Trygghet til sjøs

NOR er det eneste rettsvernregisteret for båter i Norge, og du kan sammenligne det med tinglysingen av fast eiendom. Når båten er registrert i NOR får du rettsvern for rettigheter i båten. Det betyr at den som tinglyser en rettighet til eierforhold eller panteheftelser er vernet mot konkurranse fra andre rettighetshavere i samme båt som ikke tinglyser sine rettigheter - eller som gjør det senere.

Hvorfor skal du velge å registrere båten din i NOR?

Når båten er registrert i NOR kan den stilles som sikkerhet ved lån. Det betyr også at et salg kan gå raskere siden alt er tilrettelagt for kjøper sin finansiering.

Alle registreringspliktige båter får automatisk utstedt et Nasjonalitetsbevis som viser detaljer om både båt og eier. Skal du seile til utlandet med en båt under 15 meter er det et dokument du kan få utstedt gratis, og det kan vise seg å være veldig nyttig ved innsjekk i enkelte utenlandske havner.

Bedre sporbarhet av NOR-registrerte båter sikres gjennom utvendig merking av radiokallesignalet/VHF-kjenningssignalet.

Her får du all informasjon som du trenger

Beskytt eiendomsretten din samtidig som du opprettholder den lovpålagte registreringsplikten

For at det skal være mulig å stole på opplysningene i NOR er både selger og kjøper pliktig til å melde fra ved kjøp og salg. Dette er viktig av flere grunner. Dersom båten din blir stående registrert med tidligere eier i registeret, kan han eller hun ta opp lån i den, kreditor kan ta beslag i båten, selge den til andre kjøpere – og du kan tape eiendomsretten. Den lovpålagte plikten til å melde alle endringer i registrerte forhold er nedfelt i sjøloven, og er der av en grunn: for å ivareta dine rettigheter.

Lurer du på hvordan du går frem for å registrere, eller om båten allerede er registrert?

"Enten du skal registrere en båt for første gang, eller du skal registrere et eierskifte på en tidligere registrert båt finner du tydelige, trinnvise veiledninger på våre nettsider," sier Henning Lerkerød Rasmussen. Jeg anbefaler alle å ta en titt på disse veiledningene før de kontakter en av våre dyktige saksbehandlere som kan hjelpe deg videre. Er du usikker på om båten allerede er registrert, eller lurer på hvilken informasjon som ligger inne om båten i registeret, kan du enkelt sjekke det gratis på vår søketjeneste, Skipssøk - SDIR.

Båtsesongen nærmer seg med stormskritt, forbered deg allerede nå!

