Hybel Premium er kjent for sin brukervennlighet. I tillegg er det meget enkelt å komme i gang – uansett om du har 1, 100 eller mer enn 1.000 leieforhold.

En betydelig vekst - også i 2024

Så langt i 2024 har nesten 3.000 nye kunder begynt å bruke Hybel Premium, og over 8.000 eksisterende leieforhold er blitt sømløst flyttet fra andre systemer. Resultatet? Kundene får umiddelbart fjernet manuelle og fragmenterte prosesser, noe som frigjør tid til å fokusere på mer verdiskapende aktiviteter.

5 grunner til å bli kjent med Hybel Premium-plattformen

1. Effektiv forvaltning av bolig, næring, parkering og lager

Hybel er en komplett forvaltningsplattform som dekker alle eiendomskategorier, fra boliger og næringslokaler til parkeringsplasser og lager. Plattformen automatiserer en rekke tidkrevende oppgaver som fakturering, purring, innkreving med fravikelse og inkasso, opprettelse og avvikling av sikkerhet, indeksregulering, samt bestilling av tjenester som innboforsikring, strøm og utleieforsikring.

Brukervennlig for både utleier og leietaker

Hybel er designet med fokus på brukervennlighet, noe som gjør hverdagen enklere for alle involverte. Plattformen støtter blant annet opprettelse Avtalegiro, eFaktura og EHF, internasjonale betalinger, tilleggsfakturering, fordeling av felleskostnader og avregning.

Sømløs kontraktshåndtering

Leiekontrakter kan enkelt opprettes direkte i Hybel, med mulighet for å lage egne kontraktsmaler eller laste opp egne næringskontrakter for digital signering. Signering kan gjøres via BankID, SMS eller sosial innlogging. Plattformen inkluderer også funksjonalitet for inn- og utflyttingsprotokoller, noe som skaper trygghet for både utleier og leietaker.

Full kontroll over eiendomsporteføljen

Med Hybel Premium får du total oversikt over hele porteføljen din. Du kan enkelt se hvem som leier hvor, hva som er ledig, og hvilke objekter som blir tilgjengelige i fremtiden.

2. Effektivt CRM-og kommunikasjonsverktøy

Hybel fungerer også som et viktig kommunikasjonsverktøy, som forenkler dialogen mellom forvaltere, leietakere, vedlikeholdspersonell og økonomiavdeling. Plattformen samler all kommunikasjon på ett sted, slik at du slipper å lete etter meldinger, e-poster eller sms’er. For større selskaper bidrar Hybel til å redusere intern kommunikasjon betydelig, siden alle relevante parter kan få tilgang til plattformen og holde seg oppdatert i sanntid.

Hver leietaker har sin egen mailtråd, som gir full oversikt over hele meldingshistorikken. I tillegg er det enkelt å sende fellesmeldinger til spesifikke leieobjekter, hele bygg eller til hele porteføljen.

Når viktige beskjeder må nå frem raskt, støtter Hybel også utsendelse av SMS, noe som sikrer at informasjonen blir mottatt umiddelbart.

3. Effektiv regnskapsintegrasjon som sparer tid og fjerner frustrasjoner

Hybel fungerer som et komplett forsystem til regnskapssystemet for våre profesjonelle kunder, og bidrar til betydelig tidsbesparelse. Bilagsjournaler kan enkelt importeres til regnskapssystemet, eller man kan sette opp en API-integrasjon for en mer sømløs løsning.

Med API-integrasjon overføres daglige filer automatisk til regnskapssystemet, samtidig som kundereskontro opprettes og oppdateres fortløpende. Innbetalinger matches automatisk med åpne poster, som deretter lukkes uten behov for manuelle operasjoner.

Reduser feil og unngå manuelle oppgaver:

Unike KID-numre per leietaker/leiekontrakt sikrer at full kontroll på kundereskontro

per leietaker/leiekontrakt sikrer at full kontroll på kundereskontro Ved underbetaling genereres automatisk purringer for restbeløpet.

genereres automatisk purringer for restbeløpet. Ved dobbelbetaling refunderer plattformen automatisk det overskytende til leietakeren slik at regnskapsføring blir enklere.

Med Hybel får du en smartere regnskapsflyt som eliminerer manuelle feil og forenkler økonomistyringen.





4. Vedlikeholdsmodul og sømløs integrasjon med FDV-plattformer

Hybel tilbyr en brukervennlig vedlikeholdsmodul som forenkler kommunikasjonen og arbeidsflyten mellom leietakere, vedlikeholdsmedarbeidere og forvaltere. Leietakere kan enkelt sende inn henvendelser, som deretter kan delegeres til vedlikeholdspersonell direkte i plattformen.

Modulen gir full kontroll over vedlikeholdsprosesser med funksjonalitet for å:

Kommunisere på spesifikke vedlikeholdshenvendelser.

Godkjenne, avvise eller oppdatere saker.

Markere saker som "Under utbedring" eller "Fikset".

Alle involverte parter – fra vaktmester til forvalter og leietaker – får løpende oppdateringer om statusendringer, noe som sikrer effektiv håndtering og god informasjonsflyt.

Integrasjon med FDV-systemer for større eiendomsaktører

Større eiendomsbesittere som benytter FDV-systemer (Forvaltning, Drift og Vedlikehold) kan dra nytte av Hybels API-integrasjoner med plattformer som Propely og Famac. Dette gir en sømløs samhandling mellom systemene:

Forvaltere og leietakere bruker Hybel som sin primære plattform.

bruker Hybel som sin primære plattform. Driftsavdelinger jobber videre i sin foretrukne FDV-portal.

jobber videre i sin foretrukne FDV-portal. Statusendringer og meldinger synkroniseres automatisk mellom plattformene, slik at alle holder seg oppdatert i sanntid.

Med Hybels vedlikeholdsmodul og integrasjoner kan eiendomsforvaltningen effektiviseres på tvers av avdelinger og systemer, uten at noen må endre sine vanlige arbeidsrutiner.





5. Enkel annonsering av ledige boliger

Med Hybel-plattformen kan du enkelt nå ut til begge markedsplassene i Norge med bare ett klikk. Du oppretter annonsen direkte på Hybel og velger selv om du vil publisere den på Hybel.no alene, eller på både Hybel.no og Finn.no samtidig.

Uansett valg blir alle henvendelser samlet i din Hybel-innboks, hvor du kan administrere dem videre og inngå avtaler. Hver leietakerhenvendelse er koblet til en brukerprofil, som gir deg oversikt og innsikt i hvem leietakeren er.

For å gjøre utleieprosessen enda tryggere og enklere, dekker Hybel kostnaden for at leietakere kan gjennomføre en gratis kredittsjekk av seg selv. Dette gir deg verdifull informasjon om leietakerens økonomi, slik at du kan ta bedre beslutninger før du inviterer til visning eller inngår leiekontrakt.