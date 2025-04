Kameo tilbyr investeringer i eiendomslån med pant i eiendom, noe som gir ekstra sikkerhet sammenlignet med investeringer i aksjer og fond. Den gjennomsnittlige årlige avkastningen er rundt ti prosent, og takket være rentes rente-effekten kan investorer doble den investerte kapitalen på syv til åtte år.

Jeg vil påstå at dette er en av de mest forutsigbare investeringsformene på markedet. Du får en fast avtalt rente utbetalt direkte til din konto hver måned, samtidig som investeringen er sikret med eiendomspant, Sebastian Martens Harung

Bygg en passiv inntekt med eiendomslån

- "I praksis investerer du i flere eiendomslån og bygger opp en portefølje som gir inntekt i form av renter utbetalt på konto hver måned. Vi har hatt en stabil avkastning på rundt ti prosent i over ti år. Investorbasen vår er like mangfoldig som på børsen – alt fra privatpersoner som investerer omtrent 10 000 kroner til store investorer og institusjonelle aktører som investerer flere millioner årlig," forteller Harung.

Stabil avkastningshistorikk

Hittil har Kameo formidlet over syv milliarder kroner, fordelt på 1 300 lån til eiendomsprosjekter i Skandinavia. Investorene har i snitt fått en årlig rente på nær ti prosent, og det er utbetalt over en halv milliard kroner i renter.

Et av de pågående prosjektene som er finansiert av Kameos investorer er byggingen av tre eneboliger på Fjellhamar i Lørenskog kommune. Totalt er over 15 millioner lånt ut til prosjektet, og investorene har fått litt over en millioner kroner i renter.

Av alle de lånene vi har formidlet siden starten av Kameo, har kun 40 lån forfalt eller opplevd betydelige forsinkelser. Av disse er allerede halvparten tilbakebetalt til investorene. Vårt faktiske tap er kun 0,1 prosent, noe vi er veldig stolte av, sier Sebastian Martens Harung.





Han forteller at det kun tar et par minutter å opprette en konto på Kameos nettside, med hjelp av Bank-ID.

Der kan du se hvilke prosjekter som er tilgjengelige og hvilket risikonivå de har. Du trenger ikke være en stor investor, men ha litt nysgjerrighet og interesse for investeringer eller eiendomsmarkedet, sier Harung.

Diversifisering reduserer risikoen

Akkurat som en bred og diversifisert portefølje bestående av aksjer, fond og andre investeringer reduserer risikoen, kan Kameos investorer minimere risikoen ved å investere i mange ulike lån.

Vi anbefaler at man sprer investeringene sine ved å gå inn i flere ulike lån samtidig. Min egen mor har bygget opp en portefølje med over 50 små lån. Hun syntes det var enkelt og gøy, og har på den måten redusert risikoen for tap dersom et enkelt lån skulle misligholdes, sier Harung.

Det koster ingenting å bygge en stor portefølje. Har du 10 000 kroner, er det bedre å fordele kapitalen på ti ulike prosjekter enn å satse alt i ett, sier Harung.

Flere store lanseringer på vei

Kameo har flere nyheter på vei i 2025 for å gjøre det enklere å investere gjennom plattformen. I det siste året har lånene blitt finansiert raskt, noe som har gjort at ikke alle har rukket å investere. Derfor lanserer Kameo funksjonen forhåndstegning i april.

Med den nye forhåndstegningsfunksjonen kan man legge inn bud i et lån før den ordinære tegningsperioden starter. Det betyr at våre investorer slipper stresset med å logge inn på nøyaktig riktig tidspunkt, og kan ta investeringsbeslutninger i ro og mak. Dette gir også en enda større mulighet til å diversifisere investeringsporteføljen hos Kameo. Rett etter forhåndstegningsfunksjonen er lansert, kommer vi også med vår nye app, forteller Harung.

For de som vil spre risikoen, men ikke har tid eller interesse av å sette seg inn i mange forskjellige prosjekter, lanserer Kameo også funksjonen AutoInvest til høsten.

Med AutoInvest kan man spare passivt. Pengene fordeles automatisk på ulike prosjekter med det risikonivået man velger, så det eneste man trenger å gjøre er å velge hvilken type eiendomslån man vil investere i, avslutter Sebastian Martens Harung.

