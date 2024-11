Vi jobber med sirkulær økonomi i en rekke land, men har særlig lang erfaring fra Etiopia generalsekretær Dagfinn Høybråten

Waste 4 Value-modellen innebærer økonomisk og teknisk bistand til etablering av små bedrifter som samler inn og bearbeider plast og papir til resirkulering. Gjennom opplæring, startkapital og veiledning i kostnadseffektiv drift får ansatte mulighet til å bygge finansielt bærekraftige virksomheter. Plasten og papiret som samles inn videreselges til lokale resirkuleringsaktører gjennom langsiktige avtaler.

– Dette gir de ansatte en stabil inntekt, bidrar til et fungerende næringsliv og er et viktig bidrag til Etiopias sirkulære økonomi. I tillegg har Waste 4 Value prosjektet skapt positive ringvirkninger i lokalsamfunnet, med økt forståelse for sammenhengen mellom avfallsproblemer, utslipp av klimagasser og naturødeleggelser, sier Høybråten. Waste 4 Value har allerede blitt testet med suksess i flere byer og flyktningleirer i Etiopia. Nå skal Kirkens Nødhjelp skalere modellen opp til flere områder i Etiopia samt til Tanzania og Pakistan. I tillegg vil modellen videreutvikles for å inkludere andre typer avfall, som organisk avfall.

Vi ønsker flere samarbeidspartnere. Kirkens Nødhjelp og partnere gir opplæring og oppstarthjelp, og vi sikrer at småbedriftene er finansielt bærekraftige før vi gradvis trekker oss ut generalsekretær Dagfinn Høybråten