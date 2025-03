Nå skal verden forelske seg i norske verdier med Made in Norway

– Det å bli plukket ut til å være blant de første til å teste og ta i bruk Made in Norway-merket er både viktig og veldig spennende. For oss som jobber mye med å markedsføre Norge, er dette en perfekt «match» mellom vår merkevare og formålet med Made i Norway-merket, sier Anne Solsvik, kommunikasjonsdirektør i Hurtigruten.

I høst presenterte Innovasjon Norge de 22 første bedriftene som får ta i bruk det nye opphavsmerket Made in Norway. Ordningen er del av regjeringens store eksportsatsning Hele Norge Eksporterer, som tar sikte på å øke norsk eksport utenom olje og gass med 50 % innen 2030. Det opprinnelige initiativet til å lansere et nasjonalt opphavsmerke kom fra næringslivet selv, for å dra nytte av de positive assosiasjonene knyttet til Norge internasjonalt. Blant de stolte håndplukkede pilotbedriftene som deltok på markeringen var Jøtul og Hurtigruten.

Pilotbedriftene samlet for å feire fullført testfase for Made in Norway hos Innovasjon Norge. Innovasjon Norge

En hyllest til norske verdier

Hensikten med Made in Norway er å synliggjøre bedriftens norske opphav sammen med sin egen merkevare. Flere markeder verdsetter norsk opphav, og ved å tydeliggjøre dette kan bedriftene skille seg ut fra konkurrentene. Men Made in Norway er mer enn bare et merke.

Merket er en feiring og hyllest avl verdier Norge forbindes med, som vakker og ren natur, ansvarlighet

kvalitet, godt håndverk, bærekraft, og et samfunn med like muligheter.

En tydelig kobling til Norge bidrar til å bygge tillit og positive assosiasjoner i utlandet.

Opphavsmerket Made in Norway inngravert i treverk. Calle Huth, Innovasjon Norge

Med sine over 130 års historie med å skape opplevelser av norsk natur, rent vann, nordlys og midnattssol for reisende og turister langs norskekysten, er Hurtigruten som skapt for ordningen.

– For oss som en stor aktør i reiselivsbransjen, har det også vært viktig å se hvordan reiseliv kan være attraktivt for et opphavsmerke, sier Solsvik, og fortsetter:

– Mange av de andre som har fått merket har fysiske eller digitale produkter og løsninger , mens vi tilbyr opplevelser. Det handler derfor om å tenke litt annerledes rundt hvordan Made in Norway-merket kan bidra til å markedsføre opplevelsene våre.

Hurtigruten har klare og høye ambisjoner for bruken av merket fremover.

–

Vi merker stor entusiasme rundt Made in Norway, både fra publikum og innad hos oss, og det skal vi bygge videre på. Vi opplever særlig stor interesse i markeder som Australia, Tyskland, Storbritannia, USA og Frankrike. Nå ruller vi ut bruken av merket i vår markedsføring både lokalt og globalt, sier Solsvik

Made in Norway forvaltes av Innovasjon Norge og tildeles i dag på tvers av produkt- og tjenestekategorier. Innovasjon Norge

Stolte og takknemlige pionerer

På hver sin måte knytter både Hurtigruten og Jøtul seg naturlig tilMade in Norway - gjennom norsk natur, og tradisjonsrik design av høyeste kvalitet. Pilotbedriftene har vært gjennom en intensiv pilotfase med testing og videreutvikling, og er i så måte pionerer for bruken av opphavsmerket. Med sine erfaringer viser de vei for andre som vil være med i ordningen.

Med sin over 170 år lange historie med solide håndverksverktradisjoner basert på norsk kulturarv, har Jøtul vært en viktig bidragsyter i utviklingsarbeidet som har vært gjort i pilotfasen.

– Vi er veldig stolte over og takknemlige for å ha blitt plukket ut som pilotbedrift. Vi er imponert over arbeidet som er gjort med ordningen, og ikke minst pilotprosessen vi har hatt med Innovasjon Norge, med god organisering og tett oppfølging, sier konsernsjef for Salg & Marketing, Rene Christensen, i Jøtul.

