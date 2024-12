Nå kommer institusjonene til krypto og norske K33 leder an

Alt tyder på at krypto har kommet til «take-off»-fasen i den klassiske modellen for hvordan nye produkter og teknologier sprer seg i en befolkning. Innovatører og tidlige brukere har banet vei, og nå begynner majoriteten å få øynene opp for fenomenet. Den årlige undersøkelsen fra Security.org viste at 40% av den voksne befolkningen i USA nå eide krypto, opp fra 30% i 2023. Krypto blir mainstream.

I Norge har Torbjørn Bull Jensen vært en foregangsmann for krypto siden han skrev sin masteroppgave om Bitcoin og digitale valutaer i 2013. Torbjørn var sentral i etableringen av Arcane Crypto og oppkjøpet av Kaupang Krypto, som nå har blitt samlet under merkevaren K33. Selskapet er børsnotert i Stockholm, men vi møtte ham i selskapets lokaler i Oslo.- Ser du de samme utviklingstrekkene for krypto i Norden og Europa som i USA?

Torbjørn: Det vi ser er en bred trend som favner store deler av verden. USA ligger som ofte litt foran, men bildet er det samme også her. Kryptovaluta har vært med oss i mer enn ett tiår. En stor del av befolkningen har erfaringer med slike digitale eiendeler, og det er klart at denne aktivaklassen får større plass i det finansielle landskapet fremover. Som i USA ser vi også i Norden stigende interesse fra de tradisjonelle finansielle aktørene, og investeringene innenfor dette området ventes å øke kraftig.

Tobjørn Bull Jensen Morten Brun / Kaupr

- Hvordan posisjonerer K33 seg for dette?

Torbjørn: Vi er den solide, langsiktige eksperten på dette feltet i Norden. Flere institusjonelle investorer som hedgefond, kryptomeglere og formuesforvaltere benytter allerede våre tjenester. Nå ser vi økende interesse fra bredere deler av finansindustrien som ønsker en stabil partner når de skal gå inn i denne sektoren. Vi har kompetansen, produktene og erfaringene, og vil gjennom å tilby de beste løsningene posisjonere oss som det naturlige valget på dette området.

- Hva innebærer dette i praksis?

Torbjørn: Mange av sluttkundene vil gjerne ha tilgang til krypto gjennom samme leverandør som de bruker til sine øvrige finansielle investeringer. Vi muliggjør dette gjennom å tilby løsninger for handel, oppgjør og oppbevaring av digitale eiendeler som kan knyttes sammen med de tradisjonelle finansselskapenes plattformer. Vi skal være den foretrukne partner for finansinstitusjoner som ønsker å følge dette sporet.

- K33 har opparbeidet seg en sterk posisjon på handel av krypto, og har opplevd kraftig vekst siden lansering. Hva har vært strategien bak dette?

Torbjørn: K33 har valgt å være et finansselskap fremfor et teknologiselskap. Vi er godt orientert om alle aktører internasjonalt, og kjenner de ulike systemenes styrker og svakheter. Vår oppgave har vært å sy sammen de beste tredjepartsløsningene til et samlet produkt for våre kunder. Et godt eksempel på dette er at vi ved å knytte vår løsning opp mot en rekke forskjellige handelsplasser (liquidity providers) kan få gjennomført kundens ordre til en god pris selv i større transaksjoner. Vi har fått svært gode tilbakemeldinger på dette, og merker at kunder nå kommer til oss fra både andre lokale konkurenter og ikke minst andre store internasjonale aktører.

- Hva er neste skritt for K33?

Vi skifter navn og ticker fra Arcario til K33 på børsen i Stockholm i disse dager og forventer betydelig vekst i 2025. Europeiske finansinstitusjoner vil i økende grad se etter partnere på krypto-området, og i K33 er vi klare. Torbjørn Bull Jensen

