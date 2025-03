Alle land har tre nøkkeldrivere som Fisher Investments Norden mener bestemmer aksjenes retning: økonomi, politikk og stemning – spesifikt om det er sannsynlig at de to første vil påvirke utsiktene for bedriftens omsetning og fortjeneste. Det som etter vårt syn er avgjørende er hvordan dette henger sammen med det investorene allerede forventer? Vi mener at markedene er effektive med hensyn til å ta hensyn til allmenne synspunkter og velkjent informasjon, og forhåndspriser dem inn i aksjer. Derfor er potensialet for overraskelse – det uventede – sentralt for å bestemme markedssykluser, etter vår erfaring.

Politisk sett er Australia et veletablert parlamentarisk demokrati som deler mange likheter med Storbritannia. Som mange nasjoner, er dessuten trender innen usikkerhet svært viktig for aksjer, ifølge Fisher Investments Nordens analyser. Selv om mange kommentatorer som vi følger, henger seg opp i å veie ulike politikeres personligheter eller partiers omdømme, tror vi evnen til å lovfeste er sentral for markeder. Vår erfaring er at lovgivning, uansett hvor velment det er, vanligvis skaper vinnere og tapere. Det vekker usikkerhet når reglene som styrer næringslivet endrer seg. For å veie sannsynligheten for dette, må man se på hvordan parlamentet er satt sammen. Er det en flertallsregjering? Mindretallsregjering? Koalisjon? I hvilken grad er koalisjonen samkjørt? Disse spørsmålene er viktige.

Australias økonomi er, i likhet med utviklede markeder over hele verden, først og fremst forbruksdrevet. Husholdningenes utgifter utgjør den største delen av bruttonasjonalproduktet (BNP). Veksten her, og for BNP generelt, har vært historisk jevn, i tråd med trendene for andre utviklede økonomier. Australia hadde imidlertid ett unikt trekk: frem til resesjonen (en periode med omfattende økonomisk nedgang) i 2020, som kom på grunn av koronanedstengningen, varte dens økonomiske ekspansjon i 28 år – den lengste perioden for noe utviklet land i etterkrigstiden.

Fisher Investments Nordens analyser viser at BNP og aksjer ikke nødvendigvis beveger seg i gåsegang. Til tross for den kontinuerlige økonomiske veksten, gikk Australia gjennom et bearmarked (vanligvis en langvarig, fundamentalt drevet nedgang på 20 % eller mer) fra 2007 til 2009. Hvorfor? Sektorsammensetning er viktig, og finanssektoren – den største sektoren i MSCI Australia Index (nesten 40 % av indeksen, nesten to og en halv ganger andelen i den globale utviklede MSCI World) – fikk aksjer til å stupe.

Selv om Australias finanssektor slapp relativt uskadd fra den globale finanskrisen på slutten av 2000-tallet sammenlignet med andre utviklede nasjoner – uten kollapser og med fortsatt lønnsomhet – falt likevel resultatveksten og med den, den relative avkastningen. (Figur 1) Basert på Fisher Investments Nordens gjennomgang av årsakene, skiller Australias dypt inverterte rentekurve, der korte renter er høyere enn lange renter, seg ut. Rentekurver kan approksimere bankers lønnsomhet på nye lån, ettersom de vanligvis låner til korte renter og låner ut til lengre renter, og tjener på forskjellen. Innsnevringen av renteforskjellene tidlig på 2000-tallet korresponderer med underavkastning for finansaksjer. Differansenes dype negativitet i 2007 samsvarer med finansaksjers bratte relative fall, noe som var et forvarsel på resultatkollapsen i 2008.

En annen fremtredende drivkraft for australske aksjer, etter vårt syn, er metallpriser. Materialer er MSCI Australias nest største sektor med 18 % – seks ganger sektorens vekting i MSCI World på 3 % – og inneholder flere metall- og gruvegiganter. I Fisher Investments Nordens gjennomgang av råvareindustrier finner vi at prising driver aksjer – og lønnsomhet – mer enn omsetningsvolumer.

Figur 2 viser den relative avkastningen for MSCI Australia i forhold til globale markeder sammenlignet med platinapriser, som vi har med på grunn av dens lange historie og metallets mange industrielle bruksområder – noe som knytter det til global fabrikketterspørsel. (Basert på Fisher Investments Nordens analyser beveger andre industrimetaller – blant annet jern, kobber og nikkel – seg stort sett på samme måte.) Som du kan se, har Australia en tendens til å gjøre det bedre når prisene på industrimetaller stiger og omvendt.

Tiåret frem til 2010, da Kinas økonomi gjorde seg kjent på verdensscenen med en tilsynelatende uuttømmelig etterspørsel etter råvarer for å mate dens voksende produksjonsbase, var fordelaktig for australske gruvearbeidere, og i sin tur Australias aksjemarked. Vi mener det er rett og rimelig at hvis den globale metalletterspørselen tar seg opp igjen, og understøtter stigende råvarepriser, vil Australia være i posisjon til å gi meravkastning.

Alle sektorer og land har sine gode og dårlige dager. Hvis vi forstår hvorfor, kan vi gjenkjenne risikoene og mulighetene. Når Fisher Investments Norden ser nærmere på Australia, ser vi at endringer i markedsledelsen henger sammen med rentekurven og metallprisene. Globale investorer bør grave litt under overflaten, etter vårt syn.

