Norsk selskap utfordrer giganter – henter 170 mill

reTyre evner med det å gjøre noe den globale dekkindustrien ikke har klart på 100 år - å endre produksjonsteknologien fra manuell vulkanisering til automatisert sprøytestøping. Fabrikken ble bygget på bare 10 måneder og teknologien byr på enorme fordeler sammenliknet med konvensjonell dekkproduksjon.

Vi har utviklet en løsning som reduserer Co2 utslipp med opptil 82% i tillegg til å redusere produksjonskostnadene dramatisk, sier Paul Magne Amundsen, CEO i reTyre.

– Dette gjør det mulig å konkurrere globalt med en grønn profil uten å gå på bekostning av ytelse eller pris.

– Teknologien åpner opp for å bruke 100% resirkulerbart materiale og etablere en lønnsom sirkulær økonomi for dekk. Det er mer enn 1.8 milliarder dekk som er dumpet på fyllinger verden over, forteller Amundsen.

Etterspørsel overstiger kapasitet

Selskapet har allerede signert kontrakter til en verdi av 185 millioner kroner med globale merkevarer, inkludert Thule og Frog Bikes. De første leveransene går ut av fabrikkdørene i innen kort tid.

Globale lanseringspartnere: Thule en av lanseringspartnere som vil begynne å utstyre sine sykkelvogner med reTyre dekk i 2025. reTyre

– Etterspørselen overstiger allerede kapasiteten, med en pipeline som er 15 ganger dagens produksjonskapasitet. Vi ser en enorm interesse fra internasjonale aktører som er opptatt av bærekraftige og kostnadseffektive løsninger, forklarer Ben Evans, Chief Commercial Officer i reTyre.

– Dette er en fantastisk posisjon å være i når vi nå skalerer opp produksjonen.

Evans kommer fra en sentral rolle i Goodyear Tyres og er en del av et raskt voksende og internasjonalt team i reTyre.

Med nøkkelpersoner på laget er reTyre godt posisjonert for rask internasjonal skalering. CCO Ben Evans (t.h) kommer fra Goodyear Tyres. reTyre

På styret-siden har reTyre fått på plass blant andre Adam Chassin.

– Med erfaring fra sentrale roller i Über, Amazon og Yahoo besitter han kunnskap og erfaring som er viktig for oss i den raske skaleringsfasen vi er i nå, påpeker Paul Magne Amundsen.

Også Lars Odin Mellemseter fra Statkraft Ventures sitter i reTyre-styret. Når reTyre nå går inn i en Serie A og skal hente 180 millioner kroner for å skalere produksjonen spiller Statkraft Ventures en aktiv rolle.

Skalerbar teknologi: Automatisert sprøytestøping som benyttes i fabrikken i Ski skal etableres på flere kontinenter i løpet av året. Her med grunnleggerne av reTyre; Sigund Andenes (t.h), Alexander Gjørven og Paul Amundsen. reTyre

Fabrikker på 3 kontinenter i 2026



Selskapet har utviklet en unik mikrofabrikkmodell som muliggjør en svært rask skalering. Store avtaler og lokasjonsbestemt lovverk vil være med å påvirke hvor i verden selskapets nye fabrikker settes opp.

– Vi vil kunne tilby produkter on-demand og supply chain fordeler som disse aktørene ikke har sett tidligere, forklarer COO Alexander Gjørven.

“Made in the USA”

Eller Norge, sier COO Alexander Gjørven med et smil.

Ettersom teknologien krever betydelig mindre plass og arbeidskraft enn tradisjonell dekkproduksjon, samtidig som den er svært effektiv i bruken av ressurser, planlegger vi å utvide produksjonen raskt for å møte den økende etterspørselen.

Andenes forteller at de er allerede i gang med flere prosesser i Europa, USA og Asia.

– Å bygge en ny, tradisjonell dekkfabrikk med tilsvarende kapasitet som en av reTyre sine “mikrofabrikker” ville krevd flere år med planlegging og store investeringer. Vi vil ha produksjon i 3 kontinenter allerede neste år, forteller han.

– Vi ser at det er forskjeller på tvers av kontinentene. I Europa preger nye reguleringer og bærekraftsrapportering mange av de store aktørene. I USA ser vi at mulighetene til å få dekk som er “Made in the USA” er noe som engasjerer, samtidig som lokal produksjon ligger innenfor tollbarrierer.

Enormt potensiale i voksende markeder

Vi har lansert bærekraftige dekk på ledende arenaer for flere ulike mikromobilitetskjøretøy på flere kontinenter og responsen har vært overveldende, forteller Paul Magne Amundsen.

Han forklarer at innledende har fokuset vært på de minste kjøretøyene, men selskapet vil over de kommende årene fortsette å utvide produktporteføljen i det globale sykkel- og motorsykkelmarkedet.

– Disse markedene er verdt 240 milliarder årlig. Vi ser at timingen for bærekraftige produkter og lokal produksjon er optimal, konkluderer Amundsen.

Skalerbar teknologi: Automatisert sprøytestøping som benyttes i fabrikken i Ski skal etableres på flere kontinenter i løpet av året. Her med grunnleggerne av reTyre; Sigund Andenes (t.h), Alexander Gjørven og Paul Amundsen. reTyre