I en stadig mer digitalisert verden blir smarte logistikksystemer avgjørende for bedrifters konkurranseevne. AutoStore har allerede revolusjonert lagerstyring ved å maksimere plassutnyttelse og effektivisere vareflyten. Men hva med varene som ikke passer inn i AutoStore? Svaret ligger i et fleksibelt og intelligent lagerstyringssystem (WMS) som sømløst kobler automatisering med manuell håndtering.

Når AutoStore ikke er nok



Selv om AutoStore er en gamechanger for mange bedrifter, finnes det varer som krever en annen løsning. Store, tunge eller uregelmessig formede produkter kan ikke alltid plasseres i AutoStore-kassene. Dette krever en hybrid tilnærming hvor et velfungerende WMS (Warehouse Management System) integreres for å skape en helhetlig logistikkløsning. Her kommer Onlog WMS og AutoStore fra Element Logic inn i bildet.

Systemene er utviklet for å spille sømløst sammen, slik at varene flyter effektivt mellom automatisert og manuell lagring.

Onlog har en plug-and-play-integrasjon som fungerer sømløst med våre systemer. Vi har bare god erfaringer med å jobbe med Onlog, de er fleksible, tilpasnings-dyktige og finner alltid løsninger. Mats Bjerkaas, Managing Director i Element Logic

Skreddersydd for optimal vareflyt



En av de største fordelene med Onlog WMS er fleksibiliteten. Systemet sørger for optimal plukking, splitting og konsolidering av varer etter behov. Dette gjelder ikke bare for plukking, men også for varemottak og innlagring. Ved å integrere AutoStore med Onlog WMS kan bedrifter sikre at alle varer – uansett størrelse eller form – håndteres effektivt. Varene flyter fra ERP-systemet til Onlog WMS, videre inn i AutoStore, og rapporteres deretter tilbake til ERP. Dette gir full kontroll og sporbarhet gjennom hele prosessen.

Vi har jobbet mye med å få på plass en unik integrasjon og metodikk, mot AutoStore, som gjør at kunden enkelt kan tilpasse integrasjonen best for sitt formål! Ragnhild Olsen Technical Manager i Onlog





Ny generasjon stemmeplukk – effektivt og inkluderende

Effektiv lagerstyring handler også om hvordan varene plukkes. Onlog er en pioner innen stemmeplukk, med over 20 års erfaring på området. Nå lanseres en ny løsning hvor stemmeplukk kombineres med skjerm, noe som gir ekstra fleksibilitet og bedre arbeidsforhold.

Fremtidens lager er fleksibelt

Med AutoStore fra Element Logic og WMS fra Onlog får bedrifter en hel- hetlig, skalerbar og inkluderende logistikkløsning. Den optimale vareflyten skapes gjennom samspillet mellom teknologi og menneskelig tilpasning.

Fakta: Hva er et WMS?

Et Warehouse Management System (WMS) er et programvaresystem som optimaliserer lagerdrift ved å administrere vareflyt, plukk, lagring og varemottak. Automatisert lagerstyring – Sikrer effektiv håndtering av både manuelle og automatiserte prosesser.

– Sikrer effektiv håndtering av både manuelle og automatiserte prosesser. Sanntidsdata – Gir full oversikt over lagerbeholdning og vareflyt.

– Gir full oversikt over lagerbeholdning og vareflyt. Integrasjon med ERP – Sømløs kobling mellom forretningssystemer og lagerdrift.

– Sømløs kobling mellom forretningssystemer og lagerdrift. Fleksibilitet – Kan skreddersys etter bedriftens behov, inkludert integrasjon med AutoStore.

