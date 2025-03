«AI, endring og modige valg» er den røde tråden for konferansen Forretningssystemer 2025.Disse stikkordene er som hånd i hanske med Posten Brings strategi.

Anne Ruth Gjerstad er avdelingsdirektør med ansvar for modernisering og videreutvikling av forretningsløsninger. Med over 30 års erfaring innen IT og forretningsløsninger, har hun god innsikt i hvordan moderne teknologi kan utnyttes for å forbedre og effektivisere forretningsprosesser. Hennes hovedfokus er å drive innovasjon og sikre at Posten Bring forblir i forkant av teknologiske fremskritt.

– Det er fascinerende å jobbe i skjæringspunktet mellom økonomi og IT.Ved å forstå forretningsmessige utfordringer og omsette dem til effektive løsninger, kan jeg bidra til å skape verdi. Samtidig er det givende å kunne kommunisere både med forretningsfolk og teknologer, sier Gjerstad

Les mer om Forretningssystemer 2025 og meld deg på her



Har flyttet over 80 prosent til skyen

19. mars står Gjerstad på scenen i Oslo.

– På Forretningssystemer 2025 vil jeg snakke om vårt ambisiøse mål fra 2020 om å migrere minst 80 prosent av våre løsninger til skyen. Nå har vi nådd dette målet, noe som er fantastisk og gir oss et solid grunnlag for å implementere ny teknologi som kunstig intelligens.

For å lykkes med det ambisiøse målet, måtte Posten Bring ha en helhetlig tilnærming og dele opp prosessen i håndterbare deler. De sammenlignet det med å bytte motoren mens flyet var i luften. Derfor måtte det moderniseres steg for steg.

Det er implementert en multisky-løsning, hvor store deler av systemene er plassert i Microsoft Azure og Oracle Cloud Infrastructure. Målet er å være nyskapende, sikker og kostnadseffektiv, og konsernet har vunnet flere innovasjonspriser de siste årene.

– Posten Bring er et stort konsern i konstant utvikling, påvirket av både interne og eksterne faktorer. Vi lykkes med nødvendige endringer ved å ta i bruk moderne teknologi, noe som gir oss et betydelig konkurransefortrinn, sier Gjerstad.

Hele konsernet på en konsernfelles ERP

Konsernet har sterkt fokus på distribuert IT og tilrettelegger for at ikke-teknologer, som har innsikt i behovene, kan innovere uten å være avhengige av tunge teknologiske ressurser. Dette kalles "shift-left".

– Det er en stor kulturreise og en helt ny måte å tenke på, fremhever hun.

Gjerstad er stolt av at alle 60 selskapene i konsernet er konsolidert inn i en konsernfelles ERP-løsning med standardiserte prosesser. Denne er modernisert og flyttet til Oracle skyen. Dette har tilrettelagt for bruk av kunstig intelligens og andre moderne teknologier, som bidrar til å forbedre og effektivisere prosesser og kvalitet.

– Posten Bring har hatt en lang reise med Oracle-løsninger innen økonomi, produksjonsløsninger og masterdata. I løpet av de siste årene har vi tatt i bruk flere Oracle SaaS-løsninger, og fått på plass konsernfelles HR i Oracle HCM, og konsoliderings og rapporteringsløsning i Oracle EPM.

Prioriterte kvalitet i arbeidet

Hoveddelen av Gjerstads innlegg på Forretningssystemer 2025 vil handle om migrering av forretningsløsninger til Oracle Cloud og erfaringer med å ta i bruk Oracle SaaS løsninger, blant annet en EPM-løsning (Enterprise Performance Management).

Etter innføringen av EPM har Posten Bring opplevd at plattformen har gitt nye bruksområder og flere fordeler enn først antatt, og smartere arbeidsformer på tvers av konsernet.

– På Forretningssystemer 2025 så vil jeg snakke om strategiske veivalg når du skal til sky, vårt fokus på digitalisering og hvordan ta i bruk ny teknologi som AI og lavkode-løsninger. Jeg vil også berørehvordan vi jobber med innovasjon sammen med partnere og leverandører, og hvordan vi skal jobbe med prediksjoner og beregninger. Vi har mye spennende på gang, avslutter hun.

InteressanteIT-fakta i Posten Bring:



Håndterer over 100 millioner pakker i året

6,5 milliarder sporingsforespørsler

Konsernfelles HR løsning (Oracle HCM) håndterer 16 000 ansatte og innleide

3 forretningsløsninger med over 200 grensesnitt ble migrert til Oracle skyen på seks måneder, samtidig som hovedløsningen (ERP) ble modernisert

Sjekk ut Forretningssystemer 2025 ved å klikke her