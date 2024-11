Marcus Sahlin Pettersen ville bygge et selskap med litt trøkk og engasjement. Det vant han frem med. I dag er Alv AS en meget konkurransedyktig og kompetent aktør blant IT-konsulenter i hovedstaden. De ble gaselle på første mulige forsøk, fem år etter oppstarten.

Vekst- og utviklingsorientert

– Det er klart at vi er veldig stolte over å være gasellebedrift, og det viser jo at vi har gjort noe riktig! Vi har ikke bare overlevd, men har greid å levere overskudd gjennom flere vanskelige år.

Det er fem år siden Marcus bestemte seg for å starte sitt eget firma med IT-konsulenter, etter å ha vært ansvarlig for prosjektledelse i et av Norges større IT-selskaper. Å holde seg til en plan om å rekruttere de beste folkene har vært viktig for å lykkes.

– Vi har nå vokst til 35 ansatte, og kunne vært flere, men jeg ville ha de beste «helhetskonsulentene» – de som viser engasjement og har et ønske om å utvikle seg videre.

– Det krever de rette holdningene. Vi har fortsatt mye ambisjoner, investerer i eget selskap og bygger solid. Vi har investert mye i gode lokaler, og prioriterer sosial og faglig utvikling, sier Marcus.

Han mener at det er viktig at ansatte får være med på beslutninger. Derfor bruker han aktivt Tripletex sin mulighet for å dele informasjon i sanntid om økonomien i selskapet. En felles infoskjerm der alle kan se hva som skjer til enhver tid skaper stort engasjement.

Tripletex bidrar til vekst

Marcus mener at Tripletex bidrar til vekst i selskapet fordi de ligger så langt fremme teknologisk i det de tilbyr, og at de gjør hverdagen mer automatisert. Det gir stor fleksibilitet.

– Som et lite IT-selskap ønsker vi å bruke minst mulig tid på regnskap og administrasjon. Tripletex har lagt godt til rette for sømløst samarbeid med regnskapsfører, svarer raskt når vi trenger hjelp fra kundeservice, og har veldig god dokumentasjon, både på systemet og API’et sitt, sier Marcus.

Alv AS bruker prosjektmodulen i Tripletex aktivt, både for å vise hvordan omsetningen i selskapet fordeler seg på de ulike prosjektene de jobber med, og for å tydeliggjøre kostnaden på interne prosjekter og aktiviteter.

– Dette gir et godt samtalegrunnlag, får frem det kreative i folk, og skaper stort engasjement. Dette er helt klart den største fordelen med Tripletex og har bidratt til vår vekst.

Alle i selskapet kan se hva som skjer økonomisk – hva som er snittprisen på prosjekter, hvor mange konsulenter de har ute, hvor mye de jobber for kunder i snitt, og hvilken omsetning de har fra måned til måned.

– Det gir god innsikt, og vi bruker kommunikasjonen til å avstemme satsninger og strategier med ansatte. De skal ha samme innsikt som meg, og vi skal ha en åpenhet om den økonomiske situasjonen i selskapet og hva vi bruker penger på. Dette er trolig også noe av nøkkelen til at vi oppnådde kriteriene som gaselle.

Fortsatt ambisjoner

Alv AS skal fortsatt vokse som selskap og trenger engasjerte ansatte som føler seg involvert og hørt. Marcus forteller at de ikke har noen ledergruppe, men samler alle ansatte som vil være med å diskutere både strategi og operasjonelt. Det tror han er noe av nøkkelen til suksess.

– Vi har lite regler hos oss. Her kan folk kjøpe det utstyret de vil og gå på konferansene de vil. Vi bestemmer mye sammen. Det eneste vi ønsker at alle i Alv skal spørre seg selv er: er det du gjør nå verdiskapende for Alv? Hvis ja, så er det greit.

Den filosofien og tankegangen tror Marcus bygger en sterk kultur, samtidig som det utvikler konsulenter som tar ansvar både internt og ute hos kundene.

– Det er en stor fordel at Tripletex har så bra API. Vi kan hente ut all data som vi ønsker fra systemet på en systematisk og oversiktlig måte, noe som gjør det enkelt å dele informasjon.

Alv AS har til og med utviklet en egen infoskjerm som henter live data fra Tripletex. Dette har blitt et så bra produkt at de har begynt å selge det til andre kunder, med integrasjon til Tripletex i bunn.

– Vi bruker nå Tripletex til å tilby et marked selv gjennom infoskjermen vår. Det er et produkt som gir verdi i seg selv, og er en måte å nå ut til nye kunder på, men den aller største måten Tripletex har bidratt til vår vekst, er at vi kan dele info fra regnskapet slik at alle er oppdatert. Det skaper en felles innsikt og forståelse som driver selskapet vårt fremover, avslutter Marcus.