Rene Christensen, Senior Vice President Sales i Jøtul, fikk overrakt diplomet av administrerende direktør Håkon Haugli i Innovasjon Norge på vegne av sitt firma. Innovasjon Norge

– Jøtul er tuftet på solide norske tradisjoner, som vi fortsatt bygger vår identitet på i dag. Derfor har det vært særlig viktig for oss at prosessen også har handlet om å få dokumentert at produktene våre hovedsakelig er produsert i Norge, understreker han.

Jøtul har produsert ovner og peiser av støpejern siden 1853. I dag opererer de i hele 43 land, og selskapet har allerede store planer for det nye merket, både ute og hjemme.

– For oss er Made in Norway et kvalitetsstempel som vi vil bruke strategisk for å styrke vår posisjon internasjonalt. Vi vil bruke Made in Norway aktivt i markedsføringen vår, spesielt i land som Japan, hvor Jøtul er markedsleder. Japanerne elsker Norge, og dette merket vil ytterligere styrke vår posisjon der, men også i nye markeder der vi ser store muligheter, som Australia og USA, sier Christensen i Jøtul, og legger til:

– Men Made in Norway vil også være meget viktig for oss i vårt hjemmemarked Norge, da mange nordmenn er opptatt av å handle norske produkter.

Produksjonen av Jøtuls helnorsk-designede ovner og peiser er miljøvennlig i alle ledd, og blant annet basert på norsk vannkraft. Jøtul.

Åpner dørene for norskprodusert teknologi i utlandet

Etter markeringen av de første pilotbedriftene flere bedrifter allerede begynt å ta i bruk opphavsmerket. Blant dem er det tradisjonsrike trondheims-baserte selskapet Autronica Fire and Security, som produserer brann- og gassvarslingssystemer. Autronica representerer et stykke ekte norsk industrihistorie – startet av tre ambisiøse gründerbrødre i Trondheim i 1957.

–

Selv om vi ikke lenger er en familiebedrift, bærer vi fortsatt arven videre, og vi er stolte over å representere norsk industri, kvalitet og innovasjon sier markeds- og produktdirektør i Autronica, Rainer Westphal.

Autronica er å regne som en pioner innen smart elektronikk og brannvarsling, med flere innovasjoner i ermet. De sentrale bestanddelene i varslingssystemene er utviklet og produsert i Norge – bortsett fra sensorer for gass som lages av Autronicas datterselskap i USA.

– Vi har vurdert nøye hvilke produkter som passer inn i Made in Norway-porteføljen, og vi setter søkelys på de som virkelig oppfyller kravene, sier Westphal, og deler noen tanker om betydningen av å kunne benytte opphavsordningen:

– Vi er beæret over å være blant de første bedriftene som får ta i bruk Made in Norway-merket. Vi tror at dette samarbeidet kan åpne dører for oss, som ville vært vanskeligere å åpne alene, sier han, og avslutter:

– Norge står for ansvarlighet og troverdighet, spesielt når det kommer til kvalitet og bærekraftige produkter og løsninger. Made in Norway vil være uvurderlig for å styrke merkevaren vår når vi nå planlegger å ekspandere ytterligere i det internasjonale markedet, sier produkt- og markedsdirektør Rainer Westphal i Autronica Fire and Security.

Autronicas brann- og gassikkerhetsprodukter redder liv både på land og til sjøs, hos kunder over hele verden Autronica

Made in Norway

Made in Norway er et offisielt og beskyttet opphavsmerke for norske produkter og løsninger

Lansert av næringsminister Jan Christian Vestre i januar 2024

Forvaltes av Innovasjon Norge

Made in Norway er ett av flere tiltak i regjeringens eksportreform Hele Norge eksporterer

Utformingen av opphavsmerket er gjort i tett samarbeid akademia, næringsliv og private og offentlige organisasjoner.

Bedrifter som vil benytte seg av merket må møte flere kriterier: en vesentlig del av produksjonen må foregå Norge bidra til minst ett av FNs bærekraftsmål ikke ha negativ effekt på EUs seks miljømål oppfylle krav til ansvarlighet





