effektivitet på tvers av driften; og det korrelerer direkte med bunnlinjen din (veldig veldig viktig)!

Det kan godt hende at hva enn de prøver å selge deg har en god use case, men overlesset av telefoner, tilbud og reklame, har du ingen andre valg enn å ta avstand, tune ut! – du har ikke tid eller energi.

Du må få tenke selv – hvordan får du sjansen til å være interessert i hva som best for deg og dine kunder, når alle andre dytter det nedover nakken din?

Rettere sagt, nå må du tenke selv.

– Enten du vil det eller ei, er du ikke lenger “bare” en tallknuser; du er en formidler av teknologi, en teknologiver

Og! som formidler og nysansatt som teknologiforvalter, er du det eneste bindeleddet mellom kundene dine og teknologien de bruker for å livnære seg.

Si nei til å være teknobivalent, og teknostalgisk kan du bli når du er pensjonert. Si ja til å være teknolovin’– ta 10 elskere, gift deg med 0.

Jarle Skjervens årshjul for regnskapsbransjen November – Budsjettid! Vi hjelper kundene med å planlegge neste år, mens vi selv prøver å finne tid til å planlegge julegaver (blant annet). Kalkulatoren går varm, og vi blir nok en gang imponert over hvor mye tall kan danse i ringpermen. Desember – Årets slutt nærmer seg, og det er en blanding av spenning og mild panikk i luften. Årsavslutninger, julebord og kanskje litt etterlengtet fri. Vi krysser fingrene for at neste år blir enda bedre – og kanskje litt mindre hektisk. Januar – Året starter friskt med bunker av bilag og regninger. Kaffekoppen er regnskapsførerens beste venn, og tastaturet får kjørt seg. Treningssenteret kan vente; vi får nok trening av å løpe mellom møterom og kopimaskin. Februar – Vinterferie? Aldri hørt om det. Mens andre suser ned skibakkene, dykker vi ned i tallene. Det er travelt, men heldigvis elsker vi jo Excel mer enn de fleste elsker sjokolade. Mars – Kaoset er komplett! Telefonen ringer konstant, e-posten flommer over, og alle trenger noe "i går". Multitasking er blitt en livsstil, og vi begynner å drømme i formler og cellereferanser. April – Årsoppgjør og MVA-måned. Stressnivået når nye høyder, og antall nye rynker matcher antall kaffekopper per dag. Men ingen utfordring er for stor for en regnskapsfører med kalkulator, ringperm og stå-på-vilje! Mai – Skattemeldingens deadline nærmer seg med stormskritt. Vi jobber på spreng, men ender ofte opp med å søke utsettelser. Mange utsettelser. Kaffen er fortsatt vår trofaste partner gjennom tykt og tynt. Juni – Slitasjen merkes, og vi teller dager til ferie. Årsoppgjøret skal endelig fullføres, og vi drømmer om sol, strand og kanskje en bok som ikke handler om regnskap. Juli – Endelig sommerferie! Tid for å bli kjent med familien igjen og kanskje til og med huske navnene på barna. Sommerfesten står for tur, og vi vurderer om det er på tide med nye eventyr i karrieren. "Ikke forstyrr"-skiltet er hengt opp. August – Tilbake til hverdagen, men noen årsoppgjør henger fortsatt igjen som en ubuden gjest. Vi strammer slipsknuten og bretter opp ermene; høsten blir hektisk. September – Klare for å starte med rådgivning... eller – først litt kursing for å holde oss oppdatert. Etter sommerens utskeielser trenger vi kanskje en ekstra kopp kaffe eller fem for å komme i gang igjen. Oktober – Kursene fortsetter, og vi innser at det alltid er rom for forbedring. Vi tar med oss nye tips tilbake til kontoret og håper kundene blir imponert over vår nyvunne visdom

Se til Jarle Skjerven fra Askus Nord sin illustrasjon av en regnskapsførers år – sterkt preget av høyt belegg, lite tid og mye frustrasjon.

Hva hadde skjedd en forebygger mot potensielle feil, utsettelser og kanskje til og med redusert manuelt arbeid?

Lytt mindre til hva andre mener, lytt mer til egne behov og ta ansvar for egen utvikling – bli en teknoprenør!

Til deg som allerede er knallgod på teknologi og automasjon:

Vi vet at du har investert mye tid og ressurser for å komme dit du er i dag.

Du er engasjert, nysgjerrig og spør ofte spørsmål som “hva gjør de egentlig?” og “hvorfor gjør de det slik?”.

Men bare for en liten stund tilbake er det ikke sikkert du var like nysgjerrig og engasjert. Noe eller noen trigget deg.

Fordi nå er det din tur.

Din tur til å bli en kompromister til din Kompromissus eller omvendt — en gentleman eller - woman, og en teknolover – del suksessoppskriftene dine.

