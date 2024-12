Dagens raskt skiftende teknologi, og nye krav fra myndighetene, gjør mange av de tradisjonelle lønnssystemene utdaterte. Med et moderne system kan du effektivisere lønnsadministrasjonen, redusere feil og frigjøre tid til mer verdiskapende aktiviteter.

Her er tre viktige funksjoner du bør se etter når du velger nytt lønnssystem:

1. Lønn og regnskap i samme system

Et lønnssystem bør tilby mer enn bare grunnleggende lønnskjøring. Velg en løsning som inkluderer funksjoner som reiseregninger, utlegg og timeføring, sømløst integrert med økonomisystemet ditt. Dette gir en helhetlig oversikt over bedriftens økonomi og reduserer risikoen for feil.

Med Tripletex får du en komplett løsning med automatiserte funksjoner som gjør lønnsarbeidet enklere og mer pålitelig. Den brukervennlige appen effektiviserer administrasjonen av lønn og utlegg.

Bytt til Tripletex nå og få gratis etablering.

2. Automatisering for økt produktivitet

Automatisering er avgjørende for å redusere manuelle oppgaver og frigjøre tid i en hektisk arbeidshverdag. Med Tripletex kan du effektivisere en rekke prosesser, inkludert:

Reiseregninger og utlegg: Ansatte registrerer enkelt utlegg og reiseregninger via mobilappen. Etter en rask godkjenning legges utlegget automatisk til neste lønnsutbetaling.

Ansatte registrerer enkelt utlegg og reiseregninger via mobilappen. Etter en rask godkjenning legges utlegget automatisk til neste lønnsutbetaling. Timeføring: Med appen kan timer føres fortløpende, og knyttes direkte til ulike prosjekter. Fakturagrunnlaget oppdateres automatisk.

Med appen kan timer føres fortløpende, og knyttes direkte til ulike prosjekter. Fakturagrunnlaget oppdateres automatisk. Automatisk beregning: Feriepenger, arbeidsgiveravgift, godtgjørelser beregnes automatisk.

Feriepenger, arbeidsgiveravgift, godtgjørelser beregnes automatisk. Faste månedlige beløp: Du kan legge inn faste månedlige beløp og tillegg, samt aktivere automatisk fagforeningstrekk.

Ved å kombinere lønn og regnskap i samme system får du et løpende oppdatert regnskap – uten manuelle overføringer.

3. Effektiv lønnsjustering og utbetaling

Smidige justeringer og presis rapportering er avgjørende for effektiv lønnsadministrasjon. Tripletex gir deg blant annet:

Effektiv lønnjustering: Juster og etterbetal lønn for flere ansatte samtidig.

Juster og etterbetal lønn for flere ansatte samtidig. Direkte lønnsutbetaling: Koble til banken og gjennomfør utbetalinger direkte fra regnskapsprogrammet.

Koble til banken og gjennomfør utbetalinger direkte fra regnskapsprogrammet. Automatiske bilag: Lønnsbilag opprettes automatisk og lønnsposteringer føres på riktig konto.

Lønnsbilag opprettes automatisk og lønnsposteringer føres på riktig konto. Lønnsslipper i app: Ansatte har tilgang til lønnsslippene sine i en brukervennlig app.

Ansatte har tilgang til lønnsslippene sine i en brukervennlig app. Integrasjon med Altinn: Automatisk innhenting av skattekort og innsending av a-melding.

Gjør deg klar for 2025

Med Tripletex får du et helhetlig og effektivt system som håndterer alt fra lønnskjøring til regnskapsintegrasjon. Bytt til Tripletex i dag, få gratis etablering for alle ansatte, og vær klar for en smidigere hverdag i det nye året.