Kortversjonen Bergen-selskapet Envir har åpnet et nytt jordvaskeanlegg, som kostet opp mot 200 millioner kroner. Nordea var en viktig støttespiller for Envir. Envir kan ta imot og gjenvinne hele 150.000 tonn forurenset jord, sand og grus i året. Nordea fant en gunstig finansieringsmodell som passet for Envir. Banken kan skreddersy finansiering for ulike selskaper.

Bygg- og anleggsnæringen står for hele 40 prosent av alt CO₂-utslipp, 40 prosent av energiforbruket og 40 prosent av avfallet på verdensbasis.

I Norge sendes 2,6 millioner tonn forurensede gravemasser på deponi. Dette utgjør halvparten av alt avfallet fra bygg- og anleggsbransjen. Bare 1,1 prosent av dette gjenvinnes.

Er det ikke mulig å gjøre dette bedre?

Jo, det er absolutt mulig. Nå gjør vi endelig noe med det Kolbjørn Akervold, daglig leder i Bergen-selskapet Envir.

Kolbjørn Akervold er daglig leder i Envir.

Verdensledende aktør

I Laksevåg, like utenfor Bergen sentrum, har selskapet nylig åpnet sitt nye jordvaskeanlegg, som kan ta imot og gjenvinne hele 150.000 tonn forurenset jord, sand og grus i året.

Totalt er det investert opp mot 200 millioner kroner for å få anlegget på plass. Med andre ord en stor investering, men så endrer det også hele premisset for håndtering av gravemasse i Bergen-området.

– Før var vi en mellomstasjon før avfallet endte på deponi. Nå gjenvinner vi alt av jord som er biologisk forurenset og 80 prosent av jord som er kjemisk forurenset, sier Kolbjørn.

Dette gjør Envir til en verdensledende aktør innenfor gjenvinning av gravemasse, eller jord på godt norsk

Kolbjørn viser frem noe av det Envir produserer under et besøk fra samarbeidspartner Nordea. Tone Sundal (t.v.) var blant de besøkende fra banken.

Har gjort bærekraft lønnsomt

I internasjonal målestokk er Envir et lite selskap. Da trengs det finansielle muskler for å realisere et så stort prosjekt. Og for å få til det, har Nordea blitt en viktig støttespiller. Først for å få anlegget operativt, så for å sikre god vekst for selskapet i fremtiden.

Rune Kristoffersen er glad for å ha Nordea på laget.













– Vi hadde ikke fått til dette uten hjelpen fra Nordea. De hadde tro på oss, konseptet, og har forstått forretningsideen. De er rett og slett utrolig flinke folk som er veldig hyggelige å samarbeide med, sier Rune Kristoffersen, som er på eiersiden i Envir.













Lena Moe jobber med bærekraft i Nordea.

Lena Moe er en del av Nordeas team som jobber med Envir fra bankens finanshus i Bergen sentrum, både som deres kundeansvarlige og bærekraftsansvarlige. Hun forteller at det er en viss risiko for banken å gjøre så store investeringer som dette, men sier de ble overbevist av Envirs forretningsmodell.

– Deres modell har gjort bærekraft lønnsomt. Den er bygget rundt mulighetene i det grønne skiftet. Det er Envir et veldig godt eksempel på. De har stengt ned all virksomhet i nærmere 10 måneder for å bygge et nytt anlegg og tatt store kostnader, men vi har stor tro på det de gjør og har vært med å finansiere fremtidig kontantstrøm, sier Lena.

Tone Sundal sier Nordea er opptatt av å støtte det lokale næringslivet i Norge.

Hennes kollega i Nordea, leder for bedriftsmarkedet Tone Sundal, sier det er viktig for Nordea å være med å støtte lokalt næringsliv. I dette tilfellet i Bergen, men at Envir er et eksempel på hva slags samarbeidspartnere banken ønsker rundt i landet.

– Envirs eiere brenner for fremtid og bærekraft. Selv om Nordea er en bank med storkapital og internasjonal tilstedeværelse, er vi også en lokalbank. Vi har god evne til å løfte frem og se mulighetene til aktører som Envir.

