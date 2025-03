Kan du snakke med forretningssystemene dine?

Anne-Sofie Risåsen er en av våre mest erfarne og kunnskapsrike frontpersoner i IT-bransjen. Hun har vært direktør i toneangivende virksomheter som Capgemini, Cognizant, IBM og Microsoft, og er fersk leder for Google Cloud i det norske markedet.

Google Cloud favner alle selskapets løsninger for arbeidsplassen, fra det som skjer i en sky eller på datarommet, til de smarte løsningene som hjelper oss jobbe mer effektivt og samarbeide bedre.

Google er kjent for å jobbe mye med innovative virksomheter og vi er særlig populære blant de bedriftene som vokser raskest, sier Risåsen

Vi vil snakke med våre systemer

Risåsen har en tydelig ambisjon på at Google skal ta markedsandeler i Norge. En viktig del av oppskriften er kunstig intelligens og Google har lagt opp til heftige investeringer for å vinne AI-markedet.

– Kunstig intelligens skal inn i alle våre produkter og løsninger, og agenter er det store nye. På Forretningssystemer 2025 skal jeg snakke om hvordan AI vil endre hvordan vi jobber med applikasjonene, og mulighetene dette gir, sier Risåsen.

Hun vil komme med praktiske råd på hvordan du kan starte allerede i dag, og hvilke steg som er riktige å ta først.

– Det har vært en eksplosjon i bruken av GenAI og det fører til en endring i hvordan vi bruker applikasjonene. Istedenfor å hoppe mellom applikasjoner så vil vi søke etter informasjon og svar på tvers av systemene, sier hun.

Dette kan du gjøre allerede nå

Risåsen ser for seg at agenter og algoritmer snart er en del av hverdagen. Det kommer nye funksjoner der vi får bedre og mer helhetlige svar fordi søkealgoritmer og AI leter frem og presenterer innsikt hentet på tvers av systemene og fra relevante eksterne kilder.

– Du kan spørre om hvilke problemer du ønsker å få løst og få forslag til gode løsninger. Mulighetene er her og kan installeres allerede i dag, sier hun.

Et eksempel er at du kan spørre om å lage en markedsplan for et nytt produkt og få en fiks ferdig løsning som du kan justere i.

– Eller så kan du før en tredagers workshop spørre om hva du bør være forberedt på, og få forslag til hva du bør ha med deg. Neste generasjons agenter er ikke bygd inn i de enkelte programmene, men fungerer på tvers av systemene.

Der teknologiutviklingen før handlet om å forbedre hva vi allerede hadde, er endringen nå at vi må tenke og jobbe helt annerledes. Du bør derfor begynne med noe enkelt og konkret.

– Den vanskeligste endringen er ikke teknologisk, men hvordan få mennesker til å jobbe på nye måter. Det viktigste er å prøve. Jeg gjør dette selv hver dag og blir imponert over hva disse modellene gir meg tilbake, sier Risåsen.