Det er ingen tvil om at du virkelig vil se en endring i regnskapsbransjen, for din egen del og kundens beste

– Fortell derfor ikke bare hva du gjør, men viktigere hvorfor.

– Ved å dele kunnskap og oppfordre hverandre til å være nysgjerrige, engasjerte og lære hverandre å stille de riktige spørsmålene, vil bransjen få et betydelig løft fremover.

Byråene som ligger veldig langt fremme viser at regnskapsføreren både kan og bør være en rådgiver gjennom å utnytte teknologi for levere bedre tjenester til kundene.

Lær av dem!

Å sikre god likviditet og sørge for at fakturaer blir betalt i tide er en av nøklene til suksess i regnskapsbransjen.

Andreas Vik – Aider | Svein Ove Kvalsund – Kravia

Hvorfor var det, og fortsatt er for veldig mange i regnskapsbransjen, både vanskelig og ubehagelig å sørge for at kunders likviditet blir ivaretatt?

Svein Ove Kvalsund, leder for Kravia Gruppen og teknoprenør, sammen med rådyktige folk og ambisiøse mål, tok utfordringen på strak arm og bygget et rendyrket produkt- og teknologi- selskap.

– Innfordring skal være enkelt og trygt for alle involverte.

Dette har både Azets og Aider fått med seg.

Sammen om å forenkle innfordring for næringslivet

Azets og Kravia inngått en partneravtale – et eksempel på at teknologi gir resultater for både leverandører og teknologitaker



Dag Henning Kleven – Azets | Benedikte Rasmussen – Kravia | Kevin Caballero – Kravia | Torbjørn Slåtto – Azets

Som teknologiver har Azets fra dag 1 gått all-in på teknologi, med fokus på automatisering og skyløsninger for økonomi. De tilbyr skreddersydde løsninger for spesifikke bransjer, som landbruk og reiseliv, og satser på lokal tilpasning over hele Norge.

«Dette partnerskapet er til det beste både for kundene våre og de ansatte» Dag Henning Kleven, direktør for forretningsutvikling i Azets

Azets skal være en partner for kundene våre som forenkler vanskelige prosesser, og da er det naturlig å finne sammen med dem som har kommet lengst innen sitt felt.

– Kravias løsninger er perfekt tilrettelagt for regnskapsrådgivere. De er totalintegrert, i både Azets sitt eget fagsystem, samt de enkeltstående økonomisystemene, leverer et veldig godt produkt og har som bonus svært god standing i regnskapsbransjen, forteller Torbjørn Slåtto, spesialrådgiver i Azets

– Dette var grunnen til at vi til slutt landet på Kravia.

Azets viser at regnskapsføreren kan være både en rådgiver og en innovatør ved å utnytte teknologi for bedre tjenester.

Slik har Kravia gjenoppfunnet inkasso for regnskapsbransjen og deres kunder

«De leverer et teknisk godt produkt, kombinert med dyktige fagfolk og svært høy servicegrad.» forteller Andreas Vik, leder i Aider

Vik forteller videre at Kravia glir rett inn i verktøykassen til Aider – et knippe nøye utvalgte tjenester for å gi regnskapsførerne våre superkrefter.

– På et strategisk nivå, uavhengig om man driver et lite byrå eller Aider med 1100 ansatte, er det viktig å knytte til og benytte seg av spisskompetansen som finnes der ute.

– Da kan vi drive med det vi er best på, og samtidig tilby kunden det beste på markedet – helt kompromissløst.

– Derfor er det helt naturlig for oss å velge leverandører som har parallelle mål og vekstambisjoner, avslutter Vik.

Kravia vant avtale med Aiders 36 kontorer

– Vi vokser vi raskt i Norden, og avtalen med Azets og Aider er to viktige prestisjeavtaler.

Det var et åpent “space” i bransjen for en ny type inkassoselskap – bygget av teknonauter for at videreformidling av innfordring er, og i større grad blir, enkelt og trygt for regnskapsbransjen.

Kravias løsninger er total-integrert i økonomisystemene og nøye tilpasset bransjen – det gjør at vi i stor grad lykkes med å fjerne ubehag og friksjon for regnskapsfører og kunde.

«At både Azets og Aider nå velger oss, er det største komplimentet vi kan få»

Benedikte Rasmussen, kommersiell leder for Kravia Gruppen, forteller at de har hatt et godt øye til både Aider og Azets over lang tid, og har jobbet målrettet for å få til et samarbeid. Det samarbeidet er hun nå svært fornøyd med å endelig ha landet.

– Bransjen beveger hurtig og vi ser vi har truffet spikeren på hodet når det gjelder hva disse type byråene ønsker og har behov for, avslutter Rasmussen.