Den nye advokatloven, som trådte i kraft 1. januar, har endret markedet for juridisk rådgivning. Tidligere var juridisk bistand forbeholdt advokater, men dette har nå endret seg. Negota endret navn fra Advokatfirmaet Negota til kun Negota og kunne med dette tiltrekke seg eksterne investorer og akselerere sin vekstsrategi uten de tidligere eierskapsbegrensningene

For å maksimere disse mulighetene har Negota blitt en del av den svenske Xpartners-gruppen , som igjen er delvis eid av PE-selskapet Axcel. Dette partnerskapet gir selskapet tilgang til betydelige ressurser og ekspertise, som styrker vekstmulighetene ytterligere.

Fremtidens juridiske rådgivning skaper verdi for kundene

Negota skiller seg fra tradisjonelle advokatfirmaer ved å jobbe mer proaktivt med juridisk rådgivning i tilvirkningsprosjekter. Der andre fokuserer på tvisteløsning, er Negotas filosofi å forebygge konflikter før de oppstår. Resultatet? Smidigere prosjekter, lavere risiko og bedre økonomiske resultater for kundene.Med solid ekspertise innen tilvirkningsprosjekter har Negota allerede bistått selskaper i over 500 prosjekter på tvers av 40 land, med en samlet kontraktsverdi på over 70 milliarder kroner. Selskapet engasjerer seg i hele prosessen – fra anbudsfasen til sluttoppgjør – dette for å sikre optimal gjennomføring av kontraktene og unngå kostbare og tidkrevende tvister.

Ambisiøs vekstplan: Bygger Nordens største fagmiljø

Med 15 ansatte er Negota allerede en av Norges ledende juridiske rådgivere innen tilvirkningsprosjekter. Men dette er bare begynnelsen. Støttet av Xpartners har Negota ambisiøse vekstplaner og vurderer både organisk ekspansjon og strategiske oppkjøp i Norden.

Målet er klart: Å bygge Nordens største og mest kompetente fagmiljø innen juridisk rådgivning for tilvirkningsprosjekter innen tre år.





Hvorfor velge Negota? Markedets fremste spesialister: Ekspertise i tilvirkningskontrakter med dokumentert suksess. Proaktiv tilnærming: Forebygger problemer, minimerer risiko og maksimerer lønnsomhet. Sterk vekst og solid finansiering: Støttet av Xpartners og PE-selskapet Axcel. Nordisk ekspansjon: Ambisiøs vekstplan som gir kundene tilgang til et enda sterkere fagmiljø.

Er du klar for å sikre tryggere, mer lønnsomme prosjekter? Kontakt Pål Are Sund per epost pa@negota.no i dag for en uforpliktende samtale om hvordan vi kan bistå din bedrift.