– Ekstremt verdifull ressurs

Tidligere i år kunne Envir endelig åpne det nye anlegget, som er det eneste i Norge som håndterer både biologisk og kjemisk forurenset jord.

– Hva er egentlig forskjellen?

– Biologisk forurenset jord er enkelt og greit jord med fremmedarter, som for eksempel hageplanter som er introdusert de siste tiårene. De sprer seg ekstremt fort og tar over for arter som vokser naturlig. Denne jorden dampes og kan deretter brukes i naturen igjen, nå helt fri for fremmedarter, sier Kolbjørn.

Envirs daglige leder sier videre at det tar naturen så mye som 1000 år å danne én centimeter med god matjord. Det betyr med andre ord at jorden Envir damper og gjenvinner er en ekstremt verdifull ressurs.

– Jord med fremmedarter som kommer inn hos oss, betyr jord ut. Dette er brunt gull fordi jord av god kvalitet tar veldig lang tid å lage.

Når jord som er kjemisk forurenset leveres til Envir, må den gjennom en nøysom og komplisert prosess. Først tester Envir massene i et laboratorium, deretter vaskes og renses den. Når disse massene gjenvinnes, kan de brukes som sand, singel og pukk, sier Kolbjørn og legger til:

Andre anlegg verden over har et snitt på opp til 50 til 60 prosent, mens vi i snitt klarer å gjenvinne 80 prosent av massene som er kjemisk forurenset.

Envir stengte virksomheten i nesten ett år. Nå kan de ta imot 1000 tonn jord, sand og grus om dagen.

Stjerner i øynene

Rune forteller at mottakelsen i markedet har vært svært god etter at Envir åpnet det nye anlegget utenfor Bergen.

– Vi har hatt mange kunder på besøk og det er ingen som har gått herfra uten å ha stjerner i øynene. Det var flere som var skeptiske til om vi skulle få til dette, men nå som anlegget er åpnet, er Nordea blant de fremste i køen som skal takkes, sier han fornøyd.

For Envir kom Nordea frem til at en løsning med leasing av utstyr var ideelt for dem fordi det krever mindre egenkapital. Det vil si at Nordea Finans har kjøpt inn blant annet maskinene som brukes til damping og vasking av jord.

– Vi jobber for å finne finansiering som er ideelt for ulike selskaper, og leasing var veldig gunstig for Envir, sier Lena.

Tone legger til:

– Det er unike muligheter med Nordea. Siden vi er en stor nordisk bank har vi veldig gode kompetansemiljøer, men vi kan tilpasse det til enhver lokal virksomhet.

– Hvordan kartlegger dere ulike bedrifter for å finne løsninger som passer spesifikt for dem?

– I første omgang har vi et møte for å bli kjent og få en forståelse av virksomheten. Er det noe vi ønsker å gå videre med, kobler vi på analytikere og får en økonomisk vurdering og finner ut hva slags finansiell løsning som passer for det aktuelle caset, sier Tone.

Hun forteller at Nordea er opptatt av god kundepleie og relasjoner til kunder som strekker seg over mange år.

– For å få til det må vi være skjerpet når det gjelder leveranse og priser og ikke minst være kompetente. Det er noe vi har lykkes med.





Gigantiske prosjekter

Rune sier Envir har et brennende ønske om å være en viktig del av det grønne skiftet i Norge.

– Det er noe alle må være med på, fra politikere via byråkrater og myndigheter til banker, entreprenører og forbrukere. Vi håper det kommer flere anlegg som vårt, og vi vil gjerne hjelpe andre.

Han avslutter med å fortelle litt om prosjekter i deres eget nærområde der anlegget på Laksevåg kan og bør bli en viktig brikke.

– Vi er ganske spente på hva kommunen skal gjøre. Det er flere gigantiske prosjekter, blant annet den nye traseen til Bybanen fra Bergen sentrum til Åsane, som vil bety veldig mye utgraving, sier han.

Hos Envir er de klare til å ta imot 1000 tonn med jord, sand og grus – hver eneste dag.