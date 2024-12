Den nye klokken til Von Doren er en hyllest til norsk håndverk, tidløst design og pionerånd - og markerer et møte mellom fortid og fremtid.

Vebjørn Tandberg: En pioner i norsk industri

Vebjørn Tandberg var mer enn en ingeniør; han var en visjonær, og hans visjon var å skape det perfekte produkt. Helt fra 1950-tallet og utover var Tandberg-produktene kjent langt utenfor Norges grenser, og mange av hans innovasjoner satte standarden for både lydkvalitet og design. Det er nettopp denne kombinasjonen av funksjonalitet og design som har inspirert Von Dorens nyeste kreasjon. Designet som forteller en historie.

Sølvsuper, Huldra og Fasett er produkter mange har et nært forhold til, og navnet Tandberg vekker sterke minner hos mange.

Grunnlegger Øyvind Von Doren fikk sin første Sølvsuper 10-72 som guttunge og har vært ivrig samler av Tandberg produkter siden. I knappe tre år har klokken vært under utvikling, og i februar 2023 fikk Von Doren innvilget varemerket Tandberg for mekaniske klokker av patentstyret. Nå er klokken endelig klar for lansering.

Tandberg-klokken henter sin inspirasjon fra Tandbergs rene, funksjonelle og tidløse design. Den rektangulære urkassen kan minne om formen til Tandbergs klassiske produkter, mens de presise og stilrene linjene er en hyllest til skandinavisk designtradisjon. Kronen er designet lik en volumknapp, og om du har søkt etter radiostasjon på en Tandberg receiver eller radio vil du kanskje gjenkjenne frekvensmarkøren i klokkens sekundviser.

En klokke som hyller norsk innovasjon





For Von Doren handler Tandberg-klokken om mer enn å lage et vakkert armbåndsur. Det handler om å videreføre en arv av norsk design og dedikasjon til kvalitet. Klokken er utstyrt med et sveitsisk kvalitetsurverk som sikrer presisjon, og hver detalj er designet av Von Doren med tanke på varighet og tidløshet.

Se Von Doren Tandberg her

Von Doren Tandberg - mer enn en klokke

Lanseringen av Tandberg er ikke tilfeldig. I en tid hvor teknologi og design er mer tilgjengelig enn noen gang, minner Von Doren oss på betydningen av historie, kvalitet og det tidløse. Med sin kombinasjon av moderne urmakerkunst og inspirasjon fra fortidens mesterverk, står Von Doren Tandberg som et symbol på hvordan innovasjon og tradisjon kan forenes.

Dette er en klokke som ikke bare viser tiden, men som representerer en historie – historien om en norsk pioner som satte Norge på verdenskartet med sin utrettelige streben mot perfeksjon.

Klokken vil også stilles ut på Tandberg Center i Bodø.

Tandberg kan nå forhåndsbestilles fra Von Dores hjemmeside.

Ved bestilling før 31/12, spar 1000 kroner.