Fra asken til ilden- slik snudde investeringsselskapet Borgestad et synkende skip

- Vi har endret kulturen.

Styreleder Glen Ole Rødland er klar i talen.

Den norske investeringsselskapet Borgestad slet i mange år med lønnsomheten. Mye av problemene til konsernet bunnet i svak likviditet og høy belåning.

- Konsernet var skakkjørt og hadde høy gjeld. Men i fjor refinansierte vi deler av gjelden, hentet frisk kapital og nedbetalte en betydelig del av gjelden i konsernet, forteller Rødland.

Borgestad ble etablert allerede i 1904 og børsnotert i 1917, og har en lang og solid historie innen industri og shipping. De siste årene har konserten bevegd seg i en økonomisk motbakke, men kan nå vise til gode resultater etter en solid snuoperasjon.

- Vi har jobbet med å snu industriselskapet Höganäs Borgestad i flere år, og det har vært tøft til tider, men det siste drøye året har vi hatt en klar plan. Lønnsomhet og cash er det som betyr noe og vi har nå oppnådd en finansiell ro, understreker Rødland.

Historien om Borgestad Borgestad ASA ble stiftet i 1904 av statsminister Gunnar Knudsen, og notert på Oslo Børs i 1917. Gjennom store deler av 1900- og tidlig 2000-tallet var selskapet primært kjent som rederi, inntil skipsflåten ble solgt i 2007. Borgestad er i dag satt opp som et investeringsselskap, med en majoritetspost i industriselskapet Höganäs Borgestad og 100 prosent. eierskap i kjøpesenteret Agora Bytom i Polen. Pål Feen Larsen har vært selskapets CEO siden 2019, mens Glen Ole Rødland tiltrådte som styreleder sommeren 2023.

Höganäs Borgestad er ett av Borgestads to porteføljeselskaper, og er Nordens ledende aktør inn produksjon og installasjon av ildfaste produkter, med en markedsandel på nærmere 40 prosent.

Harde prioriteringer

Snuoperasjonen til Borgestad har båret frukter.

Q3 Rullende 12 måneder Post 2024 Just. 2023 2024 Just. 2023 Omsetning (MNOK) 360 372 1,152 1,121 EBITDA (MNOK) 63 37 136 71 Driftsresultat (EBIT) 52 -63 98 -139 Resultat før skatt (MNOK) 44 -76 71 -190 Kilde: Borgestad ASAs kvartalspresentasjon for Q3 2024

CEO i Borgestad, Pål Feen Larsen. Marianne Maroni Block

CEO i Borgestad, Pål Feen Larsen, forteller om en prosess som har krevd mye av konsernet, da den har vært basert på harde prioriteringer og kutt der det har vært nødvendig.

- Hemmeligheten er at vi har jobbet over tid, og også nå de siste 12-18 månedene fokusert på lønnsomhet på industrisiden, forteller Feen Larsen.

Den nye ledelsen i Borgestad har fjernet prosjekter og virksomhetsområder som ikke har vært lønnsomme.

- Kort fortalt, vi har kun fokusert på lønnsomhet, presiserer Feen Larsen.

- Vi har både sagt nei til prosjekt vi ser at ikke er lønnsomme, og gått ut av prosjekter vi ikke har tjent penger på.

Ny ledelse

Det er ikke bare prosjekter som er kuttet, også ledelsen i konserten har gjennomgått store endringer.

- Store deler av ledelsen i datterselskaper er byttet ut. Konsernet er refinansiert, det er nye folk, en ny kultur.

Til tross for den tøffe prosessen konsernet har vært igjennom, smiler styrelederen fra øre til øre. Borgestad har nå en klar forbedring i lønnsomhet noe som aksjonærene har ventet på i mange år.

-Det er som i fotball, laget har spilt seg nedover divisjonene, men nå spiller vi oss oppover, sier Rødland fornøyd.

Stor vekst på børsen

De ferske tallene selskapet kan vise til i Q3 viser at snuoperasjonen til Höganäs Borgestad har vært vellykket.

- Vi kan ta Finland som eksempel, sier Feen Larsen.

- De presterte i 2022-2023 negativ EBIT, i år så leverer de opp mot 11-12 prosent i EBIT, som følge av tøffe prioriteringer på hvilke prosjekter som selskapet skal arbeide med og ikke. Det har vært en total forvandling.

I følge ledelsen i Borgestad er selskapet det mest aksjonærvennlige på Oslo Børs.

- All kapital som kommer til Borgestad ASA, ved at vi selger assets eller får utbytter, skal i utgangspunktet deles rett ut til våre aksjonærer, sier Feen bestemt.

Det første utbytte vil betales ut allerede i 2025, om styret og aksjonærer vil.

- Og skal vi gjøre nye prosjekter, altså skal vi investerer i noe nytt, så skal vi be aksjonærene våre om penger i form av å godkjenne prosjektene, legger han til.

Penger og moro

Også for Borgestads andre investering, kjøpesenteret Agora Bytom, sentralt plassert i byen Bytom i Polen, peker pilene i riktig retning etter noen krevende år i eiendomsmarkedet.

Kjøpesenteret genererer solide og stabile leieinntekter, og senterledelsen har over tid gjennomført kostnadskutt som nå gir synlige resultater. Samtidig er det tegn til at transaksjonsmarkedet for kjøpesentre i Polen er på vei ut av en lengre dvale, og ledelsen signaliserer at kjøpesenteret vil bli solgt så snart forholdene i markedet ligger til rette for det.

- Over tid er det ikke naturlig for Borgestad å sitte med et enkelt kjøpesenter i Polen, sier Feen Larsen.

-Enten måtte vi gjort en større konsolideringsjobb i kjøpesentermarkedet for å dra nytte av stordriftsfordeler, eller så får vi selge til andre som er satt opp for å gjøre konsolideringsjobben. Vi har ingen ambisjoner om å bli en konsolidator i dette markedet, så kjøpesenteret vil bli realisert så fort aktiviteten i markedet er god nok, forteller selskapet leder for M&A, Bendik Persch Andersen.

Bendik Persch Andersen (Head of M&A). Marianne Maroni Block

- Vi har kommet langt på kort tid, men vi vil fortsette å arbeide med at Borgestad skal bli investerbart igjen og at Borgestad igjen blir assosiert med gode investeringer, god drift og aksjonærvennlige utbytter. Da tror vi alt vil gå mer av seg selv, og at nye og eksisterende aksjonærer blir med på nye investeringer når den tid kommer, understreker Rødland.

Glen Ole Rødland er styreleder i Borgestad. Marianne Maroni Block

Det overordnede målet til Borgestad er nå å vise markedet at de klarer å snu bedriftene og realisere verdiene.

- Til slutt er det bare cash som betyr noe. Også skal vi ha det moro på veien, avslutter styreleder Rødland.