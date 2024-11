Siste innfall er å ettergi studielån til unge som flytter til kommuner hvor unge ikke vil bo, og hvor de heller ikke kan bruke utdannelsen de har lånt penger til. Pussig nok skal regelen gjelde fra 2026, etter at Pompel og Pilt har tapt valget og ordningen er skrotet. Dermed må kolonien av håpefulle nyinnflyttede til Meløy, Lom, Båtsfjord og Stor-Elvdal pakke sammen så snart Ikeasofaen er på plass. Helt uten lettelser i studielånet.

Heldigvis kan disse unge reise hjem igjen med rimelige ferger og busser, ettersom finansministeren subsidierer ferge- og buss selskaper i distriktene med milliardbeløp. Subsidiene går rett i lommen på utenlandske fergerederier som slipper formuesskatt og som ler hele veien til banken mens de tyske bobilturistene som nyter gratis fergetur spiser medbragte pølser fordi maten i Norge koster en og en halv gang mer enn i Tyskland.

Le høyt gjør også Putin. For der nordmenn ikke vil være, stiller naboer opp. Putins kompiser kjøper hytter rett ved våre militære baser på Bardufoss i Troms. Ivan er jo så glad i friluftsliv. Statsministeren følger nøye med, sier han til NRK, nasjonal sikkhetsmyndighet har skjerpet rutinene, sier han, men intet blir gjort.

Mens russiske hyttefolk går på slakk line, strammer dukkemesterne tauene på det norske folk. Vi er blitt marionetter for et byråkrati som er dobbelt så stort som det finske og svenske. Det koster skattebetalerne mange titalls milliarder og belaster folket med ergrelser og tapt effektivitet i vrimmelen av regler og forordninger. Vi har verdens høyeste skattenivå og Europas dyreste mat, enda bøndene i snitt får 600 000 kroner i støtte for å dyrke den. Jo mindre egnet det er å dyrke mat et sted, jo mer betaler Staten for at bonden skal holde på i nettopp den steinrøysa. Det heter distriktstilskudd. For vi skal jo være selvberget. Staten har visst glemt at vi eksporter tre milliarder kilo fisk i året, noe som tilsvarer ti fiskemåltider per nordmann per dag. Men i oljepengetåken ser vi ikke klart, for det er jo så gøy å kjøpe stemmer.

Svenskene derimot er nødt til å se klart. Til tross for svært små naturressurser i Sverige, klarer svenskene seg bedre enn oss. For lenge siden gjorde Sverige samme tabbe som Norge. De strammet til formuesskatten så de beste hodene og den mest risikovillige kapitalen flyttet til Sveits. Men minst ett klart hode må ha blitt igjen i Sverige for sosialdemokratene avviklet formuesskatten og gründerne flyttet hjem. Sverige ble en tech-hub. Nylig leste vi at Spotify, som aldri har gått med overskudd, har større aksjeverdi enn Equinor. Jeg gjentar. Enn Equinor. Norge daler på rangeringer over innovasjons og produktivitet. Noen snakker om «Norsk syke» et begrep som vil erstatte «Hollandsk syke» i historiebøkene. Sykdommen inntreffer når en nasjon ikke lenger har råd til å finansiere en oppblåst offentlig sektor. Kanskje vi burde la svenskene drive AS Norge.

Og de snakker om fordeling. Ja fordel! Gi heller disse bortkastede midlene til de som trenger det mest. Fattigdommen blant barn og barnefamilier har ikke vært større siden 2 verdenskrig i Norge. Det er skammelig.

Slutt å klage, sier du kanskje nå. Joda. Det norske folk bør være fornøyd. Fra og med 2025 får vi en hel krone per dag i skattelette. Halleluja!

Snart går Pompel og Pilt inn i sin siste sesong. Nye krefter vil overta. For at det skal bli bedre foreslår jeg en ny lov i Norge: Dersom valgvinnerne i løpet av to år ikke innfrir løfter fra valgkampen, bør de utlyse nyvalg. Ingen bør sitte trygt i 4 år med nevene langt nede i honning krukka.