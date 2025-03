Ny teknologi revolusjonerer kirurgien, og norske HoloCare leder an. Selskapet har utviklet en 3D-plattform basert på kunstig intelligens (KI), som gir kirurger detaljerte hologrammer av pasienters anatomi. Dette gjør inngrep tryggere, mer presise og kan redde liv. Teknologien er utviklet i samarbeid med Oslo Universitetssykehus og noen av verdens fremste kirurger. HoloCare benyttes allerede ved 20 ledende sykehus i Europa.

– Vi er i bruk på lever-kirurgi, men dette er bare begynnelsen. Fordi vi har medisinsk godkjenning på ett område, er veien langt kortere når vi nå skal bevege oss inn på nye områder, sier innovasjonsdirektør i HoloCare, Jahn Otto Andersen





HoloCare er like revolusjonerende for kirurgien som røntgenbildene var for hundre år siden. Teknologien er generisk, og å ta den i bruk på nye medisinske områder som hjerte, lunge og tarm, representerer enorme vekstmuligheter. innovasjonsdirektør i HoloCare, Jahn Otto Andersen.





Administrerende direktør Alison Sundset og innovasjonsdirektør Jahn Otto Andersen har offensive ekspansjonsplaner for HoloCare.

Redder allerede liv

Hvert år opereres millioner av pasienter basert på kirurgers tolkning av todimensjonale CT- og MR-bilder. Men bildene kan være vanskelig å tolke, og feiltolkninger kan få fatale konsekvenser.

I løpet av minutter konverterer HoloCare 2D-bilder til holografiske 3D-modeller som kan sees fra alle vinkler gjennom eXtended Reality (XR)-briller. Dette gir kirurgene en detaljert forståelse av komplekse anatomiske strukturer før operasjon.

Og hologram-teknologien har allerede reddet liv.

En pasient i Tyskland fikk beskjed om at operasjon ikke var mulig, men takket være HoloCare kunne en erfaren kirurg vurdere situasjonen på nytt og gjennomføre inngrepet. Nå er mannen frisk, og er et levende bevis på at teknologien vår utgjør en reell forskjell, Alison Sundset

Godkjenninger på plass i eksplosivt marked

I 2024 omtalte Finansavisen at HoloCare fikk CE-godkjenning fra EU og ble tildelt EU-midler på nær 100 millioner kroner. Nå er også ISO 13485-sertifisering, UK Conformity Assessed (UKCA)-merke og Medical Device Regulation (MDR)-godkjenning på plass, noe som åpner for kommersiell ekspansjon i Europa. Selskapet har også gjort kliniske tester i USA og påbegynt godkjenningsprosess med U.S. Food and Drug Administration (FDA).

Markedet for KI i helseteknologi er estimert til 187 milliarder dollar innen 2030 , ifølge Precedence Research. Grand View Research anslår også at markedet for XR-teknologi innen medisin på samme tid vil nå 11,3 milliarder dollar.

– Stadig flere land stiller krav om 3D-modellering før kritiske operasjoner. Blir dette en standard i EU, vil markedet eksplodere – og HoloCare er i en unik posisjon til å kapitalisere på det, sier Sundset.

Planlegger emisjon

HoloCare sikter seg nå inn mot godkjenninger på nye medisinske områder, kraftig vekst i kundemasse, økt markedsandel i Europa og etablering i USA. Og for å få fart på den offensive ekspansjonen, er de nå på investorjakt.

– I den forbindelse leter vi etter en eller flere investorer som kan støtte opp om selskapets ambisiøse vekstplaner, og som vil være med å forme fremtidens kirurgi, avslutter Alison Sundset.

